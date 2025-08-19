Nhan sắc tân Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ

TPO - Người đẹp Manika Vishwakarma đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2025. Cô giành quyền đại diện Ấn Độ tại Miss Universe tổ chức cuối năm nay ở Thái Lan.