Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Mai Ngô dùng chiêu khi diễn áo tắm ở bán kết Miss Charm

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại diện Việt Nam - Mai Ngô gây bất ngờ khi tung chất bột trắng trong lúc diễn áo tắm ở bán kết Miss Charm 2025 diễn ra tại TPHCM tối 9/12.

Bán kết cuộc thi Miss Charm 2025 đã diễn ra tại TPHCM tối 9/12 với sự tham gia của 36 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm bán kết diễn ra ở trường quay trong nhà, với ba phần thi áo tắm, dạ hội và trang phục dân tộc.

Mai Ngô dùng chiêu

597878855-1408233537324360-3083757959305726930-n.jpg
Mai Ngô trình diễn áo tắm.
597179492-1408233743991006-1424458639829159226-n.jpg
597869117-1408233750657672-3200166955172051336-n.jpg
597858888-1408233897324324-5696740810954933312-n.jpg
597860413-1408233943990986-318943409583119051-n.jpg
Các thí sinh trong phần thi áo tắm.

Mở màn đêm thi là phần trình diễn trang phục áo tắm. 36 thí sinh trình diễn mẫu áo tắm hai mảnh cách điệu tông màu vàng gold sang trọng, lấy cảm hứng từ thời phục hưng.

Mặt bằng hình thể và kỹ năng trình diễn của 36 thí sinh Miss Charm 2025 được đánh giá đồng đều. Nhiều người đẹp có khả năng làm chủ sân khấu như Thái Lan, Mỹ, Colombia, Mexico, Ấn Độ…

Đại diện Việt Nam - Mai Ngô trình diễn gần cuối. Cô gây ấn tượng với chiều cao 1,73 m, số đo ba vòng 86-67-100 cm và hình thể khỏe khoắn, đầy đặn.

Làm người mẫu lâu năm và từng tham gia thi sắc đẹp nên Mai Ngô có kỹ năng trình diễn ấn tượng, nhiều năng lượng. Cô gây bất ngờ khi diễn áo tắm với màn tung chất bột màu trắng, tạo hiệu ứng trên sân khấu.

Tuy nhiên, màn tung chiêu của Mai Ngô gây ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Khán giả nhận xét hiệu ứng của phần thi không ấn tượng. Nhiều người cho rằng nếu cô thay chất bột trắng bằng kim tuyến sẽ tạo dấu ấn hơn. Bên cạnh đó, chất bột trắng khiến phần eo và đùi của người đẹp bị lấm bẩn, không đẹp mắt khi lên hình.

Trong phần thi trang phục dạ hội, Mai Ngô chọn thiết kế chất liệu sequin màu đỏ, xẻ vòng một táo bạo, kết hợp áo choàng. Cô được nhận xét chọn váy đẹp, trình diễn uyển chuyển, toát lên thần thái kiêu sa.

35 thí sinh còn lại cũng mang tới sân khấu những thiết kế lộng lẫy, quyến rũ. Các người đẹp Campuchia, Lào, Venezuela, Philippines, Hà Lan... được nhận xét ghi điểm trong phần thi dạ hội.

img-8862.jpg
img-8857.jpg
img-8835.jpg
img-8834.jpg
img-8879.jpg
img-8875.jpg
img-8865.jpg
img-8847.jpg
Các thí sinh trình diễn váy dạ hội.

Hoành tráng phần thi trang phục dân tộc

Cũng trong khuôn khổ đêm bán kết, 36 thí sinh đã trình diễn trang phục dân tộc. Do số lượng thí sinh ít nên đạo diễn chương trình đã sắp xếp tuyến đi, phân bổ thời gian trình diễn của từng người đẹp hợp lý, giúp khán giả chiêm ngưỡng trọn vẹn sự độc đáo của từng thiết kế.

Mai Ngô gây ấn tượng khi mang đến sân khấu thiết kế lấy cảm hứng từ Nam Phương hoàng hậu mang tên Hậu ấn kim hoa. Bộ trang phục được xem như tuyên ngôn của di sản Việt trên sân khấu quốc tế với niềm tự hào dân tộc.

Theo nhà thiết kế, tinh thần này được đưa vào chiếc áo Nhật Bình, có phom dáng cổ phục trang trọng của hoàng tộc. Thiết kế được sáng tạo theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được chuẩn mực truyền thống, thể hiện sự kết hợp hài hòa.

Điểm nhấn của thiết kế Hậu ấn kim hoa còn là sự hòa quyện giữa sắc vàng son của cung đình Huế và kiến trúc của triều Nguyễn, tái hiện sự quyền quý và xa hoa qua thời trang đương đại.

35 người đẹp còn lại cũng khiến khán giả choáng ngợp khi trình diễn những bộ trang phục hoành tráng, lộng lẫy. Ở khu vực châu Á, các đại diện Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Philippines là điểm sáng với những thiết kế tôn vinh truyền thống, văn hóa bản địa.

Trong khi đó, các thí sinh châu Mỹ vẫn thể hiện thế mạnh ở phần thi trang phục dân tộc với những thiết kế độc đáo, kỳ công, rực rỡ màu sắc. Các đại diện Colombia, Brazil, Venezuela... được khen ngợi trong phần thi này.

Sau đêm bán kết, 36 thí sinh luyện tập cho chung kết dự kiến diễn ra ngày 13/12 ở TPHCM. Trong chung kết, đương kim hoa hậu là người đẹp Rashmita Rasindran đến từ Malaysia trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

img-8927.jpg
img-8926.jpg
img-8922.jpg
Mai Ngô trong phần thi trang phục dân tộc.
img-8900.jpg
img-8919.jpg
img-8891.jpg
img-8887.jpg
Các thí sinh trình diễn trang phục dân tộc.
Duy Nam
#Đại diện Việt Nam #Mai Ngô #Miss Charm #bán kết Miss Charm

Xem thêm

Cùng chuyên mục