Hoa hậu

Google News

Người đẹp Venezuela đăng quang Miss Charm 2025

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đẹp Venezuela - Anna Blanco - đã đăng quang danh hiệu Miss Charm 2025 trong đêm chung kết diễn ra tối 12/12 tại TPHCM. Đại diện Việt Nam - Mai Ngô dừng chân ở top 12.

Chung kết cuộc thi Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2025 đã diễn ra tại TPHCM với chiến thắng thuộc về người đẹp Venezuela - Anna Blanco.

Anna Blanco có chiều cao ấn tượng 1,82 m, số đo hình thể 86-61-98 cm. Anna là ca sĩ, nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu. Cô từng theo học biểu diễn âm nhạc tại Holland College (Canada) và Học viện Âm nhạc Hiện đại Anh - Ireland.

Các danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Đức, Á hậu 2 thuộc về người đẹp Indonesia. Hai người đẹp còn lại trong top 5 là Thái Lan và Mexico.

img-9027.jpg
img-9025.jpg
Người đẹp Venezuela đăng quang Miss Charm 2025.
img-9019.jpg
img-9018.jpg
Đại diện Brazil giành giải Á hậu 1, đại diện Indonesia giành giải Á hậu 2.

Năm nay, thay vì công bố luôn top 5, ban giám khảo chỉ gọi tên 4 thí sinh đầu tiên chắc suất đi tiếp. 8 cô gái còn lại trong top 12 phải đối mặt với một vòng thi ứng xử để giành tấm vé cuối cùng.

Cả 8 thí sinh cùng trả lời câu hỏi chung để thể hiện bản lĩnh và tư duy nhanh nhạy. Câu hỏi giành cho các thí sinh là “Đôi khi vương miện đẹp nhất lại vô hình. Chiếc vương miện vô hình mà bạn đội là gì?”. Đây được đánh giá là vòng thi khắc nghiệt, gay cấn, giúp thí sinh thể hiện bản lĩnh, sự tự tin. Nhờ màn trả lời tự tin, thuyết phục, người đẹp Venezuela giành chiến thắng và được vào top 5.

Top 5 bao gồm các thí sinh Indonesia, Đức, Thái Lan, Mexico, Venezuela, bước vào phần thi ứng xử cá nhân và sau đó là câu hỏi chung cuộc. Các câu hỏi năm nay xoay quanh các vấn đề nóng của toàn cầu như vai trò của phụ nữ trong giáo dục, sứ mệnh quảng bá du lịch bền vững và cách định nghĩa lại vẻ đẹp trong kỷ nguyên số.

Ban tổ chức trao các giải thưởng phụ gồm Trang phục dạ hội đẹp nhất cho người đẹp Đức, Người đẹp du lịch thuộc về đại diện Việt Nam - Mai Ngô, Trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về người đẹp Philippines, Trình diễn áo tắm đẹp nhất thuộc về người đẹp Ấn Độ, Best in Social thuộc về người đẹp Campuchia, Người đẹp truyền cảm hứng thuộc về đại diện Italia, Gương mặt đẹp nhất thuộc về người đẹp Ba Lan, Miss AI thuộc về người đẹp Thái Lan.

12i6455.jpg
12i6366.jpg
12i6283.jpg
12i6246.jpg
12i6718.jpg
12i6708.jpg
12i6663.jpg
12i6582.jpg

Mai Ngô và các thí sinh trình diễn váy dạ hội.

Trước đó, ban tổ chức công bố top 12 bao gồm các thí sinh Mỹ (Miss Popular Vote), Colombia, Mexico, Đức, Ấn Độ, Brazil, Indonesia, Venezuela, Hà Lan, Việt Nam, Bolivia, Thái Lan.

Top 20 thí sinh xuất sắc nhất đêm chung kết bao gồm các người đẹp Australia, Bolivia, Brazil, Colombia, Campuchia, Costa Rica , Đức, Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico, Moldova, Hà Lan, Philippines, Indonesia, Puerto Rico, Malaysia, Thái Lan , Mỹ, Venezuela, Việt Nam.

Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế là cuộc thi sắc đẹp quy mô thế giới do người Việt Nam sáng lập, với sứ mệnh quảng bá văn hóa, du lịch và giáo dục.

Không chỉ là cuộc thi nhan sắc, Miss Charm hướng tới việc tìm kiếm những người phụ nữ có khả năng lãnh đạo, có tầm ảnh hưởng để trở thành những đại sứ kết nối các nền văn hóa trên toàn thế giới.

hv1-9109.jpg
hv1-9149.jpg
hv1-9205.jpg
hv1-9249.jpg
hv1-8895.jpg
hv1-8987.jpg
hv1-9013.jpg
hv1-9087.jpg
Các thí sinh trình diễn áo tắm.
toan2123.jpg
toan2002.jpg
toan1994.jpg
toan0983.jpg
toan1136.jpg
Các thí sinh đồng diễn và trình diễn áo tắm.
Duy Nam
#Miss Charm 2025 #Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế

