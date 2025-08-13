Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan khoe dáng với bikini

TPO - 77 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 khoe dáng quyến rũ với bikini trên bãi biển trong hoạt động hôm 12/8. Chất lượng dàn thí sinh của cuộc thi năm nay được nhận xét đồng đều.