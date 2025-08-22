Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan trình diễn áo tắm

TPO - 77 thí sinh khoe dáng với áo tắm trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 23/8, người chiến thắng trở thành đại diện chủ nhà tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.