Á hậu Trái Đất thất bại

TPO - Người đẹp Sheridan Mortlock - Á hậu 1 Hoa hậu Trái Đất 2022 - đã phải ra về tay trắng trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2025 diễn ra tối 15/8.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2025 đã diễn ra tối 15/8 với chiến thắng thuộc về người đẹp Lexie Brant đến từ Queensland. Cô giành quyền đại diện Australia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11.

Chiến thắng của Lexie Brant đã được dự đoán từ trước. Ngay từ đầu mùa giải, cô được khán giả và các diễn đàn sắc đẹp dự đoán là ứng viên tiềm năng cho vương miện.

Lexie Brant đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2025.

Lexie Brant năm nay 22 tuổi, cao 1,76 m, có hình thể săn chắc, nóng bỏng. Cô là người mẫu, sinh viên chuyên ngành trị liệu. Bên cạnh việc học, cô làm thư ký y khoa cho một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình.

Lexie yêu thích vận động, dành nhiều thời gian cho các hoạt động thể thao ngoài trời và ở bên những người truyền cảm hứng tích cực. Cô cho biết luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa sự nghiệp, chăm sóc bản thân và những kết nối ý nghĩa.

Hồi tháng 5, cô và các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2025 có chuyến du lịch đến Hội An. Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ nhiều hình ảnh khoe vóc dáng quyến rũ với bikini trên biển Hội An. Cô cho biết rất yêu văn hóa và ẩm thực nơi đây và mong có cơ hội trở lại.

Kết quả đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2025 dù được dự đoán từ trước nhưng vẫn gây ồn ào khi người đẹp Sheridan Mortlock - Á hậu 1 Hoa hậu Trái Đất 2022 - phải ra về tay trắng. Cô thậm chí không lọt vào top 10 chung cuộc.

Trước đó, Sheridan Mortlock gây chú ý khi từ bỏ danh hiệu Á hậu Trái Đất để ghi danh ở cuộc thi cấp bang New South Wales. Cô được khán giả dự đoán là một trong những thí sinh tiềm năng của cuộc thi năm nay.

Sheridan Mortlock ra về tay trắng khiến nhiều người bất ngờ.

Sheridan Mortlock sinh năm 2000, là người mẫu, sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế. Cô đoạt vương miện Hoa hậu Trái Đất Australia 2022, đại diện quốc gia tham dự đấu trường Hoa hậu Trái Đất 2022 và giành vị trí Miss Earth Air - á hậu 1. Cô được các fan gọi là bản sao của Taylor Swift vì có gương mặt giống nữ ca sĩ người Mỹ.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ trước thất bại của Sheridan Mortlock. "Hoa hậu Hoàn vũ Australia luôn mang đến những điều bất ngờ", "Tôi bị sốc, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?", "Cô ấy thậm chí không lọt vào nổi top 10, tôi không tin nổi vào mắt mình"... cư dân mạng bình luận.

Trước Sheridan Mortlock, một Á hậu Trái Đất khác cũng thất bại khi từ bỏ danh hiệu để tiếp tục thi sắc đẹp đó là người đẹp Yllana Marie Aduana - Á hậu 1 Hoa hậu Trái Đất 2023.

Hồi đầu năm, Yllana Marie Aduana ghi danh tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025. Cô được đánh giá là thí sinh sáng giá nhưng dừng chân ở vị trí Á hậu 2 khiến nhiều người tiếc nuối.