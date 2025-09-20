Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Thêm người đẹp bỏ thi Hoa hậu Trái Đất

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đẹp New Zeland - Shae Parsons - đã tuyên bố bỏ thi Hoa hậu Trái Đất 2025 mà không nói rõ lý do. Ban tổ chức đã lựa chọn người đẹp khác để thay thế.

Ngày 19/9, Hoa hậu Trái Đất New Zealand 2025 - Shae Parsons - đã tuyên bố từ bỏ quyền dự thi Miss Earth 2025 dự kiến tổ chức ở Philippines vào tháng 11.

Cô viết: "Sau nhiều tháng chuẩn bị và háo hức đại diện cho New Zealand tại Philippines, hoàn cảnh đã thay đổi và tôi sẽ không tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái Đất năm nay. Mặc dù đây không phải là kết quả tôi mong đợi, nhưng tôi vẫn trân trọng hành trình này và hướng đến vai trò đại sứ tại quê nhà".

496848082-18502206928027316-3401303971085512082-n.jpg
Người đẹp Shae Parsons bỏ thi Hoa hậu Trái Đất 2025.

Cô cho biết dù từ chối thi Hoa hậu Trái Đất 2025, cô vẫn giữ danh hiệu trong nước. "Điều này không thay đổi việc tôi đã chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Trái Đất New Zealand 2025. Việc sở hữu danh hiệu này đã mang lại sự công nhận cả trong nước và quốc tế, mở ra nhiều cánh cửa, và quan trọng nhất là cho tôi nền tảng để chia sẻ những nỗ lực của mình", cô cho biết.

Shae Parsons cũng gửi lời chúc tới người đẹp mới được chọn đại diện New Zealand ở Hoa hậu Trái Đất 2025. "Tôi cũng muốn gửi lời ủng hộ và chúc mừng chân thành nhất đến India Holder - người sẽ đại diện New Zealand tại đấu trường Hoa hậu Trái Đất 2025. Tôi tin rằng cô ấy sẽ tỏa sáng và khiến chúng ta tự hào", cô viết.

Shae Parsons đăng quang danh hiệu Hoa hậu Trái Đất New Zealand hôm 31/5. Cô gây chú ý với profile học tập ấn tượng. Shae Parsons tốt nghiệp trường Trung học Phổ thông Botany Downs, Parsons và hiện là chuyên gia tư vấn công nghệ chuyên về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Các hoạt động của cô tập trung vào cách trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ phục hồi môi trường, từ việc theo dõi nạn phá rừng và mất đa dạng sinh học đến giảm lãng phí năng lượng và cải thiện dự báo khí hậu.

Parsons có bằng thạc sĩ Khoa học Máy tính và Thông tin loại xuất sắc và đã dành vài năm qua để nghiên cứu các chiến lược AI cho cả khu vực công và tư nhân.

Cô là thành viên ban cố vấn của diễn đàn AI New Zealand, đóng góp vào các cuộc thảo luận quốc gia về phát triển công nghệ có trách nhiệm, đạo đức dữ liệu và hòa nhập.

Sau khi Shae Parsons từ chối thi quốc tế, ban tổ chức Hoa hậu Trái Đất New Zealand đã tiến cử người đẹp India Holder thi Hoa hậu Trái Đất 2025 ở Philippines.

India Holder năm nay 26 tuổi, là người mẫu và trợ lý điều hành cho Tổng giám đốc điều hành và Điều phối viên tiếp thị của Zone Global. Cô tốt nghiệp Đại học Công nghệ Auckland.

Người đẹp có gương mặt ngọt ngào với đôi mắt xanh cuốn hút cùng thân hình quyến rũ. Khán giả cho rằng India Holder là ứng viên tiềm năng ở Hoa hậu Trái Đất 2025. Năm ngoái, đại diện New Zealand tại Hoa hậu Trái Đất là người đẹp Angela Marie Rowson đã lọt vào top 20.

Thời gian qua, nhiều người đẹp bỏ thi Hoa hậu Trái Đất 2025. Chỉ trong vòng nửa năm, hai người đẹp được trao danh hiệu Hoa hậu Trái Đất Puerto Rico 2025 lần lượt từ bỏ danh hiệu. Người đẹp Nhật Bản - Emilia Shimanouchi - cũng bỏ thi trước chung kết.

Cuộc thi Hoa hậu Trái Đất dự kiến diễn ra ở Philippines từ ngày 5/11. Đương kim hoa hậu là người đẹp Australia - Jessica Lane. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Á hậu Trịnh Mỹ Anh.

Duy Nam
#Hoa hậu Trái Đất #Miss Earth #bỏ thi Hoa hậu Trái Đất

Xem thêm

Cùng chuyên mục