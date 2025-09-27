Diễn biến vụ chủ tịch tập đoàn tổ chức tiệc 'tuyển phi' có nhiều nghệ sĩ, người mẫu

Tranh cãi lan rộng

Trang Safe Times đưa tin Chủ tịch Tập đoàn CJ Lee Jae Hyun bị một người gửi đơn tố cáo tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST), yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành điều tra nghi vấn ông Lee đứng sau những bữa tiệc DJ thác loạn gây chấn động. Vụ việc được Dispatch công bố loạt bằng chứng hôm 25/9.

Người tố cáo cho rằng vụ việc không còn dừng ở phạm vi một buổi tụ tập cá nhân, mà được cho là có khả năng làm lung lay niềm tin và tính công bằng trong hệ sinh thái văn hóa - giải trí đại chúng.

Ông Lee Jae Hyun - Chủ tịch tập đoàn CJ.

Trong đơn, người này đề nghị xem xét khả năng vi phạm Luật Phát triển Công nghiệp Văn hóa - Nghệ thuật Đại chúng, yêu cầu làm rõ sự thật về “tiệc DJ” nghi ông Lee chủ trì, đồng thời điều tra và xử lý nếu có vi phạm pháp luật.

“Tôi đã nhiều lần báo cáo các hành vi tham nhũng nhằm bảo vệ pháp quyền và trật tự công cộng. Sự việc lần này đi ngược lại hoàn toàn với giá trị tinh thần ‘OnlyOne’ (Đầu tiên, Tốt nhất, Khác biệt) mà CJ vẫn luôn đề cao”, người tố cáo nhấn mạnh.

Nghi vấn lần đầu được Dispatch đăng tải ngày 25/9, sau đó Sports Kyunghyang có bài viết tiếp nối vào ngày 26/9. Tuy nhiên, chỉ khoảng một giờ sau, bài viết đã bị gỡ, khiến dư luận càng thêm bức xúc.

Người tố cáo cho rằng đây là vấn đề cần được minh bạch, việc xóa bài là đáng tiếc.

Trong quá khứ, CJ ENM - công ty truyền thông thuộc tập đoàn CJ - từng đánh mất niềm tin của khán giả sau vụ bê bối gian lận phiếu bầu ở chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm thần tượng Produce X 101. Người tố cáo cảnh báo, nếu lần này lại phát sinh nghi vấn liên quan đến chính người đứng đầu tập đoàn, trật tự cạnh tranh công bằng trong ngành giải trí sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Khả năng vào cuộc của cơ quan chức năng

Safe Times cho hay cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương dự kiến rà soát sự việc dựa trên đơn tố cáo, đồng thời cân nhắc cả phương án xử lý pháp lý và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu cần thiết.

Các chuyên gia nhận định trong bối cảnh chuẩn mực môi trường xã hội, quản trị ngày càng được siết chặt, hành vi cá nhân của lãnh đạo doanh nghiệp có thể tác động trực tiếp đến hình ảnh và uy tín trên thị trường vốn.

Tập đoàn CJ không đưa ra lập trường trước bê bối. Nhiều thông tin đã bị xóa. Ảnh: Yonhap.

Giới quan sát lo ngại sự việc này có thể trở thành “cú đánh chí mạng” với hình ảnh CJ - đặc biệt khi khách hàng nữ chiếm tỷ trọng lớn trong hệ sinh thái tiêu dùng của tập đoàn. Nếu những thông tin về việc Chủ tịch biến phụ nữ thành công cụ giải trí được xác thực, CJ sẽ đối diện nghi vấn nghiêm túc về tính minh bạch và cam kết đạo đức trong quản trị.

Hiện tập đoàn CJ chưa có lập trường chính thức.

Ông Lee Jae Hyun từng bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì trốn thuế 50 tỷ won và tham ô 70 tỷ won vào năm 2017, nhưng chỉ thụ án 4 tháng trong khi phần lớn thời gian được điều trị tại phòng đặc biệt của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, trước khi trở thành doanh nhân duy nhất được đặc xá.

Theo Safe Times, phòng truyền thông của CJ đã tích cực vận động nhằm ngăn chặn các bài báo bất lợi về Chủ tịch. Không chỉ yêu cầu gỡ bỏ nội dung, họ còn đề nghị thay thế toàn bộ bằng bài viết “tích cực hơn”. Một nhân viên truyền thông CJ thậm chí gọi điện cho tòa soạn, khẳng định sẽ gửi sẵn thông cáo để thay thế toàn văn bài báo gốc.