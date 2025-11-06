Lý do người đẹp Nigeria bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Đại diện Nigeria - Zoulahatou Amadou - đã bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vì không thể đặt được chuyến bay đến Bangkok, Thái Lan.

Người đẹp Nigeria - Zoulahatou Amadou - đã xác nhận thông tin cô bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang diễn ra ở Thái Lan.

Cô viết: "Thật không may, tôi đã không thể đến Thái Lan để đại diện cho Nigeria tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Vé máy bay của tôi đến quá muộn, và lịch trình bay hiện tại không cho phép tôi đến Bangkok kịp giờ tham dự cuộc thi".

Người đẹp Nigeria - Zoulahatou Amadou bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Zoulahatou Amadou cho biết sau khi không thể tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025, cô đã được ban tổ chức mời tham dự kỳ thi năm 2026 dự kiến diễn ra ở Puerto Rico.

"Tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và quyết tâm hơn nữa để đại diện cho đất nước của chúng ta. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả người đã ủng hộ, động viên và đóng góp tài chính để biến giấc mơ này thành hiện thực. Tình yêu thương và sự tin tưởng của các bạn đã chạm đến trái tim tôi", người đẹp chia sẻ.

Zoulahatou Amadou đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Nigeria 2025 hồi đầu tháng 10 và giành quyền đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan. Người đẹp năm nay 23 tuổi, là người mẫu ở quê nhà.

Zoulahatou Amadou có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại học Nigeria 2022 và là người mẫu của Liên hoan Thời trang và Người mẫu Châu Phi (FESMMA) 2022.

Năm 2025, cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Maradi, sau đó lọt vào vòng chung kết cuộc thi Miss Nigeria Ize Wey Tachanda Lo’ 2025 trước khi đăng quang danh hiệu cấp quốc gia.

Trong khi đó, người đẹp Josiane Golonga - đại diện Cameroon và Diana Fast - đại diện Đức đều thông báo không thể đến Thái Lan dự thi vì lý do cá nhân. Theo tuyên bố của ông Raul Rocha - Chủ tịch Miss Universe vào sáng 5/11 thì cuộc thi hiện có sự góp mặt của 122 thí sinh.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 liên tiếp gặp ồn ào. Buổi lễ trao sash dự kiến diễn ra chiều 4/11 đã bị hủy do những hành xử được cho là thiếu chuyên nghiệp của ông Nawat - đại diện nước chủ nhà đăng cai.

Hiện sự việc vẫn gây ầm ĩ trên mạng xã hội. Ông Nawat tiếp tục nhận nhiều chỉ trích của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Ngày 5/11, ban tổ chức Miss Universe ra thông báo cho biết bất chấp những ồn ào trong ba ngày vừa qua, lịch trình của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vẫn tiếp tục diễn ra như dự kiến.