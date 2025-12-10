Dàn hoa hậu tại khai mạc SEA Games 33 ở Thái Lan

TPO - Đương kim Hoa hậu Thế giới, Á hậu Hoàn vũ 2023, Hoa hậu Quốc tế 2019 và nhiều hoa hậu, á hậu quốc tế tham gia cầm biển dẫn đoàn tại lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tại sân vận động Rajamangala ở Thái Lan tối 9/12.
Tối 9/12, dàn hoa hậu Thái Lan có mặt tại sân vận động Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan để chuẩn bị tham gia lễ khai mạc SEA Games 33. Dàn người đẹp cùng mặc trang phục truyền thống của Thái Lan. Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Anntonia Porsild, Hoa hậu Quốc tế 2019 Sirithorn Leearamwat nằm trong đội hình các người đẹp cầm biển dẫn đoàn.
Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata xuất hiện với diện mạo lộng lẫy trong trang phục dát vàng. Cô là người đẹp Thái Lan đầu tiên đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới.
Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Anntonia Porsild gây chú ý với bộ trang sức lộng lẫy. Cô hiện là một trong những hoa hậu nổi tiếng nhất Thái Lan với trang cá nhân có hơn 1,8 triệu người theo dõi.
Sirithorn Leearamwat gây chú ý với vẻ ngọt ngào, thanh lịch khi diện trang phục dân tộc.