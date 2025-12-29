Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ bị chê bai

TPO - Lupita Jones - người được xem là người phụ nữ quyền lực đứng đằng sau thành công của giới hoa hậu ở Mexico - đã công khai chê bai đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch.

Trong một cuộc phỏng vấn, Hoa hậu Hoàn vũ 1991 Lupita Jones đã không ngần ngại nhận xét về người đồng hương là đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch. Những phát biểu của bà Lupita đang gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp.

Bà Lupita nói: “Thành thật mà nói, Fatima Bosch không cư xử như một hoa hậu, và tôi buộc phải nói điều này dù biết rằng mọi phát ngôn của tôi thường bị hiểu sai. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình, một nữ hoàng sắc đẹp không được phép bỏ ngang các buổi phỏng vấn với truyền thông".

Bà Lupita Jones (phải) chê bai đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch.

Phát biểu của bà Lupita Jones được cho là chê bai Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch khi cô bỏ về giữa chừng tại cuộc phỏng vấn với kênh Telemundo ở Mỹ hồi tháng trước.

Bà Lupita nói thêm rằng Fatima rất đẹp, có nét tự nhiên và cuốn hút, nhưng dường như cô chưa nhận ra rằng mình đã bước lên một vị thế hoàn toàn khác. "Cô ấy đã leo lên thêm ba bậc thang trong cuộc đời", bà nói.

Lupita khẳng định Miss Universe là danh hiệu có sức ảnh hưởng, hình ảnh đại diện mang tầm vóc toàn cầu. Bà cho rằng vị thế của Fatima không còn là đại diện cho một địa phương như Tabasco (quê của Fatima) hay một thành phố nhỏ nào đó.

"Cô ấy không còn là bông hoa đẹp nhất của Tabasco nữa, bây giờ cô ấy đã là Miss Universe. Fatima không thể xuất hiện và vui đùa như nữ hoàng lễ hội, mà cần phải trở thành một đại diện xứng đáng của đất nước Mexico trên trường quốc tế. Dù có bị chỉ trích khi nói ra điều này, tôi vẫn cho rằng đó là điều đúng đắn cần được nói", bà chia sẻ thêm.

Lupita Jones là người phụ nữ Mexico đầu tiên từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ. Trong khi đó, Fatima Bosch là người phụ nữ Mexico thứ tư mang về danh hiệu Miss Universe. Họ đều được đánh giá là những người đẹp nổi tiếng, có sức ảnh hưởng ở quê nhà.

Lupita Jones vốn được biết đến với tính cách thẳng thắn, nghiêm túc. Vì vậy, nhiều người cho rằng họ không bất ngờ khi bà dám công khai chê bai Fatima Bosch trên mạng xã hội.

Lupita Jones sinh năm 1967, đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 1991 một cách đầy thuyết phục. Nhiều năm sau đó, Lupita Jones đảm nhận vai trò giám đốc quốc gia điều hành Mexicana Universal, chọn hoa hậu hàng năm để đến với cuộc thi Miss Universe.

Lupita Jones được xem là người đứng sau thành công của Hoa hậu Hoàn vũ 2010 Ximena Navarrete và Hoa hậu Hoàn vũ 2020 Andrea Meza cũng như nhiều người đẹp Mexico khác với thành tích ấn tượng tại đấu trường Miss Universe.

Nổi tiếng là cứng rắn, bà Lupita Jones từng không ngần ngại đối đầu với người đàn ông quyền lực như ông Donald Trump, chủ sở hữu cũ của cuộc thi Miss Universe. Với tính cách cứng rắn và quyết liệt, bà Lupita Jones được gọi là “người đàn bà thép” trong giới sắc đẹp của Mexico.