Đưa người mẫu Việt tiếp cận thị trường quốc tế

Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam 2025 có chủ đề Pure Style Shines - Bản sắc riêng tạo phong cách.

Ra đời năm 2014, Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week) diễn ra thường niên với hai mùa Xuân Hè và Thu Đông. Qua 11 năm tổ chức, sự kiện trở thành sân chơi thời trang được giới yêu thời trang trong nước đón nhận. Nhờ chương trình, nhiều nhà thiết kế được mọi người biết đến nhiều hơn như Lê Thanh Hòa, Chung Thanh Phong, Li Lam, Thủy Nguyễn.

Đánh dấu mùa thứ 20, Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam 2025 trở lại với chủ đề Pure Style Shines - Bản sắc riêng tạo phong cách, tôn vinh vẻ đẹp của sự khác biệt và khuyến khích mỗi cá nhân tự tin thể hiện phong cách độc đáo của mình.

11 nhà thiết kế trong nước như Adrian Anh Tuấn, Hà Linh Thư, Ivan Trần, chín nhà mốt đến từ nhiều nước như Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Campuchia, Philippines sẽ tham gia trình diễn ở sự kiện. Mỗi bộ sưu tập được yêu cầu thể hiện câu chuyện văn hóa, bản sắc của từng quốc gia.

Ban tổ chức kỳ vọng Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam là bệ phóng cho người mẫu Việt tiếp cận môi trường làm việc quốc tế. Trong khuôn khổ tuần lễ thời trang năm nay, ban tổ chức tiếp tục mời đại diện đến từ các công ty quản lý người mẫu hàng đầu thế giới tới tham dự, tìm kiếm và mang cơ hội làm việc tại môi trường quốc tế cho những gương mặt người mẫu Việt trẻ có triển vọng thông qua các hoạt động của sự kiện.

Á hậu Châu Anh, Vân Nhi hào hứng với Tuần lễ thời trang Việt Nam 2025.

Điểm mới trong tuần lễ thời trang lần này là màn giới thiệu thiết kế của các sinh viên xuất sắc từ Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Những thiết kế đến từ các sinh viên xuất sắc nhất được giới thiệu trên sàn diễn chuyên nghiệp, mang đến góc nhìn tươi mới và sáng tạo.