Hoa hậu

Google News

Dàn hoa hậu tại khai mạc SEA Games 33 ở Thái Lan

Duy Nam

TPO - Đương kim Hoa hậu Thế giới, Á hậu Hoàn vũ 2023, Hoa hậu Quốc tế 2019 và nhiều hoa hậu, á hậu quốc tế tham gia cầm biển dẫn đoàn tại lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tại sân vận động Rajamangala ở Thái Lan tối 9/12.

597318994-897413045949699-6847615354622769206-n.jpg
596816426-897413819282955-6958847444518737322-n.jpg
Tối 9/12, dàn hoa hậu Thái Lan có mặt tại sân vận động Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan để chuẩn bị tham gia lễ khai mạc SEA Games 33. Dàn người đẹp cùng mặc trang phục truyền thống của Thái Lan. Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Anntonia Porsild, Hoa hậu Quốc tế 2019 Sirithorn Leearamwat nằm trong đội hình các người đẹp cầm biển dẫn đoàn.
586717499-18249956995294486-7539026265459871608-n.jpg
587693991-18249956953294486-7270279924676567057-n.jpg
590415144-18249956962294486-6842431327263206502-n.jpg
Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata xuất hiện với diện mạo lộng lẫy trong trang phục dát vàng. Cô là người đẹp Thái Lan đầu tiên đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới.
596819966-1284171250409400-5221269981246348816-n.jpg
Tại buổi lễ khai mạc, Opal Suchata cầm biển dẫn đoàn của chủ nhà Thái Lan.
596450911-897496975941306-1841766126217490275-n.jpg
596807421-897497022607968-4742055965351214675-n.jpg
Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Anntonia Porsild gây chú ý với bộ trang sức lộng lẫy. Cô hiện là một trong những hoa hậu nổi tiếng nhất Thái Lan với trang cá nhân có hơn 1,8 triệu người theo dõi.
595444166-1284171150409410-9138208786929061960-n.jpg
Tại lễ khai mạc, Anntonia Porsild cầm biển dẫn đoàn thể thao Philippines.
598180334-897413835949620-1479342264911929875-n.jpg
Hoa hậu Quốc tế 2019 Sirithorn Leearamwat (trái) đọ sắc cùng Anntonia Porsild trong hậu trường trước giờ khai mạc SEA Games 33.
596287947-897372185953785-8179475333656530252-n.jpg
597381791-897372232620447-6754848932042056249-n.jpg
597816040-897372282620442-3237874296997268296-n.jpg
596514296-897372355953768-409290479674363675-n.jpg
Sirithorn Leearamwat gây chú ý với vẻ ngọt ngào, thanh lịch khi diện trang phục dân tộc.
597487179-1284171043742754-572431320407728007-n.jpg
Tại lễ khai mạc, Sirithorn Leearamwat cầm biển dẫn đoàn thể thao Lào.
596973920-1284171340409391-154711752586930265-n.jpg
Nhiều hoa hậu Thái Lan cũng tham gia lễ khai mạc. Nicha Poonpoka - Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2023 cầm biển dẫn đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Người đẹp sinh năm 2003, cao 1,73 m, tốt nghiệp cử nhân khoa thiết kế truyền thông hình ảnh thuộc Đại học Mahidol. Cô hiện là người mẫu kiêm MC.
596396902-1284171183742740-2566754688191735063-n.jpg
Chatnalin Chotjirawarachat - Hoa hậu Liên lục địa 2023 cầm biển dẫn đoàn thể thao Singapore.
596388131-1284171070409418-3057853316254490482-n.jpg
Chonnikarn Supittayaporn - Hoa hậu Thái Lan 2023, Á hậu 2 Hoa hậu toàn cầu 2023 cầm biển dẫn đoàn thể thao Malaysia.
596627864-1284171117076080-2811965083463978506-n.jpg
Praew Kirana Yuthong - Á hậu 2 Hoa hậu Thái Lan 2025 cầm biển dẫn đoàn thể thao Myanmar.
596480640-1284170987076093-2666568056240794587-n.jpg
Anchilee Scott-Kemmis, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 cầm biển dẫn đoàn thể thao Indonesia.
597626610-1284170960409429-7140920064956566949-n.jpg
Vanessa Nattacha Wenk - Hoa hậu Liên lục địa Thái Lan 2025 cầm biển dẫn đoàn thể thao Campuchia.
Duy Nam
