Hoa hậu

Giải thưởng mới của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 gây tranh cãi

Duy Nam
TPO - Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tuyên bố cuộc thi năm nay có thêm giải thưởng Miss Grand Universe gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp.

Theo tuyên bố của ông Nawat và ông Raúl Rocha - Chủ tịch Miss Universe, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 sẽ có thêm giải thưởng phụ mang tên Miss Grand Universe. Người giành được giải thưởng này được đặc cách tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026.

Thông tin đang gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp và nhận về nhiều phản ứng tiêu cực từ khán giả. Nhiều người cho rằng ông Nawat đang can thiệp ngày càng sâu vào sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ và mang theo những hệ quả xấu.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 có thêm giải thưởng Miss Grand Universe.

Tuyên bố của ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cũng khiến các giám đốc quốc gia tức giận. Họ cho biết giải thưởng mới này đã vi phạm hợp đồng ban đầu mà các giám đốc quốc gia đã ký với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Bên cạnh đó, ông Nawat và ông Raúl Rocha cũng bị chỉ trích vì không tham khảo ý kiến của các giám đốc quốc gia trước khi đưa ra quyết định về việc có thêm giải thưởng Miss Grand Universe.

Việc thí sinh chiến thắng giải thưởng Miss Grand Universe được đặc cách tham dự Hoa hậu Hòa bình khiến ông Nawat bị chỉ trích vì biến sân chơi Miss Universe thành nơi tuyển thí sinh cho Miss Grand.

"Bạn mong chờ gì từ các chủ sở hữu đến từ Thái Lan? Họ đã biến Hoa hậu Hoàn vũ trở nên rẻ tiền và thiếu minh bạch", "Tôi hy vọng có ai đó bỏ tiền ra và mua lại tổ chức Miss Universe từ tay những con người này. Họ đã gây ra một thảm họa cho Hoa hậu Hoàn vũ"... cư dân mạng thể hiện sự bức xúc.

Từ đầu năm 2025, ông Nawat chi nhiều tiền để từng bước gia tăng sức ảnh hưởng và quyền lực trong tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Sau khi chi số tiền 5,4 triệu USD (khoảng 136 tỷ đồng) để nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan từ năm 2025 đến 2029, ông Nawat lên kế hoạch chi thêm 100 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn thứ hai của JKN Global Group - công ty sở hữu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Hiện ông Nawat và ê-kíp đứng ra tổ chức Miss Universe 2025, đảm nhận toàn bộ khâu sản xuất, tiếp thị và phân phối vé cho mùa giải lần thứ 74. Ông cũng giữ vai trò giám đốc điều hành của tổ chức Miss Universe.

Trước sự bành trướng của ông Nawat, nhiều fan sắc đẹp bày tỏ lo ngại cho tương lai của tổ chức Miss Universe. Sau những phát ngôn gây tranh cãi gần đây của ông Nawat, các fan còn kiến nghị lên tổ chức Miss Universe để xem xét lại vai trò của vị doanh nhân người Thái.

Trong khi đó, chuyên trang Missosology gửi kiến nghị lên ban tổ chức Miss Universe: "Chúng tôi kêu gọi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đánh giá lại các tiêu chuẩn lãnh đạo, và đảm bảo rằng không một cá nhân nào công khai chế giễu phụ nữ hay lợi dụng vị thế của mình để làm vũ khí lại có sức ảnh hưởng trong một tổ chức được thiết kế để trao quyền cho phụ nữ".

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến được tổ chức tại Impact Challenger Hall ở Pak Kret, Nonthaburi, Thái Lan, vào ngày 21/11. Cuộc thi dự kiến có sự tham gia của khoảng 150 người đẹp, được xem là số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay của một kỳ Hoa hậu Hoàn vũ.

Duy Nam
