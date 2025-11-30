Hoa hậu qua đời ở tuổi 28

Tờ Publi Metro đưa tin Hoa hậu Liên lục địa Guatemala 2021 Raquel Escalante qua đời ở tuổi 28 sau thời gian dài chống chọi với ung thư. Kênh truyền hình Azteca Guate - nơi Raquel làm việc cũng đã xác nhận tin buồn.

“Hôm nay, chúng ta nói lời tạm biệt với một đồng nghiệp, một người bạn và một con người phi thường đã để lại dấu ấn trong mỗi chúng ta”, đại diện kênh Azteca Guate cho biết. Đài truyền hình cũng nhấn mạnh những giá trị cô để lại, trong công việc lẫn sau hậu trường sẽ luôn được trân trọng.

Hoa hậu Liên lục địa Guatemala 2021 Raquel Escalante qua đời ở tuổi 28.

Raquel công khai tình trạng bệnh từ năm 2024. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hành trình điều trị với tinh thần kiên cường.

Tháng 1/2025, tình trạng bệnh của Raquel trở nặng nhưng cô vẫn xuất hiện trong một buổi phát sóng đặc biệt của chương trình Qué Chilero! để giao lưu với khán giả và đồng nghiệp.

Trong chương trình, Raquel nghẹn ngào, chia sẻ về những ước mơ còn dang dở. Người đẹp cũng tiết lộ có khát vọng một ngày được đại diện Guatemala tại đấu trường Miss Universe nhưng đành gác lại ước mơ còn dang dở.

Theo trang GoFundMe do một trong những người anh em họ của Raquel lập ra để gây quỹ cho việc điều trị y tế, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Raquel đã trải qua ca phẫu thuật vào tháng 3/2024, nhằm mục đích loại bỏ càng nhiều tế bào ung thư càng tốt.

Sau ca phẫu thuật kéo dài sáu giờ, cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi đã sống sót, tạ ơn Chúa. Rất sớm thôi, chúng ta sẽ nói rằng mình đã chiến thắng”, cô viết.

Mặc dù vậy, trang GoFundMe cho biết sau ca phẫu thuật, Raquel đã gặp phải nhiều biến chứng, bao gồm các vấn đề về đường tiêu hóa và tổn thương thận. Vào tháng 10/2024, Raquel cho biết ung thư đã tái phát.

Kể từ thời điểm đó, Raquel liên tục phải nằm viện để được chăm sóc y tế. Vào tháng 1/2025, cô đã yêu cầu hỗ trợ tài chính để trang trải chi phí phẫu thuật. Những bài đăng cuối cùng của Raquel Escalante là từ một buổi chụp hình mà cô đăng tải vào tháng Tư.

"Tôi không phải là người mẫu trong ảnh. Tôi là người phụ nữ đã trải qua nỗi đau, đã đối mặt với nỗi sợ hãi, và vẫn chọn cách tiếp tục tỏa sáng", cô viết.

Raquel Escalante sinh ra tại Santa Rosa, là MC, người mẫu và từng góp mặt ở nhiều đấu trường nhan sắc. Cô là gương mặt quen thuộc trên truyền hình Guatemala nhờ lối dẫn tự nhiên, dí dỏm và nguồn năng lượng tích cực.

Năm 2021, Raquel đại diện Guatemala tại Hoa hậu Liên lục địa 2021 và lọt vào top 20 chung cuộc. Sau cuộc thi, cô phát triển sự nghiệp với tư cách người dẫn chương trình truyền hình.