Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hai hoa hậu vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Duy Nam

TPO - Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Harnaaz Sandhu và Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Nadia Ferreira đã lọt vào cuộc bình chọn top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 của TC Candler.

588453359-18552867712039942-3377825895365930092-n.jpg
582916902-18552867691039942-5504833734591722447-n.jpg
Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Harnaaz Sandhu đứng thứ 55 trong cuộc bình chọn Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 của TC Candler. Đây là năm thứ ba liên tiếp Harnaaz Sandhu lọt vào bảng đề cử của TC Candler.
461676944-1196505088124571-6205841169018671984-n.jpg
461821460-1499276337402427-3076927203700234173-n.jpg
Harnaaz Sandhu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2021, từng được mệnh danh là "người rắn" với những bước catwalk uyển chuyển, uốn lượn. Cô có gương mặt với những đường nét hiện đại, cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt to hút hồn.
462378457-1199282344485856-4949133761277911237-n.jpg
462233016-1225788751896528-2439942105578645106-n.jpg
Harnaaz Sandhu sinh năm 2000, là người phụ nữ thứ 3 của Ấn Độ giành được danh hiệu Miss Universe. Hiện cô là người mẫu và diễn viên nổi tiếng ở Ấn Độ. Người đẹp từng sang Việt Nam làm giám khảo chung kết Miss Cosmo 2024 và 2025.
318022820-172251252085590-3539339542246792099-n.jpg
Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2021, Harnaaz Sandhu bắt đầu có dấu hiệu tăng cân khó kiểm soát. Là nữ hoàng sắc đẹp nên việc tăng cân khiến Harnaaz Sandhu phải đối diện nhiều lời chỉ trích và bình luận khiếm nhã. Harnaaz Sandhu cho biết cô mắc căn bệnh hiếm gặp mang tên Celiac. Đây là căn bệnh đường ruột do không dung nạp gluten khiến cô bị tăng cân liên tục. Người đẹp từng phải nằm viện 3 ngày trước cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021.
565207919-18534515983059693-2349131066677161037-n.jpg
569180073-18534515974059693-7634080183416606940-n.jpg
Dù bị chỉ trích nặng nề, người đẹp Ấn Độ vẫn lạc quan: "Tôi cho rằng vẻ bề ngoài không phải là thứ quan trọng nhất, điều ý nghĩa hơn nhiều đó là con người bạn và cách bạn đối xử với mọi người cũng như điều mà bạn tin tưởng".
582560283-18438205174100975-6721221744557077567-n.jpg
583217669-18438205147100975-339635578523067483-n.jpg
Hiện tại, Harnaaz Sandhu đã giảm cân thành công và lấy lại vóc dáng thanh mảnh, quyến rũ. Cô vừa ghi dấu ấn khi đảm nhận vai chính trong series phim Baaghi 4 của Bollywood. Trong phim, Harnaaz Sandhu và nam diễn viên chính Tiger Shroff có những phân cảnh tình cảm, lãng mạn, trong đó có cảnh khiêu vũ dưới mưa.
483759874-18487471684049712-5130529515873386431-n.jpg
484057326-18487471663049712-6429330586416013069-n.jpg
Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Nadia Ferreira đứng thứ 60 trong cuộc bình chọn Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025. Đây là năm thứ tư liên tiếp cô nhận được đề cử của TC Candler.
474890938-18479188072049712-2035801079950779728-n.jpg
474870293-18479188051049712-1476204596301700859-n.jpg
Người đẹp Paraguay nổi bật với gương mặt cá tính, hiện đại, đôi mắt màu xanh hút hồn. Cô là gương mặt quảng cáo ăn khách của nhiều nhãn hàng nhờ vẻ kiều diễm, biểu cảm ấn tượng.
471498348-18474038512049712-1237754402142607183-n.jpg
471710475-18474038530049712-1822081456354379254-n.jpg
Trong nhiều năm qua, Nadia Ferreira duy trì được sức hút của mình. Cô liên tục trúng quảng cáo lớn, làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu và xuất hiện trong nhiều chiến dịch truyền thông.
448597787-986892206045820-8789138854178373929-n.jpg
Nadia Ferreira sinh năm 1999, đại diện cho Paraguay tham dự Miss Universe 2021 và giành ngôi vị Á hậu 1. Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021, Nadia Ferreira đầu quân cho công ty giải trí Wilhelmina - quản lý ngôi sao như Nicki Minaj, Demi Lovato hay Nick Jonas... với mong muốn phát triển rộng rãi sự nghiệp ra thị trường nước ngoài.
470485500-18472780084049712-5769792606297291791-n.jpg
470501580-18472780303049712-2235324507479506428-n.jpg
Tháng 1/2023, Nadia Ferreira tổ chức đám cưới với nam ca sĩ Marc Anthony tại Bảo tàng Nghệ thuật Pérez Miami, Florida, Mỹ với sự tham gia của dàn sao. Tháng 6 cùng năm, cô sinh con đầu lòng. Việc kết hôn với Marc Anthony được cho là giúp sự nghiệp của Nadia Ferreira bước lên tầm cao mới, tuy nhiên cũng mang lại cho người đẹp nhiều điều tiếng. Nadia Ferreira thường xuyên bị fan chỉ trích là dựa hơi chồng nổi tiếng.
471321867-18472390978049712-8128700886993542766-n.jpg
471167850-18472391167049712-5077011524488037557-n.jpg
Dù gặp nhiều thị phi, Nadia Ferreira và Marc Anthony vẫn đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện. Người đẹp thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên chồng, con trên trang cá nhân có hơn 3,7 triệu người theo dõi.
Duy Nam
#top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới #Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe

Xem thêm

Cùng chuyên mục