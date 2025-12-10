Mai Ngô dùng chiêu khi diễn áo tắm ở bán kết Miss Charm

TPO - Đại diện Việt Nam - Mai Ngô gây bất ngờ khi tung chất bột trắng trong lúc diễn áo tắm ở bán kết Miss Charm 2025 diễn ra tại TPHCM tối 9/12.

Bán kết cuộc thi Miss Charm 2025 đã diễn ra tại TPHCM tối 9/12 với sự tham gia của 36 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm bán kết diễn ra ở trường quay trong nhà, với ba phần thi áo tắm, dạ hội và trang phục dân tộc.

Mai Ngô dùng chiêu

Mai Ngô trình diễn áo tắm.

Các thí sinh trong phần thi áo tắm.

Mở màn đêm thi là phần trình diễn trang phục áo tắm. 36 thí sinh trình diễn mẫu áo tắm hai mảnh cách điệu tông màu vàng gold sang trọng, lấy cảm hứng từ thời phục hưng.

Mặt bằng hình thể và kỹ năng trình diễn của 36 thí sinh Miss Charm 2025 được đánh giá đồng đều. Nhiều người đẹp có khả năng làm chủ sân khấu như Thái Lan, Mỹ, Colombia, Mexico, Ấn Độ…

Đại diện Việt Nam - Mai Ngô trình diễn gần cuối. Cô gây ấn tượng với chiều cao 1,73 m, số đo ba vòng 86-67-100 cm và hình thể khỏe khoắn, đầy đặn.

Làm người mẫu lâu năm và từng tham gia thi sắc đẹp nên Mai Ngô có kỹ năng trình diễn ấn tượng, nhiều năng lượng. Cô gây bất ngờ khi diễn áo tắm với màn tung chất bột màu trắng, tạo hiệu ứng trên sân khấu.

Tuy nhiên, màn tung chiêu của Mai Ngô gây ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Khán giả nhận xét hiệu ứng của phần thi không ấn tượng. Nhiều người cho rằng nếu cô thay chất bột trắng bằng kim tuyến sẽ tạo dấu ấn hơn. Bên cạnh đó, chất bột trắng khiến phần eo và đùi của người đẹp bị lấm bẩn, không đẹp mắt khi lên hình.

Trong phần thi trang phục dạ hội, Mai Ngô chọn thiết kế chất liệu sequin màu đỏ, xẻ vòng một táo bạo, kết hợp áo choàng. Cô được nhận xét chọn váy đẹp, trình diễn uyển chuyển, toát lên thần thái kiêu sa.

35 thí sinh còn lại cũng mang tới sân khấu những thiết kế lộng lẫy, quyến rũ. Các người đẹp Campuchia, Lào, Venezuela, Philippines, Hà Lan... được nhận xét ghi điểm trong phần thi dạ hội.

Các thí sinh trình diễn váy dạ hội.

Hoành tráng phần thi trang phục dân tộc

Cũng trong khuôn khổ đêm bán kết, 36 thí sinh đã trình diễn trang phục dân tộc. Do số lượng thí sinh ít nên đạo diễn chương trình đã sắp xếp tuyến đi, phân bổ thời gian trình diễn của từng người đẹp hợp lý, giúp khán giả chiêm ngưỡng trọn vẹn sự độc đáo của từng thiết kế.

Mai Ngô gây ấn tượng khi mang đến sân khấu thiết kế lấy cảm hứng từ Nam Phương hoàng hậu mang tên Hậu ấn kim hoa. Bộ trang phục được xem như tuyên ngôn của di sản Việt trên sân khấu quốc tế với niềm tự hào dân tộc.

Theo nhà thiết kế, tinh thần này được đưa vào chiếc áo Nhật Bình, có phom dáng cổ phục trang trọng của hoàng tộc. Thiết kế được sáng tạo theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được chuẩn mực truyền thống, thể hiện sự kết hợp hài hòa.

Điểm nhấn của thiết kế Hậu ấn kim hoa còn là sự hòa quyện giữa sắc vàng son của cung đình Huế và kiến trúc của triều Nguyễn, tái hiện sự quyền quý và xa hoa qua thời trang đương đại.

35 người đẹp còn lại cũng khiến khán giả choáng ngợp khi trình diễn những bộ trang phục hoành tráng, lộng lẫy. Ở khu vực châu Á, các đại diện Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Philippines là điểm sáng với những thiết kế tôn vinh truyền thống, văn hóa bản địa.

Trong khi đó, các thí sinh châu Mỹ vẫn thể hiện thế mạnh ở phần thi trang phục dân tộc với những thiết kế độc đáo, kỳ công, rực rỡ màu sắc. Các đại diện Colombia, Brazil, Venezuela... được khen ngợi trong phần thi này.

Sau đêm bán kết, 36 thí sinh luyện tập cho chung kết dự kiến diễn ra ngày 13/12 ở TPHCM. Trong chung kết, đương kim hoa hậu là người đẹp Rashmita Rasindran đến từ Malaysia trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Mai Ngô trong phần thi trang phục dân tộc.