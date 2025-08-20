Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Cảnh quay hút 1,4 triệu lượt xem khiến Tô Dũng bị chỉ trích

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi tập 5 phim “Gió ngang khoảng trời xanh” lên sóng, Tô Dũng bị gắn mác là ông chồng hãm nhất màn ảnh Việt.

Trích đoạn cảnh tranh cãi giữa nhân vật Lam (Quỳnh Kool) và Toàn (Tô Dũng) trong tập 5 phim Gió ngang khoảng trời xanh chỉ sau ít giờ đăng tải thu hút 1,4 triệu lượt xem kèm hàng trăm bình luận. Đây là tình huống căng thẳng giữa vợ chồng Lam khi cả hai không thể thống nhất chuyện sinh con.

Trước đó, khi Lam hào hứng thông báo về việc mang thai, Toàn bày tỏ sự lo lắng, cho rằng chưa phải thời điểm cả hai sẵn sàng đón thêm thành viên mới. Vợ chồng trẻ không tìm được tiếng nói chung, không thể chia sẻ với đối phương những tâm tư của mình.

Lam trách móc Toàn sợ trách nhiệm và đang cố tình trốn tránh mọi việc. Toàn lý giải chính vì có trách nhiệm, anh mới không muốn có con vào lúc này.

“Anh muốn có con chỉ là bây giờ anh chưa sẵn sàng. Anh sợ không lo được cho con đàng hoàng, tử tế. Với quan điểm của anh, kinh tế phải vững vàng mới có con. Có con rồi rất nhiều vấn đề xảy ra, nếu con ốm, không có tiền thì làm sao. Anh không nghĩ điều tiêu cực, anh chỉ nhìn thẳng vào thực tế”, Toàn cố gắng thuyết phục vợ.

﻿quynh-kool.jpg
to-dung.jpg﻿
Quỳnh Kool và Tô Dũng trong phim Gió ngang khoảng trời xanh.

Khi Lam nói anh muốn bỏ con thì Toàn phủ nhận, đồng thời chần chừ việc đưa Lam tới bệnh viện. Khi Lam vặn hỏi, anh đưa ra lý do bản thân còn mệt, sợ không đủ sức chăm sóc cho vợ đàng hoàng, tử tế khiến Lam hoàn toàn tuyệt vọng. Cô trách Toàn không suy nghĩ cho đứa bé, chỉ vì bản thân.

Trên các diễn đàn phim xuất hiện hàng trăm bình luận bày tỏ sự bức xúc về cách hành xử của Toàn. Số đông cho rằng nhân vật này thiếu bản lĩnh, ích kỷ và chỉ nghĩ đến tiền. Có ý kiến không đồng tình về cách đạo diễn xây dựng nhân vật, khó hiểu về việc ê-kíp truyền tải thông điệp qua vai diễn của Tô Dũng.

Dù ở diễn biến khác lối hành xử của Toàn được lý giải vì anh trải qua tuổi thơ cơ cực, khốn khó nhưng khán giả vẫn “trách nhiều hơn thương”. Thậm chí, nhiều người gắn mác nhân vật của Tô Dũng “hãm nhất màn ảnh Việt”.

“Ám ảnh tuổi thơ nghèo khó không có nghĩa là khi có rồi lại bỏ con. Như thế còn thất đức hơn sự thiếu thốn mà ngày xưa mình phải chịu”, “Tuổi thơ có khó khăn bao nhiêu thì phải lấy đó là động lực, lạc quan mà sống tiếp chứ không phải lấy đó để tự ti, mặc cảm Toàn ơi”, “Không thể ưa nổi ông chồng này”, “Không hiểu bộ phim muốn truyền tải thông điệp gì”, “Xây dựng nhân vật Toàn hãm thế không biết”, “Tô Dũng ơi, tập này đủ gạch xây biệt thự rồi”, “Đạo diễn xây dựng nhân vật ông chồng chán quá. Xem phim xả stress mà còn lại stress thêm”, “Đạo diễn, biên tập ơi, xem phim vừa bực vừa buồn cười”… là một số bình luận của khán giả.

Về phía Tô Dũng, anh khẳng định đã biết trước phản ứng của khán giả về nhân vật Toàn và sẵn sàng nhận “gạch đá”. “Đang xin đạo diễn cho 2 nhân vật này bán nhà, giải tán”, Tô Dũng hài hước chia sẻ.

Gió ngang khoảng trời xanh là phiên bản Việt hóa từ bộ phim 30 chưa phải là hết của Trung Quốc. Bên cạnh yếu tố kịch bản bị nhận xét còn rườm rà, thiếu tinh tế so với bản gốc, diễn xuất của dàn diễn viên gây nhiều tranh luận. Phương Oanh, Doãn Quốc Đam hay Quỳnh Kool đều nhận phản hồi thiếu tích cực.

Đỗ Quyên
#Gió ngang khoảng trời xanh #Tô Dũng #phim Việt hóa #Quỳnh Kool

Xem thêm

Cùng chuyên mục