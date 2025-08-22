Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan trình diễn áo tắm

TPO - 77 thí sinh khoe dáng với áo tắm trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 23/8, người chiến thắng trở thành đại diện chủ nhà tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.
Praveenar Singh đã giành chiến thắng tại giải thưởng Best Seller Award sau khi mang về doanh số 3 triệu bath (khoảng gần 2,5 tỷ đồng) với hơn một tiếng livestream bán hàng hôm 21/8 .Với chiến thắng này, cô là thí sinh đầu tiên nắm trong tay tấm vé vào thẳng top 18 trong chung kết.
Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 khởi động từ đầu tháng 8. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 23/8. Cuộc thi có sự tham dự của 77 thí sinh, nhằm tìm kiếm đại diện chủ nhà của Hoa hậu Hoàn vũ 2025, tổ chức ở Thái Lan vào cuối năm nay. Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 là phiên bản đầu được tổ chức sau khi ông Nawat mua lại bản quyền cuộc thi. Cuộc thi năm nay được tổ chức hoành tráng, quy mô.
Chất lượng thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 cũng được đánh giá cao về gương mặt, vóc dáng. Các người đẹp đều trải qua cuộc thi cấp tỉnh nên có kỹ năng trình diễn ấn tượng.
Sân khấu đêm bán kết cũng là nơi diễn ra chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 vào ngày 23/8. Năm nay chung kết diễn ra ở MGI Hall Bravo BKK, Bangkok, Thái Lan với sự đầu tư hoành tráng. Sân khấu được thiết kế hình chữ T với ánh sáng tông màu xanh thẫm, được đầu tư dàn đèn quy mô, hiện đại. Chất lượng đêm bán kết nhận được phản ứng tích cực từ khán giả, hứa hẹn đêm chung kết bùng nổ.
Cuộc thi năm nay đánh dấu sự trở lại của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2019 Paweensuda Drouin với vai trò MC. Trước đó, do mâu thuẫn với đơn vị bản quyền cũ là TPN Global nên nhiều năm liền Paweensuda Drouin vắng mặt tại các hoạt động của cuộc thi.
Tuy mặt bằng chất lượng thí sinh đồng đều nhưng nhiều thí sinh vẫn để lộ khuyết điểm hình thể khi trình diễn áo tắm. Bên cạnh đó, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan dưới sự nắm quyền của ông Nawat cũng gây ra nhiều tranh cãi. Dù cuộc thi được đầu tư quy mô, hoành tráng nhưng hoạt động livestream bán hàng gây ý kiến trái chiều.