Cảnh sát ập vào nơi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Cảnh sát Thái Lan đã ập vào nơi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tại Bangkok, Thái Lan vì trưng bày biển hiệu quảng cáo cho một ứng dụng cờ bạc.

Ngày 3/11, ông Nawat - giám đốc điều hành của Miss Universe đã yêu cầu cảnh sát Thái Lan tới nơi đang diễn ra cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Bangkok để dỡ bỏ tấm băng rôn quảng cáo của ứng dụng cờ bạc Playtime.

Playtime là sòng bạc trực tuyến được cấp phép bởi PAGCOR (Philippines). Đây là đối tác hành trình chính thức của Miss Universe, theo thỏa thuận với tổ chức MUO tại New York.

Ông Nawat yêu cầu cảnh sát gỡ bỏ băng rôn quảng cáo ứng dụng cờ bạc Playtime tại nơi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Ông Nawat tuyên bố rằng ông không muốn bất kỳ tổ chức cờ bạc nào xuất hiện tại các địa điểm tổ chức Miss Universe. Sau khi cảnh sát có mặt, tấm băng rôn quảng cáo đã được gỡ bỏ.

Sự việc còn gây ồn ào hơn vì đại diện Philippines - Ahtisa Manalo được cho là tích cực quảng cáo cho ứng dụng cờ bạc này ở quê nhà. Nhiều người cho rằng cô không có lỗi vì ứng dụng này được cấp phép ở Philippines.

Tuy nhiên, sự việc cảnh sát ập vào nơi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ được cho là ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của người đẹp.

Sự việc lần này lại là trường hợp hiểu lầm và phối hợp thiếu chuyên nghiệp giữa đội ngũ Thái Lan của ông Nawat và ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO). Chỉ trong vòng một ngày, phía MUO và ông Nawat liên tục đấu tố qua lại.

Trước đó, tổ chức (MUO) đã ra thông báo khẳng định hoạt động bình chọn top 10 ăn tối cùng ông Nawat không được cấp phép và không nằm trong khuôn khổ cuộc thi. "Các hoạt động đó không đại diện cho giá trị, hoạt động hay sự kiện chính thức của tổ chức Miss Universe", thông cáo cho biết.

Đáp lại, phía ông Nawat và ê-kíp Thái Lan cũng ra thông báo, khẳng định chiến dịch bình chọn bằng lượt thích trên mạng xã hội là một phần trong gói truyền thông chính thức được cấp phép cho quốc gia đăng cai, đồng thời khẳng định chuyển vụ việc này đến bộ phận pháp lý để xem xét những ảnh hưởng xấu có thể xảy ra với các nhà tài trợ từ Thái Lan.

Việc phối hợp thiếu nhịp nhàng giữa ông Nawat và phía MUO đã khiến cuộc thi liên tiếp gặp ồn ào. Nhiều người bày tỏ lo ngại cho công tác tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Ông Nawat và ê-kíp MGI đứng ra tổ chức Miss Universe 2025, đảm nhận toàn bộ khâu sản xuất, tiếp thị và phân phối vé cho mùa giải lần thứ 74. Tuy nhiên, ông được cho là can thiệp quá đà vào khâu tổ chức và gây ra những ảnh hưởng xấu.