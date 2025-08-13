Trấn Thành đấu với toàn diễn viên trăm tỷ

TPO - Trấn Thành chính thức gia nhập đường đua phim Tết 2026, đối đầu dự án “Báu vật trời cho” với sự góp mặt của Tuấn Trần và Phương Anh Đào.

Trấn Thành xài chiêu

Ngày 11/8, Trấn Thành công khai một số hình ảnh trong buổi cúng khai máy. Nam đạo diễn hé lộ dự án ra mắt vào mùng 1 Tết năm nay mang tên Thỏ ơi. Tuy nhiên, anh che mặt và chưa thông tin về dàn diễn viên tham gia.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành đặt đề bài cho khán giả, kéo tương tác bằng cách để người hâm mộ lựa chọn diễn viên họ yêu thích và mong muốn có mặt trong phim mới của mình.

Trấn Thành chưa tiết lộ thông tin diễn viên tham gia phim Tết Thỏ ơi.

“Mọi người muốn nó là thể loại phim gì? Đoán xem có những ai đóng và muốn tôi mời ai? Để xem cái tên nào được bình luận nhiều nhất. Rồi Tết nhớ ra rạp coi nha, phim xịn lắm”, Trấn Thành chia sẻ.

Thông tin với Tiền Phong, ê-kíp của Trấn Thành cho biết Thỏ ơi thuộc thể loại drama - tâm lý. “Tôi hy vọng Thỏ ơi sẽ là một phim điện ảnh mang màu sắc trẻ trung, năng động với dàn diễn viên trẻ, mới, đầy nhiệt huyết và có phong cách sống thời thượng. Chúng ta sẽ cùng đón một mùa Tết nhiều cảm xúc thông qua một câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần thú vị”, Trấn Thành nói.

Trấn Thành cũng bật mí dàn diễn viên trong Thỏ ơi hứa hẹn gây bất ngờ cho khán giả và sẽ được tiết lộ trong thời gian tới.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào lại đóng chung

Ngày 12/8, Báu vật trời cho chính thức khai máy, đồng thời xác nhận gia nhập đường đua phim Tết 2026.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi bật như Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô, Võ Tấn Phát cùng các tên tuổi kỳ cựu gồm nghệ sĩ Trung Dân, NSND Kim Xuân, Quách Ngọc Ngoan…

Tuấn Trần khẳng định đây là “cơ hội đặc biệt” khi trở lại với mùa phim Tết. Anh tái ngộ Phương Anh Đào sau thành công của dự án Mai với doanh thu 540 tỷ đồng.

Phương Anh Đào tâm sự: “2 năm vừa qua, tôi không tham gia phim Tết. Lần này khi tái hợp với Tuấn Trần, tôi hào hứng. Tôi xin giữ lại những bí mật của nhân vật để khán giả có thể khám phá nhiều hơn khi phim ra rạp vào dịp Tết năm nay”.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào trong buổi lễ khai máy phim Báu vật trời cho.

“Sau khi đọc kịch bản, tôi nghĩ 2 năm chờ đợi rất xứng đáng với Đào. Nhân vật nữ trong phim thực sự là vai diễn chất lượng. Tôi nghĩ khán giả sẽ bất ngờ về nhân vật của Phương Anh Đào. Khi bắt đầu vào dự án, anh Lê Thanh Sơn muốn mời cả tôi và Đào vào bộ phim. Nghe concept và tên của dàn diễn viên phim Báu vật trời cho, tôi rất hào hứng”, Tuấn Trần chia sẻ.

Báu vật trời cho cũng chứng kiến màn tái ngộ của Võ Tấn Phát và Ma Ran Đô sau dự án phim Tết năm 2025 Nụ hôn bạc tỷ. Võ Tấn Phát chia sẻ anh bị ngộp khi thấy dàn diễn viên và ê-kíp chất lượng như vậy. Anh cảm nhận được sự hài hước, nhẹ nhàng nhưng không kém phần kịch tính của bộ phim.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan cũng có nhiều tâm sự trong lần đầu tiên tham gia phim Tết. “Tôi chưa từng nhận vai diễn ‘có tính chất hài hước’ như ở phim này. Đây là vai khó trong phim và với bản thân tôi. Tôi hồi hộp khi đọc kịch bản, thậm chí đến lúc nhận vai. Tôi hy vọng vai diễn ông Thiên trong phim tạo cho khán giả sự thú vị”, anh nói.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn nói đây là bộ phim ý nghĩa nhất cuộc đời. Anh muốn làm phim cho nhiều người xem và hướng đến khán giả đại chúng.

“Tết là mùa phim quyết liệt, từ trước đến bây giờ đều như thế. Tôi đem theo hành trang bên mình là trái tim ‘olympic’ - nghĩa là tinh thần thể thao lành mạnh. Tôi tập trung nhiều hơn vào trái tim của bộ phim lần này: tình gia đình, sự bao dung, sum vầy”, đạo diễn Lê Thanh Sơn nhấn mạnh.