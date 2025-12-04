Công ty Thái Lan bỏ 110 triệu USD mua lại Hoa hậu Hoàn vũ

Ngày 3/12, Công ty TCG Social Media Group đã tổ chức họp báo với nội dung xin mua bản quyền Miss Universe Organization (MUO) do ông Phatphong Jeriyanurawong (JT.Wong) - nhà sáng lập kiêm CEO chủ trì.

Tại buổi họp báo, ông JT.Wong đã tuyên bố ý định mua lại 100% giấy phép của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ với giá trị đề nghị trả bằng tiền mặt là 3,5 tỷ Baht Thái (khoảng 110 triệu USD). Ông tin rằng đây là mức giá cao mà không ai có thể cạnh tranh được.

Nhiều tin đồn về việc Hoa hậu Hoàn vũ sắp đổi chủ.

Mục tiêu của ông JT.Wong đó là góp phần giải quyết các vấn đề tại JKN, đặc biệt là đối với các chủ nợ nhỏ. TCG Social Media Group cũng là bên bị thiệt hại trong một liên doanh kinh doanh chung với JKN, trị giá hơn 300 triệu baht.

Ông khẳng định rằng nếu mình mua lại MUO, sẽ không có thay đổi nào trong tổ chức, bao gồm cả nhân sự và giám đốc quốc gia. Mục đích của ông chỉ đơn giản là bơm vốn để đưa MUO bước vào một kỷ nguyên mới.

Ông cũng tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các chuyên gia người Thái Lan nổi tiếng trong ngành sắc đẹp như bà Piyaporn Sankosik (CEO của TPN Global) và ông Nawat Itsaragrisil (Chủ tịch Miss Grand International).

Điều kiện duy nhất mà ông JT.Wong đưa ra đó là nếu việc mua bán diễn ra thành công, ông yêu cầu chuyển giao bản quyền Miss Universe tại Singapore cho TCG Social Media Group.

Ông JT.Wong đưa ra hạn chót cho lời đề nghị hợp tác này là ngày 31/12/2025. Nếu đến ngày này, phía JKN không phản hồi, lời đề nghị sẽ bị rút lại.

Trước đó, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã đưa ra thông cáo báo chí chính thức sau khi có thông tin cho rằng cuộc thi đổi chủ. Phía MUO khẳng định không có thỏa thuận, hợp đồng, mua bán cổ phần, chuyển nhượng quyền hoặc đàm phán nào đang diễn ra với TCG Social Media Group liên quan đến việc bán hoặc mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Phía MUO chia sẻ thêm: "Bất kỳ thông báo, thư mời báo chí hoặc tài liệu quảng cáo nào tuyên bố hoặc ngụ ý rằng bên thứ ba đã mua, kiểm soát hoặc đại diện cho tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, khi thông tin đó chưa được tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ phát hành hoặc xác nhận rõ ràng, đều là sai sự thật và gây hiểu lầm".

Trong khi đó, ông Nawat đã có phản hồi trước những thông tin cho rằng tổ chức Miss Universe sắp đổi chủ trong cuộc phỏng vấn trên kênh Meta News. Ông Nawat cho rằng khả năng này khó xảy ra.

"Tôi nghĩ Miss Universe sẽ không có sự thay đổi chủ sở hữu. Vấn đề này rất phức tạp, có 1.001 điều khúc mắc. Việc mua bán không thể được quyết định trong một thời gian ngắn. Tôi được biết đã có những cuộc trao đổi, nhưng chưa có điều gì là thực tế cả. Bởi các bên liên quan vẫn đang xoay xở với vấn đề riêng, ngay cả cổ phiếu cũng không thể kê khai rõ ràng 100% đang nằm ở đâu, nên đừng nghĩ xa xôi", ông Nawat nói.

Ông chia sẻ thêm những thông tin về việc ông Raul Rocha nói muốn bán cổ phần Hoa hậu Hoàn vũ chỉ là cảm xúc nhất thời. "Raul nói với tôi rằng anh ấy vẫn chưa muốn bán, và tất cả tin tức được đưa ra đều chỉ là đồn đoán. Nếu điều ấy thực sự xảy ra, tôi nghĩ tôi phải là người biết trước tiên. Đây không phải là thời điểm để Miss Universe đổi chủ", ông Nawat khẳng định.