Dàn hoa hậu mặc đồ đen tưởng niệm Vương hậu Thái Lan

TPO - Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cùng chọn trang phục đen để thể hiện lòng tôn kính với Vương thái hậu Sirikit vừa qua đời ở tuổi 93.