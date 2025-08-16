Tình trạng đáng ngại của Lan Phương

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Lan Phương cho biết cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe do quá căng thẳng, trầm cảm như choáng váng, tụt huyết áp, đau bụng, buồn nôn…

Đêm 16/8, Lan Phương chia sẻ về tình trạng sức khỏe. Cô cho biết cách đây 2 tuần, khi đến tòa án xử lý thủ tục ly hôn, cơ thể cô đau nhức, buồn nôn và mệt mỏi.

“Không chỉ có ngày hôm đó đâu, nhiều năm qua, tôi từng bị rất nhiều vấn đề về thể chất, nhiều nhất là từ đầu năm nay như đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, người lạnh cóng, áp lực máu lên não thấp, choáng váng khi thay đổi tư thế, đau nhức toàn thân, cơ vai căng cứng, đau đầu, cường giáp… Ngoài ra khi quá căng thẳng, khả năng suy nghĩ còn bị bào mòn, không còn động lực, cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, trống rỗng, kiệt quệ”, Lan Phương chia sẻ.

lan-phuong-4499.jpg
Hình ảnh Lan Phương đau đớn, bật khóc khi tới bệnh viện.

Theo Lan Phương những vấn đề mình gặp phải do quá căng thẳng, trầm cảm. Thậm chí, căng thẳng còn từng khiến Lan Phương nôn liên tục, hàng ngày và hoàn toàn mất khứu giác trong khoảng một năm.

“Quan sát cơ thể mình và lắng nghe các dấu hiệu bất thường của cơ thể quan trọng lắm, nhất là khi chúng ta có vấn đề căng thẳng trong tâm lý. Nếu có ai bên cạnh cùng bạn quan sát và hỗ trợ bạn ngay khi cần thì quá tốt, còn nếu không tự mình sẽ phải giúp đỡ chính mình. Vết thương tâm lý thì khó chữa. Nhưng chúng ta sẽ làm được”, cô nhấn mạnh.

Ngày 24/7, Lan Phương công khai ly thân chồng Tây. Sau đó, cô xác nhận với Tiền Phong đã nộp đơn xin ly hôn đơn phương từ tháng 5.

Lan Phương cho biết cô và chồng người Anh ly thân trong cùng một nhà từ tháng 8/2024. Nữ diễn viên cho rằng ly hôn là cách giúp mình tìm được sự cứu vớt, cảm giác như cánh cửa tự do đến gần hơn. Cô cũng phủ nhận thông tin ly hôn vì không có danh phận, một đám cưới đúng nghĩa sau 7 năm chung sống và có 2 con chung với chồng ngoại quốc.

Lan Phương thừa nhận cô từng trầm cảm, tổn thương và khóc rất nhiều. Theo Lan Phương, có nhiều thời điểm, chồng không hiểu tình trạng của cô. Vì thế, giữa hai người khó có sự đồng cảm.

Diễn viên Lan Phương sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô gây ấn tượng trong các bộ phim như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Cô dâu đại chiến 2, Kẻ ăn hồn...

Lan Phương kết hôn với David Duffy năm 2018 và có hai con gái. Hai người quen nhau năm 2017, tại Hà Nội. Nữ diễn viên kể Duffy là người chủ động làm quen khi thấy cô tại một nhà hàng.

Đỗ Quyên
