Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Thí sinh tố ban tổ chức Hoa hậu Trái Đất

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đẹp Haiti công khai chia sẻ những câu chuyện hậu trường ồn ào ở cuộc thi Hoa hậu Trái Đất gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp.

Ngày 27/10, thí sinh Hoa hậu Trái Đất 2025 tham dự một sự kiện được tổ chức ở sân khấu có mái che tại Philippines. Những bức ảnh về sân khấu của sự kiện đang lan truyền trên các diễn đàn sắc đẹp, thu hút sự chú ý của khán giả.

Trong ảnh, một thành viên ban tổ chức đang chơi đùa cùng một chú chó ngay khu vực sân khấu. Hình ảnh khiến nhiều người chỉ trích ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp, sân khấu tạm bợ.

snapinstato-569325880-18488040925072528-5752718753955978154-n.jpg
snapinstato-568907617-18488040916072528-6770266120665700381-n.jpg
Thí sinh Hoa hậu Trái Đất 2025 trong hoạt động chụp ảnh áo tắm.

Đáng chú ý, bên dưới những bài viết phàn nàn về công tác tổ chức của cuộc thi, người đẹp Estephanie Charles - đại diện Haiti tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2024 - cũng công khai tố ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp.

"Tôi là thí sinh của năm ngoái. Và đó là trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Trước khi đi, tôi rất háo hức nhưng sau đó đã để lại dư vị cay đắng. Rất phí thời gian và tiền bạc", Estephanie Charles viết.

Cô cho biết thêm ban tổ chức đã đưa thí sinh vào ở khách sạn kém chất lượng tại Philippines, nơi có thể tìm thấy gián và chuột. Cô còn khẳng định một trong những thành viên ban tổ chức đã đánh cắp chiếc túi hàng hiệu của cô.

"Thức ăn thật khủng khiếp, chưa kể đến khâu sản xuất, sân khấu rất tệ", Estephanie Charles chia sẻ thêm.

Đây không phải lần đầu cuộc thi Hoa hậu Trái Đất bị phàn nàn về chất lượng tổ chức ngày càng xuống cấp. Năm 2024, cuộc thi cũng bị khán giả chê tổ chức thiếu chuyên nghiệp, tạm bợ.

Năm 2022, phần thi áo tắm của cuộc thi bị ảnh hưởng vì bão lớn, thí sinh không thể tiếp tục catwalk ở sân khấu ngoài trời. Sau đó, ban tổ chức lựa chọn sân khấu thay thế là một khoảng sân tương đối hẹp, có mái che. Thí sinh vẫn catwalk nhưng đi chân trần.

Hoa hậu Trái Đất nhiều lần vướng tranh cãi khi để lộ những hình ảnh thí sinh ăn bốc mất vệ sinh, ăn cơm hộp sơ sài.

Từ năm 2012 đến nay, Hoa hậu Trái Đất vẫn chưa thể lấy lại vị thế trên đường đua nhan sắc như mua giải, thí sinh bị quấy rối tình dục, chất lượng tổ chức suy giảm trầm trọng khiến cộng đồng sắc đẹp không còn mặn mà theo dõi.

Hoa hậu Trái Đất 2025 diễn ra từ 20/10, dự kiến chung kết ngày 5/11. Đương kim hoa hậu là người đẹp Australia - Jessica Lane. Đại diện Việt Nam là Á hậu Trịnh Mỹ Anh. Cô được nhận xét nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng khu vực châu Á.

Duy Nam
#Hoa hậu Trái Đất #Miss Earth #Trịnh Mỹ Anh

Xem thêm

Cùng chuyên mục