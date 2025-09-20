Thêm người đẹp bỏ thi Hoa hậu Trái Đất

TPO - Người đẹp New Zeland - Shae Parsons - đã tuyên bố bỏ thi Hoa hậu Trái Đất 2025 mà không nói rõ lý do. Ban tổ chức đã lựa chọn người đẹp khác để thay thế.

Ngày 19/9, Hoa hậu Trái Đất New Zealand 2025 - Shae Parsons - đã tuyên bố từ bỏ quyền dự thi Miss Earth 2025 dự kiến tổ chức ở Philippines vào tháng 11.

Cô viết: "Sau nhiều tháng chuẩn bị và háo hức đại diện cho New Zealand tại Philippines, hoàn cảnh đã thay đổi và tôi sẽ không tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái Đất năm nay. Mặc dù đây không phải là kết quả tôi mong đợi, nhưng tôi vẫn trân trọng hành trình này và hướng đến vai trò đại sứ tại quê nhà".

Người đẹp Shae Parsons bỏ thi Hoa hậu Trái Đất 2025.

Cô cho biết dù từ chối thi Hoa hậu Trái Đất 2025, cô vẫn giữ danh hiệu trong nước. "Điều này không thay đổi việc tôi đã chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Trái Đất New Zealand 2025. Việc sở hữu danh hiệu này đã mang lại sự công nhận cả trong nước và quốc tế, mở ra nhiều cánh cửa, và quan trọng nhất là cho tôi nền tảng để chia sẻ những nỗ lực của mình", cô cho biết.

Shae Parsons cũng gửi lời chúc tới người đẹp mới được chọn đại diện New Zealand ở Hoa hậu Trái Đất 2025. "Tôi cũng muốn gửi lời ủng hộ và chúc mừng chân thành nhất đến India Holder - người sẽ đại diện New Zealand tại đấu trường Hoa hậu Trái Đất 2025. Tôi tin rằng cô ấy sẽ tỏa sáng và khiến chúng ta tự hào", cô viết.

Shae Parsons đăng quang danh hiệu Hoa hậu Trái Đất New Zealand hôm 31/5. Cô gây chú ý với profile học tập ấn tượng. Shae Parsons tốt nghiệp trường Trung học Phổ thông Botany Downs, Parsons và hiện là chuyên gia tư vấn công nghệ chuyên về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Các hoạt động của cô tập trung vào cách trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ phục hồi môi trường, từ việc theo dõi nạn phá rừng và mất đa dạng sinh học đến giảm lãng phí năng lượng và cải thiện dự báo khí hậu.

Parsons có bằng thạc sĩ Khoa học Máy tính và Thông tin loại xuất sắc và đã dành vài năm qua để nghiên cứu các chiến lược AI cho cả khu vực công và tư nhân.

Cô là thành viên ban cố vấn của diễn đàn AI New Zealand, đóng góp vào các cuộc thảo luận quốc gia về phát triển công nghệ có trách nhiệm, đạo đức dữ liệu và hòa nhập.

Sau khi Shae Parsons từ chối thi quốc tế, ban tổ chức Hoa hậu Trái Đất New Zealand đã tiến cử người đẹp India Holder thi Hoa hậu Trái Đất 2025 ở Philippines.

India Holder năm nay 26 tuổi, là người mẫu và trợ lý điều hành cho Tổng giám đốc điều hành và Điều phối viên tiếp thị của Zone Global. Cô tốt nghiệp Đại học Công nghệ Auckland.

Người đẹp có gương mặt ngọt ngào với đôi mắt xanh cuốn hút cùng thân hình quyến rũ. Khán giả cho rằng India Holder là ứng viên tiềm năng ở Hoa hậu Trái Đất 2025. Năm ngoái, đại diện New Zealand tại Hoa hậu Trái Đất là người đẹp Angela Marie Rowson đã lọt vào top 20.

Thời gian qua, nhiều người đẹp bỏ thi Hoa hậu Trái Đất 2025. Chỉ trong vòng nửa năm, hai người đẹp được trao danh hiệu Hoa hậu Trái Đất Puerto Rico 2025 lần lượt từ bỏ danh hiệu. Người đẹp Nhật Bản - Emilia Shimanouchi - cũng bỏ thi trước chung kết.

Cuộc thi Hoa hậu Trái Đất dự kiến diễn ra ở Philippines từ ngày 5/11. Đương kim hoa hậu là người đẹp Australia - Jessica Lane. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Á hậu Trịnh Mỹ Anh.