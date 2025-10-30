Á hậu Thụy Vân sinh con thứ hai

TPO - Á hậu Thụy Vân chia sẻ cô vừa sinh con thứ hai được hai tháng. Người đẹp nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.

Hôm 28/10, Á hậu Thụy Vân tham gia một sự kiện với vai trò MC. Đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện trong nhiều tháng qua. Người đẹp gây chú ý khi diện bộ váy trắng trễ vai thanh lịch, sang trọng.

Chia sẻ với Tiền Phong, Thụy Vân cho biết cô vừa sinh con gái được hai tháng. Thời gian qua, người đẹp vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên sóng truyền hình nhưng hạn chế nhận lời dẫn sự kiện.

Á hậu Thụy Vân sau hai tháng sinh con gái.

Thụy Vân nói việc có con nằm trong kế hoạch của cô và chồng. Người đẹp được chồng và gia đình chăm sóc chu đáo trong suốt thai kỳ. “Dù là lần thứ hai làm mẹ, tôi vẫn thấy bỡ ngỡ như lần đầu. Cảm xúc được ôm con trong tay luôn đặc biệt và thiêng liêng", cô nói.

Trong thời gian mang bầu, cô vẫn đều đặn lên sóng, dẫn các bản tin của VTV. Khi đó, Thụy Vân mang thai tháng thứ 5 nhưng vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp, thần thái tươi tắn.

“Thời điểm đó, rất ít người biết tôi đang mang bầu. Tôi vẫn muốn hoàn thành tốt công việc và tận hưởng khoảng thời gian ý nghĩa đó”, Thụy Vân chia sẻ.

Dù mới sinh con hai tháng, Thụy Vân đã trở lại với công việc MC sự kiện. Cô cho biết vì quá nhớ khán giả và đam mê sân khấu nên ngay khi sức khỏe ổn định, cô đã nhận lời dẫn nhiều chương trình, sự kiện lớn.

“May mắn lớn nhất của tôi là luôn có gia đình bên cạnh, đặc biệt là chồng và người thân luôn ủng hộ để tôi được sống với đam mê. Việc quay lại với công việc không chỉ là vì khán giả, mà còn là cách tôi giữ cho mình năng lượng tích cực, sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống", người đẹp chia sẻ thêm.

Nguyễn Thụy Vân sinh năm 1986, đạt danh hiệu Á hậu 2 tại Hoa hậu Việt Nam 2008 và giải thưởng phụ Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất. Sau cuộc thi, Thụy Vân không tham gia showbiz mà theo đuổi sự nghiệp MC, BTV tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Cô là gương mặt quen thuộc của chương trình Chuyển động 24h với lối dẫn nhẹ nhàng và khéo léo. Nhiều năm liên tiếp Thụy Vân lọt vào danh sách bình chọn MC ấn tượng của VTV Awards.

Á hậu Thụy Vân kết hôn với doanh nhân Cao Hoàng năm 2010. Cao Hoàng hơn Thụy Vân 8 tuổi, là kỹ sư xây dựng và là giám đốc của một công ty bất động sản lớn. Sau khi kết hôn, Thụy Vân kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ về hình ảnh của chồng. Cô sinh con trai đầu lòng vào cuối năm 2012, đặt tên ở nhà là Tony.