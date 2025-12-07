Người mẫu cao 1,82 m đăng quang Hoa hậu Pháp

TPO - Người đẹp Hinaupoko Deveze đến từ Tahiti, một lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương đã đăng quang Hoa hậu Pháp 2026. Cô nhận giải thưởng gần 2 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật có giá trị.