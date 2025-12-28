Hoa hậu Brazil được cầu hôn ở vịnh Hạ Long

TPO - Người đẹp Brazil - Gabriela Borges đã được bạn trai cầu hôn khi cả hai du lịch ở vịnh Hạ Long. Trước đó, Gabriela Borges tới Việt Nam tham dự Miss Cosmo 2025 và lọt vào top 5.

Gabriela Borges cho biết đã nhận lời cầu hôn của bạn trai Lucas Mozzatto Chaves từ nhiều ngày trước trong chuyến du lịch ở vịnh Hạ Long, nhưng đến ngày 27/12 cô mới chia sẻ niềm hạnh phúc với khán giả.

Cô viết: "Giữa những giấc mơ, em đã chọn sống cùng giấc mơ của chúng ta. Và câu trả lời là 'Em đồng ý'. Khoảnh khắc này sẽ mãi mãi ở trong ký ức của cả hai".

Gabriela Borges và bạn trai.

Trong đoạn video, Gabriela Borges và bạn trai cùng nhau ngắm cảnh trên chiếc du thuyền ở vịnh Hạ Long. Bạn trai người đẹp đã rút ra một chiếc nhẫn và quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn. Sau khoảnh khắc bất ngờ, Gabriela Borges đã nói lời đồng ý.

Bạn trai của người đẹp Brazil tên Lucas Mozzatto Chaves, có ngoại hình cao ráo, sáng sủa. Họ đã gắn bó nhiều năm qua và thường xuyên du lịch cùng nhau. Gabriela Borges chia sẻ nhiều khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào bên bạn trai.

Bên dưới bài viết của Gabriela Borges, nhiều bạn bè và khán giả đã để lại chúc mừng người đẹp và mong chứng kiến họ sớm tổ chức đám cưới.

Sau khi dự chung kết Miss Cosmo 2025 ở TPHCM, Gabriela Borges dành thời gian đi du lịch tại Việt Nam. Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh uống cà phê ở phố đường tàu Hà Nội, ngắm cảnh trên du thuyền ở vịnh Hạ Long. Hiện cô và bạn trai đã sang Bali, Indonesia.

Tại cuộc thi Miss Cosmo 2025, Gabriela Borges được các chuyên trang đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho vương miện. Trước đó, cô giành giải Best in Swimsuit, đồng thời vào top 5 Best Catwalk.

Trong chung kết, Gabriela Borges dừng chân ở top 5 khiến nhiều người tiếc nuối. Khán giả để lại bình luận mong muốn người đẹp tiếp tục tham gia thi sắc đẹp sau cuộc thi Miss Cosmo.

Gabriela Borges sinh năm sinh năm 1998. Cô tốt nghiệp ngành Khoa học Chính trị tại Đại học São Paul. Người đẹp từng trải qua nhiều cuộc thi sắc đẹp. Năm 2021, cô giành vương miện Miss Earth São Paulo và lọt vào top 5 chung kết Miss Earth Brazil. Một năm sau, Gabriela Borges đăng ký thi Miss Grand Brazil và giành ngôi á hậu.

Gabriela Borges cao 1,75 m, sở hữu vóc dáng nóng bỏng, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, tự tin. Cô hiện là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung và kinh doanh trong lĩnh vực thời trang.

Cô giúp đỡ nhiều trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn. Hoa hậu người Brazil cũng quan tâm đến hoạt động môi trường, góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về việc bảo vệ rừng.