Dàn hoa hậu đổ bộ Thái Lan

TPO - Nhiều người đẹp đã khởi hành sang Thái Lan để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cuộc thi dự kiến được thu nhỏ quy mô để thể hiện lòng tôn kính với Vương thái hậu Sirikit vừa qua đời.