Dế Choắt lại làm loạn

Một lần nữa, cái tên Dế Choắt thành tâm điểm của rap Việt. Nam rapper tái xuất âm nhạc bằng một số bản rap mới. Sau đó, quán quân Rap Việt mùa một dùng âm nhạc để công kích loạt đồng nghiệp đang tham gia game show Anh trai say hi. Từ màn công kích của Dế Choắt, rapper Robber và Phúc Du lên nhạc đáp trả, khiến trận chiến âm nhạc mới của rap Việt thổi bùng sức nóng.

Một năm qua, sự nghiệp âm nhạc của Dế Choắt biến động nghiêm trọng vì chuỗi "drama" do chính rapper này gây ra. Trong cơn đỉnh điểm chỉ trích từ khán giả, Dế Choắt gây sốc với tuyên bố từ bỏ ngôi vị quán quân, tự nói rằng: "Tôi coi như xong". Và khi Dế Choắt đã chạm đến đỉnh điểm của sự chỉ trích, những gì nam rapper nhận ở hiện tại không có gì bất ngờ.

Robber và Dế Choắt trong trận chiến âm nhạc được chú ý nhất hiện tại.

Dế Choắt đã tung một đoạn nhạc với lyrics (ca từ) ám chỉ nhiều rapper đang tìm cách nổi tiếng ở mainstream. Người nghe rap nhìn thấy sự tương đồng giữa thông điệp từ Dế Choắt, và một loạt rapper đang tham gia game show Anh trai say hi. Sau đó, trận chiến âm nhạc mới của rap Việt được thổi sức nóng khi Robber - một trong 30 Anh trai lên nhạc để tấn công thẳng Dế Choắt.

Đó chưa phải là một trận beef (công kích) thực thụ của rap Việt. Song, khán giả đổ dồn vào cuộc chiến âm nhạc đó, khi xung quanh có quá nhiều yếu tố thu hút. Đầu tiên là sự trở lại của Dế Choắt, người được chú ý nhiều nhất vì những ồn ào phát ngôn trong một năm qua. Tiếp đó, những người lên nhạc đáp trả Dế Choắt, là Robber và Phúc Du là 2 nhân tố hot của game show Anh trai say hi.

Một rapper nổi tiếng trong giới ví Dế Choắt như "cảm tử quân", khi một mình lao vào cuộc chiến dù ngay từ điểm xuất phát nắm đủ bất lợi. Nhưng phần lớn khán giả đang xem Dế Choắt như "Chí Phèo" của làng rap, vì trong thế không còn gì để mất, nam rapper liên tục chủ động động chạm đồng nghiệp, dù là những người không có xích mích từ trước.

Điều quen thuộc đã xảy ra là khán giả tích cực "châm dầu vào lửa", đẩy tính chất căng thẳng khi Robber lên nhạc tấn công ngược lại Dế Choắt. Tuy nhiên, trận chiến này khó đi đến cái kết bùng nổ theo đúng tính chất của văn hóa rap chiến, khi mà cả Robber hay Phúc Du đều lên nhạc trong tâm thế "nhìn trước ngó sau", vẫn chủ động kiểm soát mọi thứ trong khuôn khổ vì đang lên sóng truyền hình.

Sau cùng, bất lợi vẫn là Dế Choắt. Nơi mà sự ác cảm từ khán giả, tích tụ suốt một năm, vẫn dồn nam rapper vào đường cùng. Trong khi đó, Robber hay Phúc Du, với tâm thế là người lên nhạc đáp trả, được phần lớn khán giả ủng hộ.

Dế Choắt loay hoay không lối thoát.

Khi giới rap cùng nhau "biến chất"?

"Rapper lên mainstream và biến chất", vốn là khái niệm gây tranh cãi không hồi hết. Sự khơi mào của Dế Choắt cho trận chiến hiện tại, cũng đến từ quan điểm "rapper biến chất". Dế Choắt dè bỉu các đồng nghiệp về cách ăn mặc, tóc tai, đến nhiều hình thức ngoại hình khác để lên mainstream. Ngược lại, quán quân rap Việt hoàn toàn tự hào vì con đường mình đang đi.

Nhiều năm trước, lời chỉ trích "biến chất" là một trong những điều nặng nề nhất mà một rapper Việt phải đối diện. Nó từng là rào cản khiến nhiều rapper phải nâng lên, đặt xuống cho từng sản phẩm. Song, vài năm qua, sự chuyển dịch của giới rapper Việt ngày càng lớn. Cho đến Anh trai say hi mùa 2, khán giả bất ngờ khi dàn nghệ sĩ tham gia chương trình chiếm phần áp đảo từ rapper.

Từ những rapper gạo cội như Karik, BigDaddy, Bray, đến các tên tuổi đang nổi như Robber, Gill, Phúc Du, OgeNus, Mason Nguyễn, TEZ xuất hiện ở Anh trai say hi. Khi Rap Việt gây sốt nhiều mùa, khán giả đã thấy sự chuyển biến rõ rệt của các rapper đi thẳng mạch từ underground lên mainstream. Đến khi số lượng rapper chiếm phần áp đảo ở một game show thuần giải trí như Anh trai say hi, sự chuyển dịch đó đã lên cấp độ bùng nổ.

Một năm trước, Hieuthuhai bị giới rap chỉ trích vì tham gia quá nhiều game show. Sự "biến chất" mà một bộ phận khán giả gán cho Hieuthuhai, đến từ việc nam rapper này thành rapper pha trò, đậm màu giải trí ở Anh trai say hi. Một năm sau, từ Karik đến tất cả rapper ở Anh trai say hi mùa 2 đang đi trên con đường tương tự Hieuthuhai.

Khi một loạt rapper cùng nhau "biến chất", đây không còn là sự tiêu cực của rap Việt. Mà nhìn một cách công tâm, rõ ràng hướng đi của các rapper Việt đã thay đổi.

Điển hình như Dế Choắt và Robber, cùng nổi lên với một bệ phóng là ngôi vị quán quân Rap Việt. Robber từ bản chất là rapper đậm màu underground, xa cách thị trường, nay chuyển hướng phát triển ở mainstream và gặt hái thành tựu mới. Robber tham gia Anh trai say hi, là một trong 5 "Anh trai" được chú ý nhiều nhất.

Dế Choắt có hướng đi ngược lại. Ngay lúc này, Dế Choắt vẫn mắc kẹt với lý tưởng của một rapper underground. Để rồi ngày qua ngày, sự nghiệp âm nhạc của Dế Choắt phai dần và đối diện chỉ trích nặng nề từ khán giả.

Dế Choắt chỉ trích nhiều rapper biến chất. Nhưng nếu vẫn giữ được chất và lâm tình cảnh hiện tại như Dế Choắt, liệu đó có phải lựa chọn sáng suốt?