Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia chụp ảnh áo tắm ở Hội An

TPO - Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia khoe dáng quyến rũ với bikini trên biển Hội An. Chất lượng thí sinh được đánh giá cao với hình thể săn chắc, khỏe khoắn.