Ảnh áo tắm của 35 hoa hậu tại Việt Nam

TPO - Trước thềm bán kết, ban tổ chức Miss Charm tung ảnh áo tắm của đại diện Việt Nam - Mai Ngô và 35 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.