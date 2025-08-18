Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia chụp ảnh áo tắm ở Hội An

Duy Nam

TPO - Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia khoe dáng quyến rũ với bikini trên biển Hội An. Chất lượng thí sinh được đánh giá cao với hình thể săn chắc, khỏe khoắn.

Ngay trước vòng chung kết, thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2025 đã có chuyến đi đến Việt Nam để du lịch, kết hợp chụp ảnh. Dàn người đẹp đã thực hiện bộ ảnh bikini nóng bỏng trên biển Hội An.
Người đẹp Lexie Brant đến từ bang Queensland khoe hình thể quyến rũ trong bộ bikini 2 mảnh màu xanh. Cô đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2025 trong chung kết hôm 15/8 và giành quyền đại diện Australia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11. Lexie Brant năm nay 22 tuổi, cao 1,76 m, có hình thể săn chắc, nóng bỏng. Cô là người mẫu, sinh viên chuyên ngành trị liệu.
Hồi tháng 5, Lexie Brant và các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2025 có chuyến du lịch đến Hội An. Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ nhiều hình ảnh khoe vóc dáng quyến rũ với bikini trên biển Hội An. Cô cho biết rất yêu văn hóa và ẩm thực nơi đây và mong có cơ hội trở lại.
Người đẹp Sheridan Mortlock - đại diện bang New South Wales khoe vóc dáng quyến rũ. Sheridan Mortlock là Á hậu 1 Hoa hậu Trái Đất﻿ 2022, gây chú ý với gương mặt giống nữ ca sĩ Taylor Swift. Cô được đánh giá là ứng viên sáng giá tại Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2025 nhưng phải ra về tay trắng khiến nhiều người bất ngờ.
Dàn người đẹp thả dáng trong làn nước trong xanh của biển Hội An. Nhiều năm gần đây, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Australia thường xuyên tổ chức cho thí sinh sang Việt Nam để chụp ảnh, du lịch và có những trải nghiệm ấn tượng về văn hóa, ẩm thực, kết hợp các hoạt động từ thiện.
Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Australia có sự tham dự của 30 thí sinh đại diện cho các bang. Chất lượng dàn thí sinh được đánh giá cao. Các người đẹp có vẻ đẹp hiện đại cùng hình thể săn chắc, quyến rũ.
Australia từng có một thời hoàng kim rực rỡ tại Hoa hậu Hoàn vũ dưới thời ông Donald Trump. Quốc gia này từng đăng quang và giành nhiều thành tích cao. Tuy nhiên, những năm gần đây sash Australia bị nhận xét mờ nhạt ở Miss Universe.
Sau nhiều năm, người đẹp Moraya Wilson đã mang về hào quang cho Australia khi giành giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 tổ chức ở El Salvador. Năm 2024, đại diện Australia tại Hoa hậu Hoàn vũ 2024 là người đẹp Zoe Creed cũng được đánh giá cao nhưng không giành thành tích khiến nhiều người tiếc nuối.
Lần gần đây nhất Australia đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ là năm 2004 với thành tích của người đẹp Jennifer Hawkins. Cô cũng được xem là một trong những Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất lịch sử.
