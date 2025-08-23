Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Hoa hậu Hoàn vũ qua đời

Duy Nam
TPO - Norma Beatriz Nolan - Hoa hậu Hoàn vũ 1962 - đã qua đời ở tuổi 87. Bà là người Argentina duy nhất tính đến nay từng đăng quang danh hiệu Miss Universe.

Ngày 22/8, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đăng tải thông báo cho biết Hoa hậu Hoàn vũ 1962 Norma Beatriz Nolan đã qua đời ở tuổi 87. Bà ra đi vì tuổi cao, sức yếu trong vòng tay người thân.

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chia sẻ: "Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ xin gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành nhất đến gia đình, bạn bè và tất cả ai từng chứng kiến ​​cuộc đời của Hoa hậu Hoàn vũ 1962, Norma Nolan".

Hoa hậu Hoàn vũ 1962 Norma Beatriz Nolan qua đời ở tuổi 87.

Ban tổ chức Miss Universe cho biết là người phụ nữ Argentina đầu tiên sở hữu vương miện Hoa hậu Hoàn vũ, sự thanh lịch, sắc đẹp và tinh thần tiên phong của bà Norma Beatriz Nolan đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong lịch sử và truyền cảm hứng cho các thế hệ sau.

"Mong rằng ký ức về bà sẽ tiếp tục tỏa sáng như một biểu tượng của sự duyên dáng, sức mạnh và di sản", ban tổ chức viết.

Norma Beatriz Nolan sinh ngày 22/4/1938 tại Venado Tuerto, tỉnh Santa Fe, Argentina. Bà bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ khi còn trẻ. Năm 1958, bà chuyển đến Buenos Aires để theo đuổi nghề người mẫu đồng thời học nghề thư ký.

Norma Beatriz Nolan đăng quang Hoa hậu Argentina 1962 và sau đó đại diện Argentina tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 1962, làm nên lịch sử khi trở thành người Argentina đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này giành được danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ.

Sau khi giành vương miện, Norma Beatriz Nolan tiếp tục sự nghiệp người mẫu tại Anh, tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo và xuất hiện trên các tạp chí quốc tế. Giữa những năm 1960, bà kết hôn và có một con gái - Zita Norma Zanotti. Năm 1969, bà từng làm giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Sau nhiều năm hoạt động trong ngành thời trang, Norma Beatriz Nolan rút lui khỏi ánh hào quang và mở hiệu sách tại Miami, nơi bà sống một cách riêng tư, giản dị. Bà nhiều lần được vinh danh là công dân danh dự.

Sự ra đi của Norma Beatriz Nolan để lại tiếc thương với cộng đồng fan sắc đẹp thế giới. Norma Beatriz Nolan được xem là hình mẫu truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ phụ nữ Argentina và các người đẹp trên toàn thế giới.

Duy Nam
