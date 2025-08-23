Mỹ nhân xui xẻo nhất

TPO - Điền Hi Vi đang có tác phẩm "Tử dạ quy" lên sóng. Tuy nhiên, nam chính Hứa Khải vướng scandal tình ái khiến dự án của cô bị ảnh hưởng.

Ngày 22/8, trang Sina đưa tin vụ scandal ngoại tình của nam diễn viên Hứa Khải chiếm trọn sự chú ý của khán giả, liên tục xuất hiện trên các trang tìm kiếm nóng. Hứa Khải sụp đổ danh tiếng khiến phim cổ trang Tử dạ quy đang phát sóng gặp nguy cơ cao.

Theo phân tích của Sina, dự án phim ngôn tình thu hút khán giả nhờ nhiều yếu tố. Ngoại trừ kịch bản hấp dẫn, diễn xuất tốt, sự tương tác ăn ý của hai diễn viên góp phần quan trọng giúp khán giả hào hứng theo dõi phim. Nếu nghệ sĩ đã có người yêu ngoài đời thực, hay vướng scandal tình ái, rất khó để tham gia kế hoạch quảng bá phim, thậm chí còn ảnh hưởng đến cảm xúc người xem.

Hứa Khải vướng scandal, phim Tử dạ quy chịu ảnh hưởng.

Hứa Khải và Điền Hi Vi khi mới quay phim Tử dạ quy được đánh giá đẹp đôi, tương tác ăn ý vì vậy khán giả mong đợi phim thành công. Tuy nhiên, hiện tại khi Hứa Khải vướng nhiều lùm xùm tình ái, bị cho là ngoại tình với đàn em cùng công ty, nhiều người chia sẻ họ không còn muốn theo dõi Tử dạ quy vì ác cảm với nam diễn viên.

Người chịu thiệt nhất lúc này là nữ chính Điền Hi Vi. Búp bê cổ trang được nhận xét có diễn xuất tiến bộ vượt bậc. Tạo hình yêu miêu của Điền Hi Vi vừa bí ẩn quyến rũ, vừa mạnh mẽ. Nữ diễn viên có đôi mắt to tròn, khuôn mặt đáng yêu. Vai diễn của cô đã bắt đầu thu hút người xem, thậm chí có những ngày chỉ số đo lượng độ hot nhân vật của cô còn vượt qua cả đàn chị Dương Mịch.

Điền Hi Vi đang được khen ngợi với vai diễn yêu miêu trong Tử dạ quy.



Sina cũng tổng hợp lại những dự án khác của Điền Hi Vi, cho thấy bạn diễn của cô đều lộ tin tình ái ngay thời điểm vừa hợp tác với nữ diễn viên, khiến đoàn phim khó triển khai các kế hoạch PR theo hướng cặp đôi.

Khi bộ phim Khanh khanh nhật thường vừa lên sóng được một ngày, nam chính Bạch Kính Đình bị bắt gặp hẹn hò đàn chị Tống Dật. Hiện tại, Điền Hi Vi đang tham gia dự án Bạn gái thiên tài, đóng cùng Hồ Nhất Thiên. Nam diễn viên đã lâu không đóng phim, nhưng vừa quay lại với diễn xuất đã lộ ảnh nắm tay thân mật với một cô gái. Phim Tử dạ quy vừa chiếu được 5 ngày, Hứa Khải đã bị bạn gái cũ tố ngoại tình.

Điền Hi Vi sinh năm 1997, đang là tiểu hoa đán lứa 95 nổi bật nhất Hoa ngữ. Năm 2020, Điền Hi Vi được khán giả yêu thích qua bộ phim thanh xuân vườn trường Chúng ta đáng yêu như thế. Tác phẩm này đạt được điểm chất lượng lên tới 8,2/10 trên trang đánh giá Douban. Đến năm 2022, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai nữ chính Lý Vi trong phim Khanh khanh nhật thường có điểm Douban là 7,6. Điền Hi Vi luôn được đánh giá tốt về diễn xuất, thể hiện trọn vẹn nhân vật, cảnh khóc đều khiến khán giả đồng cảm.

Các bạn diễn của Điền Hi Vi liên tục vướng lùm xùm tình ái ảnh hưởng tới dự án.

Trong Tử dạ quy, Điền Hi Vi vào vai quận chúa Vũ Trinh của phủ Dự Quốc Công. Vai diễn có tính cách phóng khoáng mạnh mẽ, nổi danh ăn chơi trác táng chốn kinh thành. Vũ Trinh đã 26 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Cô được sắp xếp để nên duyên với Mai Trục Vũ (Hứa Khải đóng), là vị quan nhỏ chính trực có tính cách trái ngược Vũ Trinh.

Thế nhưng, đến đêm Mai Trục Vũ trở lại với thân phận thực của mình là đạo sĩ trừ yêu. Còn Vũ Trinh lại là yêu miêu với khả năng võ thuật mạnh mẽ. Ban ngày họ là phu thê bình thường, tới đêm lại cùng nhau phá án. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình kỳ ảo Mai phu nhân sủng phu hàng ngày của tác giả Phù Hoa.

Ngay từ khi khai máy, tạo hình mỹ nhân đời Đường của Điền Hi Vi đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Nữ diễn viên có ngoại hình sáng, gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1,68 m thon gọn, tỷ lệ cân xứng dù mặc đồ cổ trang nhiều lớp vẫn thanh thoát nhẹ nhàng. Các thiết kế trang phục của Dạ tử quy có màu sắc tươi trẻ, bắt mắt làm nổi bật sức sống của nhân vật Vũ Trinh.