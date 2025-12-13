Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhan sắc người đẹp cao 1,82 m đăng quang hoa hậu ở Việt Nam

Duy Nam

TPO - Người đẹp Venezuela - Anna Blanco - đã đăng quang danh hiệu Miss Charm 2025. Cô có chiều cao ấn tượng 1,82 m và hình thể thanh mảnh, quyến rũ.

598826331-18137765896473834-448883018925293854-n.jpg
599916512-18137765884473834-4528040260974915080-n.jpg
Chung kết Miss Charm 2025 đã diễn ra tại TPHCM tối 12/12 với chiến thắng thuộc về người đẹp Venezuela - Anna Blanco. Chiến thắng của cô được đánh giá thuyết phục, nằm trong dự đoán từ đầu của khán giả và các chuyên trang sắc đẹp.
586649437-18542527054003523-8929606044601399947-n.jpg
590422599-18542527042003523-4795651887343829935-n.jpg
Anna Blanco sinh năm 1999, cao 1,82 m, đến từ thành phố Caracas, Venezuela. Cô có số đo hình thể 86-61-98 cm. Người đẹp cũng có kỹ năng trình diễn ấn tượng, chuyên nghiệp.
586677917-18542718454003523-8919687298643036385-n.jpg
588637245-18542718436003523-4865888327911541149-n.jpg
Trước đó, Anna từng được trao danh hiệu Miss Charm Venezuela 2024 nhưng cô đã lỡ hẹn. Nguyên nhân là cuộc thi Miss Charm 2024 công bố địa điểm tổ chức tại Mỹ nên khi đó Anna Blanco gặp khó khăn trong việc xin visa sang Mỹ để dự thi.
587807342-18542164720003523-8078765632365836392-n.jpg
590415011-18542164702003523-4984769486601797957-n.jpg
Anna là ca sĩ, nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu. Cô từng theo học biểu diễn âm nhạc tại Holland College (Canada) và Học viện Âm nhạc Hiện đại Anh - Ireland.
590401116-18541787167003523-5861308208188286595-n.jpg
587806920-18541787158003523-4974668024178644593-n.jpg
Anna chơi thành thạo các nhạc cụ như guitar, piano và đang thực hiện sản xuất album đầu tay của mình.
527383573-18516510781003523-3099622251181609590-n.jpg
527485916-18516510772003523-3231743657074730899-n.jpg
Sau khi lỡ hẹn với Miss Charm 2024, Anna được bổ nhiệm trở thành Hoa hậu Hòa bình Venezuela 2024 và đại diện quốc gia tham dự Miss Grand International 2024 ở Thái Lan.
527258006-18516848128003523-2448377798628485964-n.jpg
527455147-18516848083003523-5285089908999875175-n.jpg
Dù được đánh giá cao nhưng Anna đã không giành được thành tích tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 khiến nhiều người tiếc nuối.
588550338-18541190233003523-6124876281767421896-n.jpg
590415310-18541190224003523-4777116532842427211-n.jpg
Hành trình của Anna đến với cuộc thi Miss Charm 2025 tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi cô phải quá cảnh ở 5 nước mới bay được tới Việt Nam do tình hình chính trị phức tạp ở Venezuela.
590413193-18542813014003523-414683111235714665-n.jpg
587549926-18542813002003523-6068149316254872015-n.jpg
Anna đã bỏ lỡ lễ trao sash của cuộc thi Miss Charm 2025. Dù đến trễ nhưng người đẹp thể hiện năng lượng tích cực trong tất cả hoạt động. Ngay trước bán kết, Anna bị sốt nhưng cô vẫn tham gia đầy đủ các buổi tập dượt.
470666619-18478408579002278-562972533390322278-n.jpg
470657410-18478408543002278-9062125499040316127-n.jpg
Anna được đánh giá là cô gái hướng ngoại, năng động trong các hoạt động.
462971197-3772608596339882-6755121842274154576-n.jpg
461605832-535425088892956-8593250687094975287-n.jpg
Anna từng giành chiến thắng trong cuộc thi nhan sắc El Concurso do "ông trùm sắc đẹp Venezuela" Osmel Sousa tổ chức.
461839653-548734227705878-308931698794159675-n.jpg
461887570-1527488434800178-7118603582388941255-n.jpg
Nói về chiến thắng của Anna tại Miss Charm 2025, bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ tịch cuộc thi Miss Charm - cho biết người đẹp Venezuela đăng quang nhận được sự đồng thuận từ các thành viên trong ban giám khảo. Bên cạnh đó, trong khoảng 2 tuần tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi, Anna Blanco luôn cho thấy sự nỗ lực, nghiêm túc và tinh thần vượt khó.
587168384-18136120384473834-4873871609147073084-n.jpg
587808749-18136120363473834-2074126451454443996-n.jpg
Ở phần ứng xử, Anna Blanco nhận được câu hỏi quan điểm của cô về sự thành công, nơi nhiều người định nghĩa chúng bằng danh tiếng và tiền bạc. Cô chia sẻ danh tiếng và tiền bạc không phải là tất cả. Theo người đẹp, sự thịnh vượng không đến từ của cải vật chất mà đến từ sự giàu có về mặt tinh thần.
463764754-1716005592498032-7397386881280284933-n.jpg
463889941-1045881067238524-4974424982558590337-n.jpg
"Tôi thấy mình là một trong những người giàu có nhất thế giới vì tôi có tình yêu của gia đình, tôi có tình yêu của đất nước và tôi có cơ hội được ở đây cùng các bạn để nói về tình yêu, sự thấu cảm, về những gì chúng ta có thể cùng nhau làm để tạo nên thế giới tốt đẹp hơn. Vì vậy, vâng, điều tôi nghĩ sự giàu có và thành công thực sự chính là làm việc cùng nhau để tạo nên một thế giới tốt đẹp", Blanco chia sẻ.
Duy Nam
