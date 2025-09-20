Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

MC Hồng Phúc nói về tin ly hôn

Ngọc Ánh
TPO - MC Hồng Phúc đính chính về tình trạng hôn nhân khi có nhiều khán giả hiểu lầm. Nam MC cho biết anh và vợ - diễn viên Quỳnh Phượng - vẫn ở bên nhau.

MC Hồng Phúc cho biết những ngày qua có một số khán giả nhắn tin hỏi về tình trạng hôn nhân của anh. Nhiều người đồn đại nam MC đã ly hôn vì không đeo nhẫn cưới khi xuất hiện trước truyền thông.

Để đính chính thông tin, MC Hồng Phúc đăng ảnh tình cảm của anh và vợ trên trang cá nhân. Nam MC giải thích vì chiếc nhẫn cưới khá lớn, không phù hợp khi dẫn những chương trình thiện nguyện cho người nghèo nên ban tổ chức yêu cầu tháo ra.

MC Hồng Phúc và vợ - diễn viên Quỳnh Phượng.

"Khán giả nhắn tin hỏi vợ chồng tôi là ly hôn rồi à vì thấy lên hình không đeo nhẫn cưới. Tôi đính chính vợ chồng tôi chưa ly hôn", Hồng Phúc chia sẻ.

MC Dương Hồng Phúc sinh năm 1980, từng dẫn nhiều chương trình như Hãy chọn giá đúng, Như chưa hề có cuộc chia ly, Điều nhỏ bé kỳ diệu. Anh cũng tham gia game show Bố ơi mình đi đâu thế, Trời sinh một cặp với tư cách người chơi. Ngoài dẫn chương trình, Hồng Phúc còn ra mắt sản phẩm âm nhạc, đóng phim.

Vợ anh là diễn viên Quỳnh Phượng, con gái của NSND Đỗ Lộc. Cả hai quen biết nhờ học chung trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM. Hồng Phúc, Quỳnh Phượng yêu nhau 9 năm trước khi về chung một nhà. Sau kết hôn, Quỳnh Phượng hạn chế tham gia hoạt động nghệ thuật.

Nhận xét về người bạn đời trên sóng truyền hình, MC Hồng Phúc từng khen vợ điềm đạm, chung thuỷ, đảm đang. Hôn nhân của cặp sao vượt qua nhiều khó khăn. Biến cố lớn nhất mà họ từng trải qua là con đầu lòng mắc bệnh tim bẩm sinh. Gia đình phải bán tài sản, MC Hồng Phúc viết đơn xin thôi việc để có thời gian chăm con.

Ngọc Ánh
