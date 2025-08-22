NSƯT Hồ Phong: ‘Tôi chuyên được giao vai có trăm tỷ, nghìn tỷ đồng’

TPO - NSƯT Hồ Phong tự nhận mình là diễn viên bị ghét thường trực trên màn ảnh. Theo nam diễn viên, phim và cuộc sống đời thường của anh hoàn toàn khác biệt. Trên phim, anh thường vào vai có tài sản trăm tỷ đồng, nghìn tỷ đồng, ngoài đời không có tỷ nào.

Theo NSƯT Hồ Phong, anh vừa kết thúc vai diễn trong dự án phim Tận hiến của Điện ảnh Công an nhân dân về đề tài tình báo nhân dịp 80 năm ngày thành lập ngành tình báo Công an nhân dân (21/2/1946-21/2/2026).

NSƯT Hồ Phong sinh năm 1972, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân, mang quân hàm Trung tá. Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Diễn viên bị ghét thường trực trên màn ảnh

Chuyên trị vai phản diện trên màn ảnh, ít người biết NSƯT Hồ Phong công tác ở Nhà hát Kịch Công an nhân dân, mang quân hàm Trung tá.

“Vốn dĩ khán giả quen hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân gắn liền với trấn áp tội phạm, điều tra phá án, kiểm tra, kiểm soát, điều hành giao thông... Nhiều người không biết lực lượng công an nhân dân có nhiều các lực lượng chuyên trách khác như bác sĩ, giáo viên, ca sĩ, diễn viên... để phục vụ, chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho các cán bộ chiến sĩ trong ngành. Bên cạnh đó, văn hóa văn nghệ công an nhân dân cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tới nhân dân một cách sâu rộng, gần gũi và dễ hiểu”, NSƯT Hồ Phong nói.

NSƯT Hồ Phong cho biết anh nhận được nhiều lời động viên đóng phản diện bị khán giả ghét là thành công nhưng cũng gặp vô số tình huống dở khóc dở cười. Anh bị khán giả mắng chửi, bình luận khiếm nhã, ảnh hưởng nhất định tới tâm lý gia đình.

NSƯT Hồ Phong cho rằng cái mác “Diễn viên bị ghét nhất màn ảnh” dành cho mình chưa đúng mà phải là “Diễn viên bị ghét thường trực trên màn ảnh”.

“Có khán giả đánh, đấm, cấu rồi ôm ghì lấy đòi chụp ảnh, bảo sao trong phim ghét thế mà ở ngoài hiền vậy. Đó là tình huống tôi thường gặp phải khi các phim tôi tham gia lên sóng. Đôi khi ngồi ăn bên ngoài cũng bị chụp trộm hoặc người hâm mộ mang bia, rượu sang chúc tụng, ép uống khiến tôi thực sự khó xử. Con gái tôi đi học bị các bạn trêu đùa nên xáo trộn tâm lý. Về sau, các con lớn mới thấy tự hào khi bố nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ”, anh chia sẻ.

NSƯT Hồ Phong chuyên trị vai phản diện trên màn ảnh, sân khấu.

NSƯT Hồ Phong khẳng định anh vẫn tiếp tục làm nghề và tìm tòi sáng tạo cho những vai diễn mới. Anh quan niệm phải cố gắng để khán giả quên vai diễn trước khi xem vai diễn mới. Anh thấy may mắn khi nhiều khán giả nhớ cả vai diễn cũ và mới, đặc biệt đều là vai phản diện.

‘Trên phim vào vai trăm tỷ, ngoài đời tôi chẳng có tỷ nào’

NSƯT Hồ Phong sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh, trong một gia đình có bố mẹ đều là nghệ sỹ. Bố anh là NSƯT Hồ Tháp - cựu Trưởng đoàn Kịch nói Quảng Ninh, em trai út là NSƯT Hồ Phi Điệp.

Theo NSƯT Hồ Phong, những năm 1990, gia đình anh khó khăn, không thể cho con học đại học. Từ người em họ, biết thông tin Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tuyển sinh và miễn học phí lớp Diễn viên Sân khấu - Truyền hình, anh xin bố mẹ cho ứng tuyển. Nam diễn viên nói vui, nếu ngày đó nhà trường thu học phí, chắc anh không dự thi và có thể làm công việc gì đó ở Quảng Ninh.

Với khoảng 30 năm trong nghề, NSƯT Hồ Phong nhận định hành trình nào khi bắt đầu đều gặp khó khăn, thậm chí rất khắc nghiệt.

“Các khóa diễn viên trường tôi thường tuyển đầu vào 20 sinh viên, đến lúc ra trường còn phân nửa. Sau khi tốt nghiệp, số người xin vào các nhà hát để tồn tại và tạo dựng được tên tuổi, có chỗ đứng không nhiều. Phần lớn do những thập niên trước làm diễn viên quá vất vả, thường xuyên xa nhà đi lưu diễn, thu nhập thấp. Tôi may mắn sau khi ra trường đã công tác, làm việc trong ngành công an, mọi chế độ đãi ngộ cao hơn và ổn định nên duy trì công việc yêu thích đến hôm nay. Đặc biệt, chúng tôi được trau dồi và rèn luyện phẩm chất chính trị, bản lĩnh của người chiến sĩ”, anh nói.

Theo NSƯT Hồ Phong, phim và cuộc sống đời thường của anh hoàn toàn khác biệt. Trên phim, anh thường vào vai có tài sản trăm tỷ đồng, nghìn tỷ đồng, ngoài đời không có tỷ nào.

“Tôi là người thẳng thắn, hòa đồng, thương vợ yêu con và sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì gia đình, không tham vọng và biết đủ. Gia đình tôi đang rất hạnh phúc. Vợ tôi tự hào khi có một người chồng nhưng cũng 'chính là cô ấy trong gia đình'. Tôi có thể làm mọi việc của cô ấy khi vợ vắng nhà”, NSƯT Hồ Phong chia sẻ.

NSƯT Hồ Phong cho biết vợ chồng anh đều dành hai ngày cuối tuần bên các con. Nếu không vướng lịch quay, cặp đôi cùng đưa các con đi ăn sáng, cà phê hoặc đi dã ngoại để có không gian thoải mái chơi đùa.

Hỏi bí quyết giữ lửa hôn nhân, NSƯT Hồ Phong cho rằng việc đầu tiên là chịu khó làm việc, kiếm tiền để ổn định kinh tế. Sau đó mới là sự thấu hiểu và chia sẻ trong mọi việc.

“Kinh tế ổn định là điều tiên quyết để giữ vững hạnh phúc gia đình, giống như móng nhà có chắc, các tầng khác chồng lên mới không bị lung lay. Trong cuộc sống, chúng tôi cố gắng hiểu nhau, chia sẻ mọi việc, tạo cho nhau sự thoải mái. Chúng tôi cố gắng giữ chừng mực trong mọi chuyện để không làm tổn thương nhau, tin tưởng nhau và lấy tương lai của các con là điều quan trọng nhất. Không ai nói trước được điều gì nhưng chúng tôi cố gắng làm tốt trách nhiệm của người vợ người chồng, người cha người mẹ”, nam diễn viên nhấn mạnh.