Ảnh áo tắm của 35 hoa hậu tại Việt Nam

TPO - Trước thềm bán kết, ban tổ chức Miss Charm tung ảnh áo tắm của đại diện Việt Nam - Mai Ngô và 35 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.
Hai ứng viên nổi bật của châu Âu là Ba Lan và Cộng hòa Czech.
Miss Charm 2025 khởi động từ đầu tháng 12 với các hoạt động như trải nghiệm văn hóa miền Tây, bán kết vào ngày 9/12, chung kết dự kiến 13/12 tại TPHCM. Đương kim hoa hậu là người đẹp Rashmita Rasindran đến từ Malaysia. Miss Charm là cuộc thi sắc đẹp do người Việt thành lập, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023. Miss Charm 2025 là mùa giải thứ ba, với sự tham gia của 36 thí sinh.