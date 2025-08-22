Cảnh tình tứ của Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Harnaaz Sandhu - Hoa hậu Hoàn vũ 2021 có nhiều cảnh quay tình tứ, lãng mạn khi đảm nhận vai chính trong series phim "Baaghi 4" của Bollywood.

Ngày 21/8, MV nhạc phim đầu tiên của series phim Baaghi 4 đã được ra mắt với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi nam nữ diễn viên chính là Tiger Shroff và Harnaaz Sandhu - Hoa hậu Hoàn vũ 2021.

Trước đó, trailer chính thức của phim được giới thiệu hôm 11/8, hé lộ sự góp mặt của Harnaaz Sandhu khiến nhiều fan sắc đẹp bất ngờ. Đây là lần đầu Harnaaz Sandhu chạm ngõ điện ảnh Bollywood.

Những cảnh quay của Harnaaz Sandhu trong phim Baaghi 4.

Trong MV nhạc phim mới ra mắt đã hé lộ một số cảnh quay của Harnaaz Sandhu và nam diễn viên chính Tiger Shroff. Cả hai có những phân cảnh tình cảm, lãng mạn, trong đó có cảnh khiêu vũ dưới mưa.

Nhan sắc và diễn xuất của Harnaaz Sandhu trong MV nhận được sự khen ngợi của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự háo hức được thưởng thức vai diễn đầu tay của người đẹp Ấn Độ.

Trailer phim trước đó cũng hé lộ Harnaaz Sandhu không chỉ có những cảnh quay xinh đẹp, lãng mạn mà có sự biến hóa tâm trạng và những cảnh hành động đẫm máu bên dàn diễn viên nổi tiếng Bollywood như Sonam Bajwa, Sanjay Dutt.

Sau 5 năm vắng bóng, loạt phim Baaghi trở lại với phần thứ tư, hứa hẹn những cảnh quay hành động kịch tính. Phim được đạo diễn bởi A. Harsha và sản xuất bởi Sajid Nadiadwala, dự kiến ra mắt ngày 5/9.

Harnaaz Sandhu sinh năm 2000, là người phụ nữ thứ ba của Ấn Độ giành được danh hiệu Miss Universe. Hiện cô hoạt động với tư cách người mẫu và diễn viên nổi tiếng ở Ấn Độ.

Sau khi đăng quang, Harnaaz Sandhu tăng cân không kiểm soát và nhận nhiều chỉ trích. Thậm chí cô còn bị đồn mang bầu và nhiều khán giả đòi tước vương miện của người đẹp Ấn Độ.

Người đẹp cho biết cô mắc căn bệnh hiếm gặp mang tên Celiac. Đây là căn bệnh đường ruột do không dung nạp gluten và cô từng phải nằm viện 3 ngày trước cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Căn bệnh khiến Harnaaz Sandhu phải dùng nhiều thuốc kháng sinh dẫn đến tình trạng tích nước, tăng cân khó kiểm soát.

Chia sẻ của Harnaaz Sandhu khiến nhiều người thương cảm. Nhiều người nổi tiếng, trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray cũng lên tiếng bênh vực cô. Dù đối diện những bình luận tiêu cực, Harnaaz Sandhu vẫn mạnh mẽ.

Cô nói: "Tôi cho rằng vẻ bề ngoài không phải là thứ quan trọng nhất, điều ý nghĩa hơn nhiều đó là con người bạn và cách bạn đối xử với mọi người cũng như điều mà bạn tin tưởng".

Năm 2024, Harnaaz Sandhu sang Việt Nam làm giám khảo một cuộc thi sắc đẹp. Cô gây chú ý khi xuất hiện với ngoại hình thon thả, quyến rũ sau thời gian tích cực giảm cân.