Hồng Nhung, Thanh Lam và Mỹ Linh chung khung hình

Ngày 19/8, Mỹ Linh chia sẻ hình ảnh đón sinh nhật tuổi 50 cùng Thanh Lam, Hồng Nhung và một người bạn.

“Cảm ơn cuộc đời, cha mẹ, gia đình, bè bạn đã cho tôi được trải qua một thanh xuân đầy trải nghiệm của những niềm vui sướng tột cùng và cả những nỗi buồn không cần chia sẻ. Hôm nay, tôi quyết định có một trung niên rực rỡ của những năm tháng tiếp theo, mỗi ngày sẽ là một ngày vui với gia đình, bạn bè, khán giả, tất cả mọi người mà tôi gặp”, Mỹ Linh viết.

Cùng ngày, Hồng Nhung đăng tải khoảnh khắc mừng tuổi mới Mỹ Linh, cùng lời chúc gửi tới đàn em. Theo Hồng Nhung, cô và Mỹ Linh, Thanh Lam quen biết nhau từ nhỏ, hâm mộ qua lại và cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn.

"Nay ở tuổi trung niên, thật may mắn khi cả ba vẫn còn được tụ họp, cười nghiêng ngả nhân dịp Mỹ Linh đón cột mốc quan trọng trong đời. Đây thực sự là món quà đáng quý cho những người bạn trải dài theo năm tháng. Chúc em gái đôn hậu một chương mới càng hạnh phúc, thành công với những trải nghiệm mới đầy thú vị", Hồng Nhung nhắn nhủ.

Thanh Lam, Hồng Nhung hội ngộ mừng sinh nhật Mỹ Linh.

Dưới bình luận, khán giả bày tỏ thích thú khi lần hiếm cả 3 diva của làng nhạc Việt chung khung hình. Có người tiếc nuối vì thiếu diva Hà Trần.

“Sau này bức ảnh thành khoảnh khắc quý, nó hội tụ đủ những danh ca có giọng hát nội lực”, “3 diva mà tôi hâm mộ, chúc các chị luôn khỏe nha”, “Đây là show tinh hoa hội tụ phải không?”, “Chúc mừng cuộc hội ngộ của 3 diva”, “Nếu có thêm Hà Trần, đây sẽ bức ảnh hoàn hảo và quý giá”, “Một bầu trời sao lấp lánh ở khoảnh khắc này, đáng quý quá”… là một số bình luận của người hâm mộ.

Mỹ Linh sinh năm 1975, tại Hà Nội. Cô là một trong 4 diva của làng nhạc Việt, cùng với Hồng Nhung, Thanh Lam và Trần Thu Hà. Năm 1993, Mỹ Linh đỗ thủ khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội và đoạt giải Ca sĩ trẻ ấn tượng nhất trong Liên hoan các ban nhạc toàn quốc với ca khúc Thì thầm mùa xuân. Đây cũng là năm đánh dấu lần đầu Mỹ Linh xuất hiện trên sóng truyền hình.

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, tên tuổi của Mỹ Linh gắn liền với những ca khúc như Trên đỉnh Phù Vân, Hương ngọc lan, Tóc ngắn, Thì thầm mùa xuân… Cô cho ra mắt các album như Tóc ngắn, Made in Vietnam, Chat với Mozart, Để tình yêu hát, Tóc ngắn Acoustic - Một ngày...

Năm 1998, Mỹ Linh lập gia đình với nhạc sĩ Anh Quân. Cặp đôi có con gái là ca sĩ Mỹ Anh. Mỹ Linh chia sẻ họ không chỉ xem nhau là vợ chồng mà còn là bạn đời, tri kỷ. Cả hai có thể ngồi nói với nhau những điều mà nếu là thời mới cưới không dám thổ lộ.