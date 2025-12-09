Hoa hậu Hoàn vũ bỏ về giữa chừng

TPO - Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch đã bỏ về giữa chừng tại cuộc phỏng vấn với kênh Telemundo khi liên tục bị hỏi về tin đồn mua giải và được dọn đường để đăng quang.

Trong chuyến công tác tại Mỹ, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch đã có cuộc phỏng vấn với kênh Telemundo. Trong cuộc trò chuyện, Fatima liên tục được hai MC hỏi về những tin đồn xung quanh chuyện cô mua giải và bố cô có quan hệ làm ăn với doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ.

Trước những câu hỏi khó, Fatima tỏ ra mất bình tĩnh, khó chịu và liên tục nhăn mặt. Một lúc sau, cô bỏ về giữa chừng và tuyên bố không trả lời phỏng vấn với kênh Telemundo nữa. Dù đài truyền hình đã chuẩn bị các nghi thức để tôn vinh chiến thắng của Fatima nhưng người đẹp không ở lại.

Fatima trong cuộc phỏng vấn với kênh Telemundo.

Trong cuộc phỏng vấn, cô cũng nói rằng không hề biết việc ông Nawat kiện mình vì tội phỉ báng. Tuy nhiên, trong một đoạn video ghi lại ở hậu trường, Fatima lại nói rằng cô đã đọc về vụ kiện.

Cách hành xử của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ đang gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Chuyên trang Pageantry Moments chia sẻ về bài viết và đặt vấn đề: "Nếu không thể chịu được những câu hỏi khó, hãy trao lại vương miện".

Nhiều khán giả cho rằng Fatima có các hành xử thiếu chuyên nghiệp trên truyền hình. "Cho dù không thích các câu hỏi của phóng viên, vẫn nên giữ thái độ chuyên nghiệp", "Cô ấy không thể chịu được sức nặng của vương miện", "Cô ấy thiếu bản lĩnh của một nữ hoàng sắc đẹp"... khán giả bình luận.

Trước đó, cũng trong cuộc phỏng vấn với Telemundo, Fatima được hỏi liệu có khi nào nghĩ đến việc từ bỏ danh hiệu hay chưa. Fatima trả lời: "Tất nhiên là không vì tôi xứng đáng với vương miện. Mọi người nói nhiều rồi nhưng tôi nhắc lại lần rằng tôi đã nỗ lực như tất cả thí sinh khác. Chúng tôi vượt qua thử thách tại cuộc thi và tôi là người chiến thắng. Tại sao tôi phải từ bỏ điều mà tôi đã cố gắng và làm rất tốt?”.

Fatima cũng được hỏi về tin đồn bố cô là ông Bernardo Bosch Hernández có quan hệ làm ăn với ông Raul Rocha - chủ sở hữu Miss Universe nên cô đã được dọn đường để đăng quang, Fatima bật cười.

Cô nói: "Tôi đã cười rất nhiều vì tin đồn này, có quá nhiều thông tin sai lệch trên truyền thông, họ đã nói nhiều lần một lời nói dối cho đến khi nó trở thành sự thật. Với truyền thông, chúng ta phải luôn nhớ rằng danh tiếng và quyền lực phải đi kèm với cam kết xã hội, và trên hết đó là trách nhiệm luôn phải nói lên sự thật".

Trước đó, Fatima từng chia sẻ về những thách thức khi sống chung với chứng khó đọc (Dyslexia) và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Những điều này được cho là nguyên nhân khiến Fatima không giỏi chịu áp lực và có những phản ứng thái quá.

Ông Nawat cũng từng nhận xét Fatima là người có cảm xúc thất thường. "Tính cách cô ta là như thế, hôm nay có thể rất vui nhưng ngày mai có thể không vui chút nào. Cô ấy không chịu được áp lực tốt lắm", ông Nawat nói.

Sự lên xuống thất thường của cảm xúc được xem là bất lợi với Fatima trong nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ, nhất là khi cô đang đối diện với sức ép từ dư luận sau khi đăng quang. Fatima được cho rằng tiếp tục đối mặt với nhiều áp lực khi những tin đồn xoay quanh chiến thắng của cô vẫn chưa hạ nhiệt.