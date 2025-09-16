Hai Hoa hậu Trái Đất lần lượt từ bỏ vương miện

TPO - Hai người đẹp được trao danh hiệu Hoa hậu Trái Đất Puerto Rico 2025 lần lượt từ bỏ danh hiệu chỉ trong vòng nửa năm khiến fan sắc đẹp hoang mang.

Ngày 15/9, Hoa hậu Trái Đất Puerto Rico 2025 Cecilia Acosta tuyên bố từ bỏ vương miện khiến fan sắc đẹp bất ngờ. Cô chia sẻ: "Hôm nay, tôi xin tuyên bố từ chức Hoa hậu Trái Đất Puerto Rico 2025. Đây không phải là quyết định dễ dàng, xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn khiến tôi không thể hoàn thành trách nhiệm của mình".

Người đẹp cho biết dù từ bỏ danh hiệu nhưng mối quan hệ của cô với tổ chức Miss Earth Puerto Rico vẫn tốt đẹp.

Hoa hậu Trái Đất Puerto Rico 2025 Cecilia Acosta từ bỏ danh hiệu.

"Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tổ chức Hoa hậu Trái Đất Puerto Rico và ban lãnh đạo vì đã tin tưởng và trao cho tôi cơ hội được đại diện đất nước. Tình yêu của tôi dành cho Puerto Rico và những lý tưởng mà tôi tâm huyết vẫn vẹn nguyên", cô nói thêm.

Việc Cecilia Acosta từ bỏ danh hiệu khiến fan sắc đẹp sốc vì người tiền nhiệm của cô cũng từ bỏ vương miện hồi tháng 7. Nhiều khán giả đặt câu hỏi điều gì đang xảy ra với tổ chức Miss Earth Puerto Rico khi các người đẹp lần lượt ra đi.

Nhiều người cho rằng các người đẹp từ bỏ danh hiệu vì thương hiệu Hoa hậu Trái Đất ngày càng xuống cấp. "Điều đó không có gì khó hiểu. Còn gì để mong đợi ở Hoa hậu Trái Đất nữa? Đó chỉ là cuộc thi sắc đẹp rẻ tiền và vô nghĩa", một khán giả bình luận.

Hôm 9/7, người đẹp Valeria Melendez tuyên bố từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Trái Đất Puerto Rico 2025 sau 5 tháng đăng quang. "Hôm nay, tôi chia sẻ một quyết định mà tôi thấy khó khăn, nhưng xuất phát từ lòng tự trọng. Tôi đã quyết định từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Trái Đất Puerto Rico 2025", cô viết.

Sau khi Valeria Melendez từ bỏ vương miện, Cecilia Acosta được ban tổ chức lựa chọn để thay thế. Tuy nhiên, chưa đầy 2 tháng sau, cô cũng nối gót người tiền nhiệm ra đi.

Hiện ban tổ chức Miss Earth Puerto Rico chưa có thông báo chính thức về sự việc. Người được chọn thay thế Cecilia Acosta dự Hoa hậu Trái Đất 2025 cũng chưa được công bố.

Puerto Rico đều đặn cử đại diện tham dự Hoa hậu Trái Đất nhiều năm qua và duy trì chuỗi thành tích ấn tượng. Năm 2024, đại diện Puerto Rico tại Hoa hậu Trái Đất là người đẹp Bianca Caraballo đã lọt vào top 8 chung cuộc.

Hoa hậu Trái Đất từng được xem là cuộc thi sắc đẹp uy tín và được xếp vào top 5 cuộc thi lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, cuộc thi liên tiếp vướng ồn ào mua giải, tổ chức thiếu chuyên nghiệp.

Sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia, chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties đã quyết định loại Hoa hậu Trái Đất khỏi hệ thống Grand Slam các cuộc thi hoa hậu cấp quốc tế, do chính họ đặt ra từ năm 1999.

Nhiều năm gần đây, danh tiếng của Hoa hậu Trái Đất bị nhận xét xuống cấp trầm trọng. Đây cũng được xem là lý do khiến nhiều người đẹp dù đạt danh hiệu cao ở cuộc thi này vẫn từ bỏ để tìm kiếm cơ hội ở các sân chơi sắc đẹp khác.