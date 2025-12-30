Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cổ phiếu của ông Nawat lao dốc

TPO - Giá cổ phiếu MGI của ông Nawat liên tục lao dốc, giảm xuống còn 5,6 baht (khoảng 4.700 đồng). Công việc kinh doanh của ông Nawat bị ảnh hưởng sau khi đứng ra đăng cai tổ chức mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan.

Ngày 27/12, giá cổ phiếu MGI chạm mốc 52-Week Low, mức thấp nhất trong vòng một năm, rơi từ đỉnh 18,1 baht (khoảng 15.300 đồng) xuống còn 5,6 baht (khoảng 4.700 đồng).

Cùng thời điểm này năm 2024, chuyên trang Wealthy Thai ghi nhận cổ phiếu MGI lao đốc 14%, lợi nhuận ròng giảm hơn 67%. Giá cổ phiếu MGI lúc đó khoảng 12,1 baht.

574581542-1315414857297686-2568189348569094984-n.jpg
575206328-1315414887297683-6521852560317204958-n.jpg
Cổ phiếu của ông Nawat liên tục lao dốc.

Năm 2024, MGI báo cáo với Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan rằng lợi nhuận ròng quý 3/2024 là 8,2 triệu baht, giảm 67,96% so với cùng kỳ năm 2023. Điều này được cho là do sự cạnh tranh gay gắt trong việc bán sản phẩm trên nền tảng của công ty. MGI cho biết gặp sự cạnh tranh về giá cả và việc tạo ra nội dung đa dạng hơn.

Tình hình kinh doanh của ông Nawat bị ảnh hưởng sau khi tổ chức Miss Grand International (MGI) tham gia vào công tác chủ nhà của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan. Ông Nawat tiết lộ đã chi hơn 6 triệu USD để đầu tư cho cuộc thi.

Tuy nhiên, việc các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 từ chối thực hiện các hoạt động trả quyền lợi cho nhà tài trợ khiến tình hình kinh doanh của ông Nawat thêm căng thẳng và khó khăn.

Tại buổi trao sash của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, ông Nawat đã chất vấn các thí sinh về việc không cho phép nhân viên của ban tổ chức quay quảng cáo. Ông Nawat cho biết hơn 20 thí sinh từ chối quay.

Sau đó, ông chỉ đích danh đại diện Mexico - Fatima Bosch vì không chịu đăng tải hình ảnh quảng bá cho Thái Lan. Sự việc khiến Fatima Bosch bỏ ra ngoài, tố cáo ông Nawat với phóng viên.

Việc làm này khiến ông Nawat phải trả giá, bị doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ - dọa kiện. Sau đó, ông Nawat chấp nhận thua lỗ và nghe theo sự điều hành của tổ chức Miss Universe để cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra tốt đẹp.

Việc đầu tư vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 không êm xuôi được cho là nguyên nhân chính khiến tình trạng kinh doanh của ông Nawat rơi vào cảnh ảm đạm.

Trước đó, ông Nawat liên tục lọt vào danh sách những người giàu nhất showbiz nhờ cổ phiếu. Ngày 5/1/2024, chuyên trang Wealthy Thai công bố danh sách 15 người giàu nhất showbiz Thái Lan năm 2023. Trong đó, ông Nawat Israkraisil đứng ở vị trí thứ 4.

Khi đó, ông Nawat nắm giữ cổ phần của 2 công ty là AJA với hơn 121 triệu cổ phiếu và MGI với 90 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị 1.731 triệu baht. Bảng xếp hạng này dựa trên thông tin đầu tư vào thị trường chứng khoán của người nổi tiếng trong năm.

Không chỉ ông Nawat, Hoa hậu Hoà bình Thái Lan 2022 Engfa Waraha và Charlotte Austin - Á hậu 5 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 cũng lọt vào danh sách của Wealthy Thai nhờ nắm giữ số lượng cổ phiếu lớn của MGI.

Với việc có đến 3 cái tên lọt vào danh sách của Wealthy Thai, tổ chức MGI cho thấy ngày càng lớn mạnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn kinh tế toàn cầu, việc cổ phiếu MGI liên tục lao dốc từ 2024 đến nay báo hiệu những thánh thức lớn mà ông Nawat và MGI đang phải dối diện.

Trong năm 2026, ông Nawat dự kiến tổ chức hai mùa giải Hoa hậu Hòa bình. Đầu năm là mùa giải All Stars và cuối năm là Hoa hậu Hòa bình 2026. Với việc duy trì tổ chức các cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn, ông Nawat vẫn được đánh giá là doanh nhân nhạy bén, thông minh.

Duy Nam
