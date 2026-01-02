Hà Trúc Linh: 'Tôi đã phụ giúp bố mẹ những khoản tiền vừa sức'

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết năm 2025 cô gặp những áp lực về tài chính và khó khăn trong việc cân bằng giữa học tập, công việc. Người đẹp nói cô đang âm thầm trau dồi nội lực, kỹ năng chuyên môn để có thể bùng nổ hơn trong năm 2026.