Á hậu Thụy Vân chạy show ngày cuối năm

TPO - Những ngày cuối năm, Á hậu Thụy Vân và MC Hạnh Phúc đồng hành cùng nhau trong vai trò MC ở ba chương trình liên tiếp. Á hậu Việt Nam 2008 tích cực chạy show sau khi sinh con thứ hai hồi tháng 8.

Liên tiếp trong ngày cuối năm, Á hậu Thụy Vân và MC Hạnh Phúc đồng hành cùng nhau trong ba chương trình với vai trò MC. Đây đều là những chương trình chính luận, xã hội.

Bộ đôi MC của VTV đã đồng hành cùng nhau trong chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, chương trình Mùa xuân cho em do Bộ Y tế tổ chức và chương trình Khát vọng hải đăng - giải thưởng cho các nhà khoa học Việt Nam do Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức.

Cùng làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam, MC Hạnh Phúc và Á hậu Thụy Vân là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Trước khi trở thành cặp bạn dẫn ăn ý tại các sự kiện lớn cuối năm, cả hai đã nhiều lần đồng hành trong các chương trình chính luận, nghệ thuật và sự kiện cấp quốc gia, đòi hỏi cao về bản lĩnh sân khấu, kiến thức xã hội cũng như khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Á hậu Thụy Vân với nền tảng hoạt động trong lĩnh vực báo chí và kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với VTV, đã khẳng định vị trí của mình như một MC có khả năng dung hòa giữa yếu tố học thuật và cảm xúc.

MC Hạnh Phúc là gương mặt quen thuộc của VTV với phong cách dẫn đĩnh đạc, có chiều sâu. Trong nhiều năm làm nghề, anh được đánh giá cao bởi sự chỉn chu và tinh thần trách nhiệm.

Với nhiều năm đứng cùng nhau trên sân khấu và là những người bạn thân thiết ngoài cuộc sống, Thụy Vân và Hạnh Phúc có sự hiểu ý nhau mỗi khi phối hợp.

MC Hạnh Phúc chia sẻ anh đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tinh tế của Thụy Vân trong công việc. “Thụy Vân là MC có nền tảng báo chí vững. Khi đứng chung sân khấu, tôi yên tâm vì Vân biết nhường nhịp và xử lý tình huống chừng mực”.

Theo MC Hạnh Phúc, Vân luôn chuẩn bị kỹ cho mỗi chương trình, tôn trọng kịch bản nhưng cũng linh hoạt. Sự mềm mại, nữ tính của Vân kết hợp với tính chuẩn mực, tiết chế trong dẫn dắt giúp chương trình giữ được sự trang trọng mà vẫn gần gũi với khán giả.

Nam MC cho biết, qua nhiều lần đồng hành tại các sự kiện lớn, anh và Thụy Vân có sự thấu hiểu tự nhiên trong công việc. “Chúng tôi không cần nói quá nhiều với nhau trên sân khấu, nhưng luôn hiểu đối phương đang cần gì cho chương trình”.

Trong khi đó, Á hậu Thụy Vân cho biết cô ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp và điềm tĩnh của MC Hạnh Phúc.

Sau khi sinh con hồi tháng 8, Thụy Vân nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn nhờ chăm chỉ tập thể dục và ăn uống khoa học. Cô đã giảm được hơn 10 kg sau hơn 4 tháng sinh con thứ hai. Theo cô, việc nhanh chóng quay lại làm việc giúp cô giữ được năng lượng tích cực, sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống.

Nguyễn Thụy Vân sinh năm 1986, đạt danh hiệu Á hậu 2 tại Hoa hậu Việt Nam 2008 và giải thưởng phụ Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất. Cô là gương mặt quen thuộc của chương trình Chuyển động 24h, nhiều năm liên tiếp lọt vào danh sách bình chọn MC ấn tượng của VTV Awards.