Giải trí

Google News

Thời trang cưới táo bạo

Minh Vũ

TPO - Các bộ sưu tập trong Vietnam Wedding Week 2025 được thiết kế tinh tế tỉ mỉ độc đáo với phong cách châu Âu, được đánh giá là giấc mơ của mọi cô dâu trong ngày trọng đại.

trungdung-16-of-49.jpg
trungdung-35-of-49.jpg
Vietnam Wedding Week 2025 khai mạc đánh dấu tuần lễ cưới ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi uy tín trong ngành thời trang cưới.
trungdung-30-of-49.jpg
trungdung-34-of-49.jpg
Tuần lễ thời trang quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như vợ chồng ca sĩ Phan Đình Tùng, ca sĩ Tô Ngọc Bảo Linh, Trà Ngọc Hằng, Huỳnh Hồng Loan, Mimi Lưu, Corbin K, ca sĩ Trung Bùi…
trungdung-27-of-49.jpg
trungdung-33-of-49.jpg
Mở màn show, NTK Trương Thanh Hải giới thiệu bộ sưu tập Mono Echo lấy cảm hứng từ vẻ đẹp baroque tráng lệ của kiến trúc châu Âu. Các thiết kế khai thác bố cục đối xứng, đường cắt tinh tế và kỹ thuật xử lý vải cao cấp như smocking, pleating, hoa văn nổi và dựng form 3D, tái hiện vẻ đẹp bền vững của những tác phẩm điêu khắc ở nhà thờ.
trungdung-42-of-49.jpg
trungdung-45-of-49.jpg
BST L’Elovia - nơi thời trang cưới được thăng hoa trong những thiết kế mang đậm dấu ấn cá nhân và hơi thở nghệ thuật.
ngay-31.jpg
ngay-3315.jpg
Những bộ váy cưới cầu kỳ đính pha lê giúp cô dâu toả sáng trong ngày trọng đại.
ngay-23.jpg
ngay-25.jpg
Thiết kế tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết, kiêu sa của hoa trà, loài hoa biểu tượng cho sự thanh cao, thủy chung và tinh thần bất khuất của người phụ nữ Á Đông.
ngay-24.jpg
ngay-26.jpg
Các thiết kế mang đậm bản sắc văn hoá Việt.
ngay-34.jpg
ngay-36.jpg
Lấy cảm hứng từ phom dáng áo dài truyền thống kết hợp nét tinh tế của váy cưới phương Tây, bộ sưu tập là hành trình của người con gái từ vẻ đẹp thuần khiết đến khoảnh khắc thăng hoa trong ngày trọng đại.
ngay-38.jpg
ngay-310.jpg
Lấy cảm hứng từ hình tượng Nữ thần vừa mơ mộng, tinh khôi, vừa phóng khoáng, rực rỡ, NTK Phương Linh giới thiệu 38 thiết kế mới, đánh dấu sự chuyển mình từ vẻ đẹp thần thoại cổ điển sang ngôn ngữ thiết kế hiện đại, sắc sảo và đầy cảm xúc.
ngay-311.jpg
ngay-3313.jpg
Sử dụng chất liệu cao cấp như ren tơ, voan mây, mikado cùng pha lê Swarovski và đá quý, mỗi mẫu váy được chế tác tỉ mỉ trong hàng trăm giờ bởi đội ngũ thợ thủ công Calla.
ngay-312.jpg
ngay-3314.jpg
Các mẫu váy cưới mới lạ, có tính ứng dụng cao, phù hợp với cô dâu trẻ thế hệ mới.
Minh Vũ
#Vietnam Wedding Week 2025 #thời trang Việt #Vietnam fashion Week

