Ai thắng, ai bại trong trận chiến nhạc Việt

Nhạc Việt đang vào giai đoạn "bội thực" âm nhạc, với hàng chục sản phẩm nối đuôi nhau ra mắt thị trường trong 2 tuần qua. Sự chen chúc của ca sĩ Việt có một phần lý do từ việc nhiều người dời lịch phát hành nhạc ở thời điểm miền Bắc chống chọi bão, lũ vào giữa tháng 10 và đổ dồn trở lại ở cùng thời điểm. Mặt khác, đây cũng là giai đoạn "vàng" để giới ca sĩ ra sản phẩm, sẵn sàng chạy đà cho lịch trình hoạt động cuối năm.

Bội thực âm nhạc

Chỉ tính 4 album của Min, Rhyder, LowG và Osad, có gần 50 bản nhạc đa dạng thể loại và được chuẩn bị kỳ công để gửi tới khán giả. Tính cả các ca khúc của game show Anh trai say hi, cho đến loạt sản phẩm đơn lẻ của những ca sĩ có tiếng, một tháng qua, trên dưới 100 bản nhạc cùng cạnh tranh ở đường đua "top trending".

Đường đua nhạc Việt hiện tại không có ca sĩ hạng A và không có bài nhạc thống trị tuyệt đối. Thay vào đó là cuộc cạnh tranh của những tên tuổi ca sĩ/rapper có độ hot nhất định, dẫn đến trật tự ở "top trending" thay đổi liên tục. Hai tuần qua, sự thống trị luân phiên giữa MCK, Rhymastic, Obito và gần nhất là Min.

Nhạc Việt nóng lên khi Bích Phương và Min trở lại.

Sự trở lại của Min với album mới là tâm điểm của nhạc Việt hiện tại. Nữ ca sĩ kết hợp với rapper Dangrangto, cho ca khúc chủ lực của album - Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế. Sau 3 ngày lên sóng, phiên bản visualizer MV của Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế chuẩn bị cán mốc một triệu view và đã leo lên vị trí dẫn đầu thịnh hành.

Chiến thắng trong đường đua mới nhất của nhạc Việt còn gọi tên Low G. Cái tên đình đám của thế hệ mới rap Việt tung album đầu tay. Không cần tham gia game show và cũng chẳng quảng bá rầm rộ, album của Low G khởi đầu khả quan, với tâm điểm là sản phẩm In Love hút hơn 600.000 lượt xem sau 4 ngày, hiện đứng thứ 4 ở top trending.

Màn tái xuất của Bích Phương với Thương chưa bùng nổ như kỳ vọng, cụ thể là so sánh với thành tích mà MV Nâng chén tiêu sầu từng đạt được ở những ngày đầu phát hành. Tuy nhiên, MV của Bích Phương đã xuất hiện ở top trending, bản nhạc có tiềm năng được nghe lại và hứa hẹn cải thiện vị trí.

Kay Trần và Nhật Kim Anh thất thế.

Những cú vấp

Hay MV Gọi cháy máy (Kay Trần) và Cát bụi dần tan trôi (Nhật Kim Anh) là 2 sản phẩm được đầu tư mạnh trên đường đua hiện tại. MV của Kay Trần có nhiều set quay phức tạp. Trong khi đó, MV của Nhật Kim Anh nặng về kỹ xảo, các set quay phông xanh và khâu hậu kỳ phức tạp.

Đầu tư lớn vào MV là vậy, song Kay Trần và Nhật Kim Anh lại thất thế trong cuộc cạnh tranh.

MV Gọi cháy máy có khởi đầu không tệ. Sức hút của MV đến từ cái tên Kay Trần và sự ủng hộ của cộng đồng fan game show Anh trai vượt ngàn chông gai. Tuy nhiên, khi đã vào top trending, MV Gọi cháy máy không thể bứt phá vì chất liệu âm nhạc cách xa thị hiếu khán giả. Chỉ với hơn 300.000 lượt nghe sau 2 tuần, Kay Trần lại có thêm sản phẩm thất bại về hiệu ứng, dù đặt nhiều tâm huyết và chi khoản tiền không nhỏ để làm MV.

MV Cát bụi dần tan trôi của Nhật Kim Anh gặp vấn đề lớn ở cả âm nhạc và MV. Nữ ca sĩ mạo hiểm chọn dòng nhạc đi ngược xu hướng thị trường và sản xuất MV theo concept khó để khán giả cảm nhận. Cái kết Nhật Kim Anh phải nhận là MV chỉ hút hơn 30.000 lượt xem sau 4 ngày và nhận nhiều lời chê từ khán giả.

Cú vấp của làng nhạc Việt hiện tại còn gọi tên bộ đôi Osad và Onionn. Cả hai thông báo trở lại đường đua với album mới. Giới rap Việt kỳ vọng nhiều vào album này, khi Osad là rapper có tên tuổi và đang trên đà nâng cấp kỹ năng nhanh chóng. Còn Onionn đã là producer đình đám của nhạc Việt, được bảo chứng qua loạt bản hit của Sơn Tùng M-TP và Mono.

Với màu nhạc chủ đạo là House, bộ đôi Osad và Onionn đặt mình vào thế khó. Hai tháng trước, Osad đã tung bản nhạc đầu tiên mở đầu cho album là Nhớ người yêu, song thu hút lượng view khiêm tốn. Đến khi album ra mắt trọn vẹn, sự lan của của cái tên Osad và Onionn trong lần trở lại cũng không cải thiện.

Album của Osad hoàn toàn chìm nghỉm trước những cơn sốt rap như sản phẩm của MCK, Obito và gần nhất là album của Rhymastic và Low G. Cú bắt tay giữa Osad và Onionn, từ kỳ vọng tạo nên đột phá cho nhạc rap, nay không thuyết phục được tệp khán giả quen thuộc của Osad. Để đặt lên bàn cân cùng album của Low G, Osad đã thất thế và chậm hơn đối thủ vài nhịp.

Nằm lưng chừng giữa ranh giới thành công và thất bại là một loạt sản phẩm trong album của Rhymastic.

Rhymastic đã khuấy đảo thị trường với những bản rap gai góc, đứng sau là nghệ danh YC. Song, sức hút mạnh mẽ từ Rhymastic chỉ đến khi nam rapper đặt mình vào cuộc chiến hỗn loạn của rap Việt. Đến khi phát hành album, với từng sản phẩm là cuộc cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường, Rhymastic đang mất hút. Các bản rap từng đứng đầu top trending của rapper nhà SpacaSpeakers cũng duy trì chỉ tính bằng ngày.