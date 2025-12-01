50 thí sinh của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

TPO - Sau vòng sơ khảo, thí sinh Mai Gia Hân đến từ Vĩnh Long thông báo rút khỏi cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 vì gặp rủi ro ngoài ý muốn.

Miss World Vietnam 2025 vừa trải qua vòng sơ loại ở TPHCM vào ngày 31/11. Sau vòng sơ khảo, ban tổ chức đã công bố danh sách 50 thí sinh bước vào vòng chung kết toàn quốc.

Ngay sau vòng sơ khảo, thí sinh Mai Gia Hân đến từ Vĩnh Long bất ngờ thông báo rút khỏi cuộc thi. Cô viết: "Vì một số rủi ro ngoài ý muốn, Hân chưa thể tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi như kỳ vọng của bản thân và mọi người. Dù kết quả chưa trọn vẹn, nhưng nhờ tình cảm của mọi người, Hân đã có thêm nhiều động lực để tiếp tục cố gắng và hoàn thiện bản thân".

Mai Gia Hân tham dự sơ khảo Miss World Vietnam 2025.

Mai Gia Hân sinh năm 2001 đến từ Vĩnh Long. Cô có gương mặt hài hòa, nụ cười đẹp. Gia Hân theo học tại Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM). Bên cạnh đó, cô là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung.

Miss World Vietnam 2025 thu hút gần 300 hồ sơ đăng ký online, trong đó vòng sơ khảo trực tiếp ghi nhận sự tham gia của 120 thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Những thí sinh đáp ứng yêu cầu tiếp tục tiến vào vòng phỏng vấn, nơi họ có cơ hội thể hiện tư duy, khả năng ứng xử. Ban giám khảo đánh giá toàn diện để lựa chọn những gương mặt tiềm năng nhất bước vào vòng chung kết.

Trước đó, ban tổ chức đăng tải profile của các thí sinh lên fanpage Miss World Vietnam nhưng bị chê bai vì hình ảnh thiếu chuyên nghiệp. Không ít người đẹp nhận bình luận công kích, miệt thị ngoại hình. Sau đó, ban tổ chức phải lên tiếng về sự việc.

"Không ít bình luận thiếu thiện chí, thậm chí có những nhận xét mang tính công kích dành cho một số thí sinh năm nay. Chúng tôi không mong muốn những phán xét ác ý hay gây tổn thương tinh thần cho các ứng viên trong một sân chơi đề cao sự văn minh và tinh thần nhân văn", đại diện ban tổ chức cho biết.

Top 50 thí sinh vòng chung kết Miss World Vietnam 2025.

Các thí sinh trong phần thi sơ khảo.

Tại cuộc thi năm nay, nhiều thí sinh đã và đang theo học tại các trường như Đại học Kinh tế Quốc dân… Có thí sinh đang học chương trình thạc sĩ. Một số gương mặt đang hoạt động với vai trò MC song ngữ, giảng viên đại học, biên tập viên, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ…

Nhiều thí sinh đã có kinh nghiệm tham gia các sân chơi sắc đẹp trước đó cũng quay trở lại cuộc thi năm nay như Bùi Thu Thủy (Top 10 Miss Grand Vietnam 2025), Nguyễn Thị Phương Thanh (Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024)...

Sau khi chính thức nhập cuộc, các thí sinh tham gia phần thi phụ như Người đẹp Tài năng, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Biển… Người chiến thắng Miss World Vietnam 2025 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74 ở Ấn Độ.