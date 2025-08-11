Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan ngã sõng soài trên sân khấu

TPO - Thí sinh đại diện tỉnh Phuket ngã sõng soài khi trình diễn váy dạ hội trong sự kiện của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 diễn ra tối 10/8.

Tối 10/8 đã diễn ra sự kiện Gala of the Celestial - đêm tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch và quyền lực nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025. Trong đêm thi, 77 thí sinh đại diện cho các tỉnh, thành đã trình diễn váy dạ hội.

Kết thúc đêm thi, người đẹp đại diện tỉnh Saraburi - Praveenar Singh - được bình chọn là thí sinh trình diễn đẹp nhất. Cô cũng đang được đánh giá là thí sinh sáng giá cho vương miện.

Sự cố xảy đến với người đẹp tỉnh Phuket - Naruemol Phimphakdee - đang gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Khi trình diễn váy dạ hội, cô gặp sự cố ngã sõng soài trên sân khấu.

Người đẹp tỉnh Phuket - Naruemol Phimphakdee gặp sự cố khi trình diễn váy dạ hội.

Naruemol Phimphakdee gây chú ý khi bước ra sân khấu với bộ váy dạ hội cúp ngực kiểu dáng đuôi cá, tông màu vàng nổi bật. Ngay từ những bước đi đầu tiên, cô liên tục bị vấp. Khi xoay người để đi vào sân khấu, Naruemol Phimphakdee vấp vào tà váy và bị ngã.

Sự cố của Naruemol Phimphakdee đang được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp Thái Lan. Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối cho màn trình diễn không được trọn vẹn của người đẹp.

Trước đó, đoạn video ghi lại cảnh mặt mộc của Naruemol Phimphakdee khi cô trang điểm chuẩn bị cho đêm thi cũng gây chú ý. Nhiều người bày tỏ thất vọng với nhan sắc thật của Naruemol Phimphakdee dù cô được nhận định là một trong những thí sinh nổi bật của cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 vừa khởi động nhưng đã gây ấn tượng bằng hàng loạt đêm thi đầu tư hoành tráng. Tuy nhiên, hoạt động livestream bán hàng của các thí sinh lại gây tranh cãi dữ dội.

Sau khi mua lại bản quyền, ông Nawat đã sử dụng lại ê-kíp của Miss Grand International để tổ chức sản xuất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025. Nhiều phần thi được cho là nhái lại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình.

Bên cạnh đó, ông Nawat còn bị tố đạo nhái ý tưởng sân khấu của cuộc thi Miss Fabulous để áp dụng cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.

Trong một cuộc họp báo gần đây, ông Nawat đã trình bày về ý tưởng dàn dựng cho sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025. Ông cho biết ý tưởng này gói gọn trong ba chữ E, đó là Elegance (Thanh lịch), Empowering (Trao quyền) và Entertainment (Giải trí). Tuy nhiên, ý tưởng này đã được chủ tịch của Miss Fabulous trình bày trước đó.

Người giành chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan trở thành đại diện chủ nhà của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 tổ chức ở xứ sở chùa Vàng vào cuối năm nay. Năm ngoái, đại diện Thái Lan ở Hoa hậu Hoàn vũ là người đẹp Opal Suchata, giành ngôi Á hậu 3.

Sau đó, Opal Suchata bị ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tước danh hiệu vì đại diện Thái Lan thi Hoa hậu Thế giới 2025. Cô làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Thái Lan đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss World.