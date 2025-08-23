Đại tá Kiều Thanh Thúy: ‘Vài lần chúng tôi phải ra quyết định dừng quay Mưa đỏ’

TPO - Giám đốc sản xuất phim điện ảnh “Mưa đỏ” Kiều Thanh Thúy cho biết chị có mặt 24/24 ở bối cảnh, vài lần phải ra quyết định dừng quay, tạm hoãn, tạm chờ để đảm bảo an toàn cho diễn viên, ê-kíp.

Khó khăn, ngặt nghèo nhưng không sự cố

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, giám đốc sản xuất Kiều Thanh Thúy bày tỏ xúc động khi bộ phim Mưa đỏ ra rạp và nhận phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, khán giả. Đại tá Kiều Thanh Thúy cho rằng hoàn thành bộ phim với quy mô lớn về đề tài chiến tranh không hề đơn giản, khó khăn nhất là khâu sản xuất.

“Để làm được bộ phim này, chúng tôi chuẩn bị từ 3-5 năm. Chúng tôi tiếp cận kịch bản từ 2014. Với vai trò, trách nhiệm, chức năng là đơn vị sản xuất phim chuyên nghiệp trong quân đội về đề tài chiến tranh, cách mạng, chúng tôi tham mưu cho Tổng cục chính trị và Quân uỷ Trung ương làm bộ phim về trận chiến 81 ngày đêm tại Quảng Trị. Được sự nhất trí về chủ trương của các cấp lãnh đạo, chúng tôi tiếp tục chuẩn bị trong một năm trước khi bắt tay vào thực hiện, sản xuất”, Đại tá Kiều Thanh Thúy cho hay.

Giám đốc sản xuất, Đại tá Kiều Thanh Thúy. Ảnh: Trọng Tài.

Đại tá Kiều Thanh Thúy nhấn mạnh ê-kíp sản xuất của Mưa đỏ nhận được sự hỗ trợ lớn từ quân đội và địa phương. “Chúng tôi trân trọng cảm ơn thủ trưởng các cấp, đặc biệt là Quân uỷ Trung ương Bộ quốc phòng và các cơ quan đơn vị đã tạo điều kiện hết sức, đảm bảo lực lượng, trang vũ khí khí tài. Tỉnh Quảng Trị cho chúng tôi mượn 40 ha để rà phá bom mìn, dựng bối cảnh phim”, giám đốc sản xuất nói.

Về chi phí sản xuất, Đại tá Kiều Thanh Thúy cho rằng khó có thể thống kê được con số cụ thể bởi đặc thù của Điện ảnh Quân đội nhân dân làm phim là thực hiện nhiệm vụ chính trị.

"Quân đội đảm bảo toàn bộ vũ khí, trang thiết bị khí tài, vật liệu nổ, hậu cần. Cán bộ nhân viên làm phim theo nhiệm vụ chính trị. Vì vậy không thể thống kê được hết kinh phí sản xuất phim. May mắn nhờ sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp của các lực lượng trong và ngoài đơn vị, hiệu quả phim đảm bảo, giữ được tính chân thực, lịch sử trong Mưa đỏ”, Đại tá Kiều Thanh Thúy cho biết.

Trong quá trình sản xuất, ê-kíp Mưa đỏ gặp nhiều khó khăn, ngặt nghèo về điều kiện thực tiễn cũng như thời tiết, bão lũ.

Theo lời kể của giám đốc sản xuất Kiều Thanh Thúy, ê-kíp buộc phải tạm dừng gần một tuần do ảnh hưởng của cơn bão, cuốn trôi một số hạng mục tại bối cảnh. Có những đêm, 200 nhân sự ngồi dưới mưa tới 3h sáng đợi trời ngớt để tiếp tục quay nhưng bất thành. Ngoài ra, việc thực hiện và đảm bảo an toàn cho diễn viên ở những cảnh quay trên sông Thạch Hãn cũng là bài toán khó với ê-kíp sản xuất.

“Vài lần chúng tôi phải ra quyết định dừng quay, tạm hoãn, tạm chờ để đảm bảo an toàn cho ê-kíp. Đó luôn là những quyết định khó khăn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, chúng tôi đã vượt qua. May mắn Mưa đỏ hoàn thành mà không xảy ra bất cứ sự cố nào”, Đại tá Kiều Thanh Thúy nói.

Đại tá Kiều Thanh Thúy nhấn mạnh không chỉ Mưa đỏ, Điện ảnh Quân đội nhân dân tăng cường sản xuất các bộ phim tương tự để lan tỏa giá trị tích cực đến thể hệ trẻ.

“Mục tiêu lớn nhất của Mưa đỏ là tri ân sự hy sinh của thế hệ cha anh để có nền độc lập ngày hôm nay. Mưa đỏ không chỉ là tác phẩm điện ảnh, dự án còn nhằm tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân biết quý trọng nền độc lập, tự do, đặc biệt là thế hệ trẻ”, Đại tá Kiều Thanh Thúy chia sẻ.

‘Trên phim trường, không có ai là phụ nữ’

Bộ phim Mưa đỏ ghi dấu tài năng và tâm huyết của 3 nữ quân nhân là Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo sản xuất phim, Đại tá Kiều Thanh Thúy - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất phim và Thượng tá Đặng Thái Huyền - đạo diễn.

Giám đốc sản xuất Kiều Thanh Thúy tuyên bố chắc nịch khi làm nhiệm vụ họ không phân biệt đâu là việc của nam quân nhân hay nữ quân nhân. Bất cứ nhiệm vụ nào cũng là nhiệm vụ của người lính.

Tuy nhiên, chị không giấu giếm những khó khăn mà ê-kíp cũng như những người lãnh đạo là nữ giới phải đối diện.

“Đến thời điểm này, chúng tôi rất xúc động khi bộ phim có thể ra mắt khán giả. Có thể nói, chúng tôi phải giải rất nhiều bài toán khó, khó khăn chồng chất khó khăn trong quá trình sản xuất. Làm phim về đề tài chiến tranh phát sinh nhiều vấn đề không trong kế hoạch. Có lúc chúng tôi rơi vào bế tắc, ảnh hưởng tới tinh thần và sức khoẻ. Tuy nhiên, chúng tôi đặt trách nhiệm của người lính lên trên hết. Trong quân đội, chúng tôi không bao giờ được phép buông súng, dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua, lập tức phải vực lên để tìm giải pháp”, Đại tá Kiều Thanh Thúy nói.

Đóng vai trò giám đốc sản xuất, Đại tá Kiều Thanh Thúy luôn nhấn mạnh thành công của Mưa đỏ là sức mạnh tập thể, không riêng với cá nhân nào.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền. Ảnh: Trọng Tài.

Đồng quan điểm, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho rằng Mưa đỏ không phải bộ phim riêng của chị, không phải của riêng Điện ảnh Quân đội nhân dân mà của tất cả mọi người cùng chung tay giúp sức. Đây là việc phải làm để tri ân và để cho các thế hệ sau thấy được cha ông ta đã hy sinh xương máu như thế nào để có được hòa bình như ngày hôm nay.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền khẳng định ở phim trường của bộ phim chiến tranh, chẳng có ai là phụ nữ.

"Tất cả hình ảnh, nội dung mà mọi người đã xem trong phim thể hiện được sự tận tâm, tận lực, tận hiến của chúng tôi. Tôi đã tận hiến 200% sức lực. Tôi cũng chưa bao giờ thấy nản lòng. Vì bản thân tôi và ê-kíp coi đây là một chiến dịch, một trận đánh cũng như một nén tâm nhang để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình hôm nay. Hòa bình thì quá đẹp nhưng để có được hòa bình, cái giá phải trả quá đắt. Vì vậy, tôi xin khẳng định mình không còn gì nuối tiếc khi xem lại Mưa đỏ", đạo diễn bày tỏ.