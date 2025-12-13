Nhan sắc người đẹp cao 1,82 m đăng quang hoa hậu ở Việt Nam

TPO - Người đẹp Venezuela - Anna Blanco - đã đăng quang danh hiệu Miss Charm 2025. Cô có chiều cao ấn tượng 1,82 m và hình thể thanh mảnh, quyến rũ.