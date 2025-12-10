Dàn hoa hậu tại khai mạc SEA Games 33 ở Thái Lan

TPO - Đương kim Hoa hậu Thế giới, Á hậu Hoàn vũ 2023, Hoa hậu Quốc tế 2019 và nhiều hoa hậu, á hậu quốc tế tham gia cầm biển dẫn đoàn tại lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tại sân vận động Rajamangala ở Thái Lan tối 9/12.