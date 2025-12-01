Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

50 thí sinh của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau vòng sơ khảo, thí sinh Mai Gia Hân đến từ Vĩnh Long thông báo rút khỏi cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 vì gặp rủi ro ngoài ý muốn.

Miss World Vietnam 2025 vừa trải qua vòng sơ loại ở TPHCM vào ngày 31/11. Sau vòng sơ khảo, ban tổ chức đã công bố danh sách 50 thí sinh bước vào vòng chung kết toàn quốc.

Ngay sau vòng sơ khảo, thí sinh Mai Gia Hân đến từ Vĩnh Long bất ngờ thông báo rút khỏi cuộc thi. Cô viết: "Vì một số rủi ro ngoài ý muốn, Hân chưa thể tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi như kỳ vọng của bản thân và mọi người. Dù kết quả chưa trọn vẹn, nhưng nhờ tình cảm của mọi người, Hân đã có thêm nhiều động lực để tiếp tục cố gắng và hoàn thiện bản thân".

592865215-4238169236472431-1403365978722306088-n.jpg
591136310-4238169149805773-3693298524410838764-n.jpg
Mai Gia Hân tham dự sơ khảo Miss World Vietnam 2025.

Mai Gia Hân sinh năm 2001 đến từ Vĩnh Long. Cô có gương mặt hài hòa, nụ cười đẹp. Gia Hân theo học tại Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM). Bên cạnh đó, cô là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung.

Miss World Vietnam 2025 thu hút gần 300 hồ sơ đăng ký online, trong đó vòng sơ khảo trực tiếp ghi nhận sự tham gia của 120 thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Những thí sinh đáp ứng yêu cầu tiếp tục tiến vào vòng phỏng vấn, nơi họ có cơ hội thể hiện tư duy, khả năng ứng xử. Ban giám khảo đánh giá toàn diện để lựa chọn những gương mặt tiềm năng nhất bước vào vòng chung kết.

Trước đó, ban tổ chức đăng tải profile của các thí sinh lên fanpage Miss World Vietnam nhưng bị chê bai vì hình ảnh thiếu chuyên nghiệp. Không ít người đẹp nhận bình luận công kích, miệt thị ngoại hình. Sau đó, ban tổ chức phải lên tiếng về sự việc.

"Không ít bình luận thiếu thiện chí, thậm chí có những nhận xét mang tính công kích dành cho một số thí sinh năm nay. Chúng tôi không mong muốn những phán xét ác ý hay gây tổn thương tinh thần cho các ứng viên trong một sân chơi đề cao sự văn minh và tinh thần nhân văn", đại diện ban tổ chức cho biết.

top-50.jpg
Top 50 thí sinh vòng chung kết Miss World Vietnam 2025.
k5-8488.jpg
k5-7989.jpg
k5-7514.jpg
k5-8143.jpg
Các thí sinh trong phần thi sơ khảo.

Tại cuộc thi năm nay, nhiều thí sinh đã và đang theo học tại các trường như Đại học Kinh tế Quốc dân… Có thí sinh đang học chương trình thạc sĩ. Một số gương mặt đang hoạt động với vai trò MC song ngữ, giảng viên đại học, biên tập viên, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ…

Nhiều thí sinh đã có kinh nghiệm tham gia các sân chơi sắc đẹp trước đó cũng quay trở lại cuộc thi năm nay như Bùi Thu Thủy (Top 10 Miss Grand Vietnam 2025), Nguyễn Thị Phương Thanh (Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024)...

Sau khi chính thức nhập cuộc, các thí sinh tham gia phần thi phụ như Người đẹp Tài năng, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Biển… Người chiến thắng Miss World Vietnam 2025 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74 ở Ấn Độ.

Duy Nam
#Hoa hậu Thế giới Việt Nam #Miss World Vietnam #bỏ thi hoa hậu

Xem thêm

Cùng chuyên mục