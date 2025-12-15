Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Mẫu nhí 10 tuổi cứ xuất hiện là chiếm sự chú ý

Minh Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Minnie Cindy thể hiện tự tin trên sàn catwalk. Bên cạnh đó, cô bé 10 tuổi còn đa tài đa nghệ, chăm chỉ học nhảy múa.

Chương trình thời trang Extra Men Show lần thứ tư đã diễn ra tại TPHCM, quy tụ hàng trăm người mẫu nổi tiếng cùng dàn mẫu nhí tài năng, trong đó nổi bật là bé Minnie Cindy, 10 tuổi. Mỗi lần tham dự bất kỳ show thời trang nào, Minnie Cindy đều gây chú ý bởi sự đa năng.

Tại Extra Men Show 4, Minnie Cindy đã lần lượt trình diễn hai bộ sưu tập thời trang của hai nhà thiết kế đến từ Singapore và Indonesia. Phong cách biểu diễn của Cindy tự tin, thoải mái, năng động và chuyên nghiệp, nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên, đáng yêu đúng với lứa tuổi. Khoảnh khắc đáng chú ý của Cindy là khi bé được Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh nắm tay chào kết cùng nhà thiết kế Indonesia.

1444extra-men-4-foto-kiengcan-studio.jpg
1718extra-men-4-foto-kiengcan-studio.jpg
Minnie Cindy gây ấn tượng tại Extra Men Show 4 với thần thái tự tin trên sàn catwalk.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình chính là màn hát - nhảy bùng nổ của Minnie Cindy. Bé đã biểu diễn ca khúc nhạc Thái lời Việt mang tên Cảm ơn cuộc đời, với sự hỗ trợ nhiệt tình từ vũ đoàn nhí. Tiết mục này mang đến không khí sôi động, tươi trẻ và tràn đầy sức sống, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Chị Tiffany Nguyễn - mẹ bé Cindy - tiết lộ con gái đã hoàn thành thử thách này chỉ trong vỏn vẹn ba tuần. Trong ba tuần đó, Cindy phải học lời bài hát, luyện thanh nhạc, thu âm, tập nhảy và ráp đội hình với vũ đoàn. Trong suốt gần một tháng qua, Cindy phải tập luyện với cường độ cao, vừa đảm bảo việc học văn hóa ở trường, vừa chuẩn bị cho tiết mục và tham gia cuộc thi múa ở trường.

Lịch trình của mẫu nhí dày đặc bao gồm học múa 2 tiếng mỗi ngày thường (4 tiếng cuối tuần), xen kẽ với các buổi học tiếng Trung, tiếng Anh, Toán, Khoa học, luyện thanh và tập nhảy. Dù vất vả, Cindy không hề than thở và đã đoạt được giải Bạc ngay trong lần đầu thi múa.

1968extra-men-4-foto-kiengcan-studio.jpg
Minnie Cindy thể hiện sự đa tài với màn hát nhảy đầy sức sống.
1751extra-men-4-foto-kiengcan-studio.jpg
Minnie Cindy cùng các người mẫu trong phần kết show.

Minnie Cindy thể hiện là mẫu nhí đa tài và không ngại thử nghiệm. Trước đó, tại Asian Kids Fashion Week (tháng 1/2024), cô bé từng đảm nhiệm vai trò mở màn bằng tiết mục múa Ấn Độ và đoạt giải Best Talent. Tại Extra Men Show 3 với chủ đề về thể thao, Cindy đã tích cực tập trượt patin để hỗ trợ cho màn biểu diễn của mình.

Minh Vũ
