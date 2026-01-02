Hai hoa hậu vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

TPO - Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Harnaaz Sandhu và Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Nadia Ferreira đã lọt vào cuộc bình chọn top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 của TC Candler.