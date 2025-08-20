Cảnh quay hút 1,4 triệu lượt xem khiến Tô Dũng bị chỉ trích

TPO - Sau khi tập 5 phim “Gió ngang khoảng trời xanh” lên sóng, Tô Dũng bị gắn mác là ông chồng hãm nhất màn ảnh Việt.

Trích đoạn cảnh tranh cãi giữa nhân vật Lam (Quỳnh Kool) và Toàn (Tô Dũng) trong tập 5 phim Gió ngang khoảng trời xanh chỉ sau ít giờ đăng tải thu hút 1,4 triệu lượt xem kèm hàng trăm bình luận. Đây là tình huống căng thẳng giữa vợ chồng Lam khi cả hai không thể thống nhất chuyện sinh con.

Trước đó, khi Lam hào hứng thông báo về việc mang thai, Toàn bày tỏ sự lo lắng, cho rằng chưa phải thời điểm cả hai sẵn sàng đón thêm thành viên mới. Vợ chồng trẻ không tìm được tiếng nói chung, không thể chia sẻ với đối phương những tâm tư của mình.

Lam trách móc Toàn sợ trách nhiệm và đang cố tình trốn tránh mọi việc. Toàn lý giải chính vì có trách nhiệm, anh mới không muốn có con vào lúc này.

“Anh muốn có con chỉ là bây giờ anh chưa sẵn sàng. Anh sợ không lo được cho con đàng hoàng, tử tế. Với quan điểm của anh, kinh tế phải vững vàng mới có con. Có con rồi rất nhiều vấn đề xảy ra, nếu con ốm, không có tiền thì làm sao. Anh không nghĩ điều tiêu cực, anh chỉ nhìn thẳng vào thực tế”, Toàn cố gắng thuyết phục vợ.

﻿ ﻿ Quỳnh Kool và Tô Dũng trong phim Gió ngang khoảng trời xanh.

Khi Lam nói anh muốn bỏ con thì Toàn phủ nhận, đồng thời chần chừ việc đưa Lam tới bệnh viện. Khi Lam vặn hỏi, anh đưa ra lý do bản thân còn mệt, sợ không đủ sức chăm sóc cho vợ đàng hoàng, tử tế khiến Lam hoàn toàn tuyệt vọng. Cô trách Toàn không suy nghĩ cho đứa bé, chỉ vì bản thân.

Trên các diễn đàn phim xuất hiện hàng trăm bình luận bày tỏ sự bức xúc về cách hành xử của Toàn. Số đông cho rằng nhân vật này thiếu bản lĩnh, ích kỷ và chỉ nghĩ đến tiền. Có ý kiến không đồng tình về cách đạo diễn xây dựng nhân vật, khó hiểu về việc ê-kíp truyền tải thông điệp qua vai diễn của Tô Dũng.

Dù ở diễn biến khác lối hành xử của Toàn được lý giải vì anh trải qua tuổi thơ cơ cực, khốn khó nhưng khán giả vẫn “trách nhiều hơn thương”. Thậm chí, nhiều người gắn mác nhân vật của Tô Dũng “hãm nhất màn ảnh Việt”.

“Ám ảnh tuổi thơ nghèo khó không có nghĩa là khi có rồi lại bỏ con. Như thế còn thất đức hơn sự thiếu thốn mà ngày xưa mình phải chịu”, “Tuổi thơ có khó khăn bao nhiêu thì phải lấy đó là động lực, lạc quan mà sống tiếp chứ không phải lấy đó để tự ti, mặc cảm Toàn ơi”, “Không thể ưa nổi ông chồng này”, “Không hiểu bộ phim muốn truyền tải thông điệp gì”, “Xây dựng nhân vật Toàn hãm thế không biết”, “Tô Dũng ơi, tập này đủ gạch xây biệt thự rồi”, “Đạo diễn xây dựng nhân vật ông chồng chán quá. Xem phim xả stress mà còn lại stress thêm”, “Đạo diễn, biên tập ơi, xem phim vừa bực vừa buồn cười”… là một số bình luận của khán giả.

Về phía Tô Dũng, anh khẳng định đã biết trước phản ứng của khán giả về nhân vật Toàn và sẵn sàng nhận “gạch đá”. “Đang xin đạo diễn cho 2 nhân vật này bán nhà, giải tán”, Tô Dũng hài hước chia sẻ.

Gió ngang khoảng trời xanh là phiên bản Việt hóa từ bộ phim 30 chưa phải là hết của Trung Quốc. Bên cạnh yếu tố kịch bản bị nhận xét còn rườm rà, thiếu tinh tế so với bản gốc, diễn xuất của dàn diễn viên gây nhiều tranh luận. Phương Oanh, Doãn Quốc Đam hay Quỳnh Kool đều nhận phản hồi thiếu tích cực.