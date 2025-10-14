Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lý Á Bằng ly hôn vợ kém 19 tuổi, ôm khoản nợ khổng lồ

Tú Oanh

TPO - Tài tử “Tiếu ngạo giang hồ” Lý Á Bằng xác nhận ly hôn người vợ thứ 2 kém 19 tuổi. Có thông tin anh đang gánh khoản nợ khổng lồ.

Ngày 14/10, tài tử Lý Á Bằng và người mẫu Hải Hà Kim Hỷ ra tuyên bố chung xác nhận tin ly hôn.

“Chúng tôi vốn muốn giữ im lặng, nhưng vì có quá nhiều bạn bè quan tâm và hỏi han, sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định công bố như sau: Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn trước đó. Con gái sẽ sống cùng mẹ, do cả hai cùng chăm sóc... Mọi thứ đều ổn với chúng tôi. Cảm ơn tất cả bạn bè quan tâm. Chúc mọi người mọi điều tốt đẹp!”, thông báo viết.

Tin đồn cuộc hôn nhân thứ hai của Lý Á Bằng rạn nứt xuất hiện vào tháng 5. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Hải Hà Kim Hỷ phủ nhận.

l1-4138.jpg
Lý Á Bằng và người vợ thứ 2 ly hôn sau ba năm.

Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ gặp gỡ lần đầu vào năm 2020. Hải Hà Kim Hỷ sinh năm 1991, kém ngôi sao Tiếu ngạo giang hồ 19 tuổi. Cô được biết đến qua cuộc thi Miss World Trung Quốc vào năm 2011. Bước ra khỏi đấu trường sắc đẹp, cô hoạt động với tư cách người mẫu kiêm diễn viên. Cô từng tham gia một số tác phẩm như Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Mùa hè của Hồ Dương... nhưng chỉ đóng vai nhỏ.

Mối quan hệ tình cảm của họ chính thức công khai vào năm 2021. Hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và đăng ảnh thân mật trên mạng xã hội.

Đầu năm 2022, truyền thông Trung Quốc đưa tin Lý Á Bằng tái hôn với Hải Hà Kim Kỷ. Ngày đăng ký kết hôn là 14/3/2022. Vào cùng năm, họ chào đón con chung, bé gái Lý Hạ.

Vào tháng 7 cùng năm, Lý Á Bằng thua kiện trong vụ tranh chấp đầu tư kéo dài nhiều năm, phải gánh khoản nợ 40 triệu nhân dân tệ (5,6 triệu USD). Mặc dù nợ nần chồng chất, Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Kỷ vẫn cùng nhau đối mặt khó khăn.

Năm 2023, Hải Hà Kim Hỷ chia sẻ trên mạng xã hội đưa con gái về thăm quê ở Tứ Xuyên, còn Lý Á Bằng tập trung vào công việc ở Bắc Kinh. Chuyện gia đình chia tách khiến dư luận xôn xao một thời gian.

Khi có người để lại bình luận: “Không hiểu sao cô lại chọn Lý Á Bằng, chênh lệch tuổi tác quá lớn”, người mẫu 9X đáp: “Không hiểu được thì đừng nghĩ nữa, nghỉ đi”.

Những năm qua, Lý Á Bằng tập trung vào đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, anh liên tục thất bại, khiến doanh nghiệp dưới tên mình vướng vào nhiều khoản nợ nần, thua lỗ nghiêm trọng. Dù chuyển hướng sang livestream bán hàng, anh vẫn không thể xoay chuyển tình thế kinh doanh. Lý Á Bằng từng thừa nhận không có thu nhập suốt 6 năm liền.

Ngoài ra, bệnh viện Nhi Thiên Thần Diên Nhiên, do anh và Vương Phi cùng sáng lập để giúp con gái Lý Yên, cũng vướng vào khủng hoảng tài chính vì vấn đề nợ nần. Đáng chú ý, người đại diện pháp lý của bệnh viện chính là Lý Á Bằng.

Vào tháng 8, Tòa án Nhân dân quận Triều Dương (Bắc Kinh) liệt Lý Á Bằng vào danh sách người bị thi hành án, với số tiền thi hành án lên đến 13,81 triệu nhân dân tệ (1,9 triệu USD).

l3.jpg
Con gái chung của Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ sống cùng mẹ sau ly hôn.
Tú Oanh
