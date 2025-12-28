Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu Brazil được cầu hôn ở vịnh Hạ Long

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đẹp Brazil - Gabriela Borges đã được bạn trai cầu hôn khi cả hai du lịch ở vịnh Hạ Long. Trước đó, Gabriela Borges tới Việt Nam tham dự Miss Cosmo 2025 và lọt vào top 5.

Gabriela Borges cho biết đã nhận lời cầu hôn của bạn trai Lucas Mozzatto Chaves từ nhiều ngày trước trong chuyến du lịch ở vịnh Hạ Long, nhưng đến ngày 27/12 cô mới chia sẻ niềm hạnh phúc với khán giả.

Cô viết: "Giữa những giấc mơ, em đã chọn sống cùng giấc mơ của chúng ta. Và câu trả lời là 'Em đồng ý'. Khoảnh khắc này sẽ mãi mãi ở trong ký ức của cả hai".

606482919-18545380864008676-3414760847740169692-n.jpg
Gabriela Borges và bạn trai.

Trong đoạn video, Gabriela Borges và bạn trai cùng nhau ngắm cảnh trên chiếc du thuyền ở vịnh Hạ Long. Bạn trai người đẹp đã rút ra một chiếc nhẫn và quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn. Sau khoảnh khắc bất ngờ, Gabriela Borges đã nói lời đồng ý.

Bạn trai của người đẹp Brazil tên Lucas Mozzatto Chaves, có ngoại hình cao ráo, sáng sủa. Họ đã gắn bó nhiều năm qua và thường xuyên du lịch cùng nhau. Gabriela Borges chia sẻ nhiều khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào bên bạn trai.

Bên dưới bài viết của Gabriela Borges, nhiều bạn bè và khán giả đã để lại chúc mừng người đẹp và mong chứng kiến họ sớm tổ chức đám cưới.

Sau khi dự chung kết Miss Cosmo 2025 ở TPHCM, Gabriela Borges dành thời gian đi du lịch tại Việt Nam. Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh uống cà phê ở phố đường tàu Hà Nội, ngắm cảnh trên du thuyền ở vịnh Hạ Long. Hiện cô và bạn trai đã sang Bali, Indonesia.

Tại cuộc thi Miss Cosmo 2025, Gabriela Borges được các chuyên trang đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho vương miện. Trước đó, cô giành giải Best in Swimsuit, đồng thời vào top 5 Best Catwalk.

Trong chung kết, Gabriela Borges dừng chân ở top 5 khiến nhiều người tiếc nuối. Khán giả để lại bình luận mong muốn người đẹp tiếp tục tham gia thi sắc đẹp sau cuộc thi Miss Cosmo.

Gabriela Borges sinh năm sinh năm 1998. Cô tốt nghiệp ngành Khoa học Chính trị tại Đại học São Paul. Người đẹp từng trải qua nhiều cuộc thi sắc đẹp. Năm 2021, cô giành vương miện Miss Earth São Paulo và lọt vào top 5 chung kết Miss Earth Brazil. Một năm sau, Gabriela Borges đăng ký thi Miss Grand Brazil và giành ngôi á hậu.

Gabriela Borges cao 1,75 m, sở hữu vóc dáng nóng bỏng, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, tự tin. Cô hiện là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung và kinh doanh trong lĩnh vực thời trang.

Cô giúp đỡ nhiều trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn. Hoa hậu người Brazil cũng quan tâm đến hoạt động môi trường, góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về việc bảo vệ rừng.

Duy Nam
#Hoa hậu Brazil #Miss Cosmo #Miss Cosmo 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục