Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Á hậu Trái Đất thất bại

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đẹp Sheridan Mortlock - Á hậu 1 Hoa hậu Trái Đất 2022 - đã phải ra về tay trắng trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2025 diễn ra tối 15/8.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2025 đã diễn ra tối 15/8 với chiến thắng thuộc về người đẹp Lexie Brant đến từ Queensland. Cô giành quyền đại diện Australia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11.

Chiến thắng của Lexie Brant đã được dự đoán từ trước. Ngay từ đầu mùa giải, cô được khán giả và các diễn đàn sắc đẹp dự đoán là ứng viên tiềm năng cho vương miện.

462682791-427903626633114-409871107301222686-n.jpg
462818052-1068387294964900-809879495810111057-n.jpg
Lexie Brant đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2025.

Lexie Brant năm nay 22 tuổi, cao 1,76 m, có hình thể săn chắc, nóng bỏng. Cô là người mẫu, sinh viên chuyên ngành trị liệu. Bên cạnh việc học, cô làm thư ký y khoa cho một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình.

Lexie yêu thích vận động, dành nhiều thời gian cho các hoạt động thể thao ngoài trời và ở bên những người truyền cảm hứng tích cực. Cô cho biết luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa sự nghiệp, chăm sóc bản thân và những kết nối ý nghĩa.

Hồi tháng 5, cô và các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2025 có chuyến du lịch đến Hội An. Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ nhiều hình ảnh khoe vóc dáng quyến rũ với bikini trên biển Hội An. Cô cho biết rất yêu văn hóa và ẩm thực nơi đây và mong có cơ hội trở lại.

Kết quả đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2025 dù được dự đoán từ trước nhưng vẫn gây ồn ào khi người đẹp Sheridan Mortlock - Á hậu 1 Hoa hậu Trái Đất 2022 - phải ra về tay trắng. Cô thậm chí không lọt vào top 10 chung cuộc.

Trước đó, Sheridan Mortlock gây chú ý khi từ bỏ danh hiệu Á hậu Trái Đất để ghi danh ở cuộc thi cấp bang New South Wales. Cô được khán giả dự đoán là một trong những thí sinh tiềm năng của cuộc thi năm nay.

510960608-1154662500026185-3858002604610620014-n.jpg
Sheridan Mortlock ra về tay trắng khiến nhiều người bất ngờ.

Sheridan Mortlock sinh năm 2000, là người mẫu, sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế. Cô đoạt vương miện Hoa hậu Trái Đất Australia 2022, đại diện quốc gia tham dự đấu trường Hoa hậu Trái Đất 2022 và giành vị trí Miss Earth Air - á hậu 1. Cô được các fan gọi là bản sao của Taylor Swift vì có gương mặt giống nữ ca sĩ người Mỹ.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ trước thất bại của Sheridan Mortlock. "Hoa hậu Hoàn vũ Australia luôn mang đến những điều bất ngờ", "Tôi bị sốc, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?", "Cô ấy thậm chí không lọt vào nổi top 10, tôi không tin nổi vào mắt mình"... cư dân mạng bình luận.

Trước Sheridan Mortlock, một Á hậu Trái Đất khác cũng thất bại khi từ bỏ danh hiệu để tiếp tục thi sắc đẹp đó là người đẹp Yllana Marie Aduana - Á hậu 1 Hoa hậu Trái Đất 2023.

Hồi đầu năm, Yllana Marie Aduana ghi danh tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025. Cô được đánh giá là thí sinh sáng giá nhưng dừng chân ở vị trí Á hậu 2 khiến nhiều người tiếc nuối.

Duy Nam
#Á hậu Trái Đất #Hoa hậu Trái Đất #Miss Earth #Hoa hậu Hoàn vũ Australia #Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe

Xem thêm

Cùng chuyên mục