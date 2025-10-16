Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Nữ người mẫu cao 1,9 m làm nên lịch sử show nội y Victoria's Secret

Tú Oanh

TPO - Lần đầu trong lịch sử, Victoria's Secret Fashion Show có sự xuất hiện của một nữ vận động viên. Đó là Angel Reese, sở hữu chiều cao 1,9 m.

v1.jpg
Sáng 15/10 (giờ địa phương), Victoria's Secret Fashion Show 2025 được tổ chức tại Steiner Studios ở thành phố New York, Mỹ. Dàn siêu mẫu Adriana Lima, Bella Hadid, Jasmine Tookes, Gigi Hadid và Alessandra Ambrosio cùng xuất hiện trên sàn diễn trong chương trình Victoria's Secret Fashion Show 2025. Ảnh: Reuters.
v4.jpg
Ngôi sao bóng rổ Angel Reese là vận động viên chuyên nghiệp đầu tiên trình diễn trên sàn catwalk của Victoria's Secret. "Sự xuất chúng của Angel trong lĩnh vực thể thao, cùng tầm ảnh hưởng của cô đối với cộng đồng thể thao, thời trang, văn hóa và phụ nữ trên toàn thế giới chính là minh chứng cho sức mạnh biểu tượng và táo bạo của Victoria’s Secret Fashion Show", thông cáo báo chí viết. Ảnh: AP.
c1.jpg
Angel Reese sở hữu chiều cao ấn tượng, 1,9 m. Cô không thua kém bất kỳ siêu mẫu nào về thần thái và sự tự tin trên sân khấu. Ảnh: AP.
v2.jpg
Bella Hadid tái xuất với hai bộ nội y - đỏ rực và tua rua bạc. Cô cũng thay đổi từ màu tóc nâu sang vàng hoe. Ảnh: Getty Images.
v14.jpg
Cô cũng có cho mình chiếc cánh thiên thần đồ sộ. Ảnh: Reuters.
v3.jpg
Gigi Hadid nổi bật với bộ nội y hồng kết hợp áo choàng khổng lồ. Ảnh: Getty Images.
v9.jpg
Giống như em gái, cô cũng mang cánh thiên thần trắng, nhưng khác chất liệu và tông màu. Ảnh: Shutterstock.
v5.jpg
Emily Ratajkowski cũng là gương mặt kỳ cựu tại show nội y của Victoria's Secret. Ảnh: Shutterstock.
v6.jpg
Siêu mẫu Ashley Graham trở lại lần 2. Cô là một trong những minh chứng cho sự thay đổi của thương hiệu nội y đình đám nước Mỹ. Trước đây, Victoria's Secret chỉ dành cho những người mẫu có hình thể chuẩn. Việc Ashley sải bước trên sàn catwalk năm 2024 đánh dấu bước chuyển mình của hãng. Ảnh: Getty Images.
v153.jpg
v3-7395.jpg
Trong lần trở lại thứ hai sau nhiều năm gián đoạn, Victoria's Secret Fashion Show tiếp tục sứ mệnh tái định nghĩa hình ảnh “thiên thần” theo hướng mạnh mẽ, hiện đại và đa dạng hơn từ hình thể, màu da đến cá tính. Trong ảnh là người mẫu gốc Phi Precious Lee và nữ ca sĩ Madison Beer (phải). Ảnh: Shutterstock/AP.
v8.jpg
Chủ đề tổng thể của show năm nay là tôn vinh sự tự tin và đa dạng. Thông điệp đi kèm là mọi phụ nữ đều xứng đáng được cảm thấy mình như thiên thần, theo cách của riêng mình. Trong ảnh là siêu mẫu Nga Irina Shayk. Ảnh: Shutterstock.
v11.jpg
Thiên thần Behati Prinsloo, vợ Adam Levine (Maroon 5). Ảnh: AP.
v12.jpg
Thiên thần Brazil Adriana Lima. Cô từng tuyên bố rút khỏi show nội y này vào năm 2018. Tuy nhiên, khi Victoria's Secret trở lại vào năm 2024 sau 6 năm gián đoạn, cô tiếp tục tham gia cho đến nay. Ảnh: Reuters.
v13.jpg
Alessandra Ambrosio gây ấn tượng với đôi cánh hình mặt nạ. Giống như Lima, cô cũng là cựu thiên thần. Cô tuyên bố rời đi vào năm 2017. Ảnh: Reuters.
v16.jpg
Việc mang thai lần 2 không ảnh hưởng đến vẻ quyến rũ của Jasmine Tokes. Cô mở màn với chiếc váy lưới phối cùng cánh thiên thần thiết kế đặc biệt. Ảnh: Shutterstock.
v1-6168.jpg
v4-8682.jpg
Thiên thần Nam Phi Candice Swanepoel quyến rũ ở tuổi 37. Ảnh: AP/Getty Images.
v151.jpg
v15.jpg
v2-138.jpg
Từ trái qua phải: Iris Law và Lila Moss và Amelia Gray. Điểm chung của họ là người mẫu xuất thân "nepo baby" (con của người nổi tiếng). Cả ba đều có kinh nghiệm tại Victoria's Secret nhưng chưa đủ để thăng cấp thiên thần. Ảnh: Getty Images/Shutterstock.
Tú Oanh
