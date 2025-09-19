Cặp TikToker đồng giới Ninh Dương Story sau khi thành tâm điểm tranh luận

TPO - Tối 18/9, cặp TikToker nổi tiếng Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương (chủ kênh Ninh Dương Story) ra thông báo hủy sự kiện gặp mặt người hâm mộ. Thông báo hủy đưa ra khoảng một tuần trước ngày tổ chức. Tuy nhiên, phần đông những người yêu mến Ninh Anh Bùi và Tùng Dương không phản ứng quá gay gắt hay trách móc.

Hủy sự kiện, fan được hoàn tiền

Tối 18/9, cặp TikToker nổi tiếng Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương (chủ kênh Ninh Dương Story) ra thông báo hủy sự kiện gặp mặt người hâm mộ (fan meeting). Hai người chia sẻ tâm trạng buồn khi sự kiện vốn đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn.

"Với trách nhiệm của người sáng tạo nội dung, chúng tôi không muốn để những điều tiêu cực đó ảnh hưởng thêm đến cộng đồng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rất kỹ, chúng tôi quyết định dừng tổ chức sự kiện", Ninh Dương Story thông báo.

Bộ ảnh phục vụ cho fan meeting của cặp TikToker.

Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương cũng xin lỗi người hâm mộ, khẳng định cần có động thái quan trọng để thể hiện trách nhiệm với xã hội. Về phương án bù đắp, cặp TikToker hoàn lại toàn bộ chi phí vé tham dự cho những người đã giao dịch trên trang bán vé, đồng thời trả phí cho dự án mà người hâm mộ cùng ban tổ chức thực hiện. Chi phí vé máy bay người hâm mộ đã đặt vào TPHCM cũng được hỗ trợ một phần.

"Đối với các thông tin sai lệch sự thật, suy diễn áp đặt không căn cứ về các vấn đề xã hội và lòng yêu nước, thậm chí đưa tin giả mang tính điều hướng dư luận trong thời gian qua liên quan đến Ninh Dương Story, chúng tôi đã tham khảo luật sư và phối hợp cùng cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng, đảm bảo mọi thông tin được minh bạch", hai người nói thêm.

Quyết định của Ninh Dương Story được đưa ra sau khi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM lên tiếng về fan meeting của họ. Sở đã ban hành văn bản chấp thuận tổ chức chương trình tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM). Các cơ quan chức năng đang phối hợp cùng doanh nghiệp thẩm định, phúc khảo và kiểm tra các phương án chuẩn bị.

Trước câu hỏi liên quan đến việc bán vé, các sản phẩm bán trong buổi fan meeting và những nội dung quảng cáo về fan meeting, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM khẳng định chương trình không thực hiện thủ tục hành chính về hoạt động quảng cáo. Những nội dung có yếu tố thương mại khác không thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Tranh luận thương mại hóa tình yêu?

Thông báo hủy sự kiện khoảng một tuần trước ngày tổ chức khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Tuy nhiên, phần đông những người yêu mến Ninh Anh Bùi và Tùng Dương không phản ứng quá gay gắt hay trách móc.

"Tôi nghĩ quyết định này thật sự đúng đắn trong thời điểm hiện tại. Sẽ có rất nhiều tiếc nuối, nhưng cũng là đảm bảo an toàn cho tất cả người yêu quý hai anh, đặc biệt là không tiếp tay cho những người xấu lợi dụng sự kiện này tạo sự hỗn loạn và mất kiểm soát. Tôn trọng hai người với quyết định thông minh và đúng lúc", một khán giả bình luận.

Cư dân mạng cũng cho rằng việc thông báo hủy sự kiện được đưa ra kèm các phương án hoàn tiền, tặng quà bù đắp là động thái xử lý chuyên nghiệp, cho thấy sự chân thành của Ninh Dương Story với khán giả.

Nhiều khán giả nữ phát cuồng vì tình yêu đồng giới của Ninh Anh Bùi, Tùng Dương.

Từ khi công bố mở bán vé, fan meeting của Ninh Dương Story trở thành tâm điểm tranh luận. Sự kiện có giá vé cao nhất lên tới 2,8 triệu đồng/vé. Hạng cao nhất có nhiều ưu đãi như chụp hình 1:1, tặng album ảnh, áo thun, bình giữ nhiệt.

Trước Ninh Dương Story, nhiều TikToker, KOL ở Việt Nam cũng tổ chức gặp mặt người hâm mộ nhưng với quy mô nhỏ hơn nhiều, giá vé cũng không quá cao.

Có quan điểm nhận định cặp đôi chỉ là người nổi tiếng trên mạng xã hội, không phải nghệ sĩ, khó có thể biểu diễn chuyên nghiệp trên sân khấu nhưng vẫn bán vé không rẻ hơn một số concert hay sự kiện nghệ thuật có ca sĩ tham gia. Ngoài việc giao lưu, chơi trò chơi, chụp hình, khán giả cũng khó hình dung những hoạt động còn lại trong một sự kiện gặp gỡ người hâm mộ mà nhân vật chính không phải nghệ sĩ. Mức giá không hề rẻ cũng tạo tranh luận về việc Ninh Dương Story đang "thương mại hóa" chuyện tình cảm - vốn là yếu tố quan trọng nhất giúp hai người nổi tiếng như hiện tại.

Tuy nhiên, người hâm mộ của họ cho rằng fan meeting vốn là sự kiện giữa thần tượng và những người yêu thích họ. Nhìn dưới góc độ "có cầu ắt có cung", ban tổ chức sự kiện công bố giá, vẫn có rất đông khán giả sẵn sàng chi trả để được giao lưu với Ninh Dương Story. Tính đến thời điểm đưa ra quyết định hủy, hơn 1.000 người đã mua vé dự fan meeting.

Ninh Anh Bùi, Nguyễn Tùng Dương là cặp TikToker có tình yêu đồng giới gây bão mạng xã hội từ năm 2024. Nguyễn Tùng Dương sinh năm 1997, là nhà sáng tạo nội dung và chuyên viên tư vấn, tổ chức sự kiện đám cưới nổi tiếng. Ninh Anh Bùi sinh năm 1994, cũng là nhà sáng tạo nội dung và có công việc kinh doanh riêng. Hai người yêu nhau hơn 10 năm qua. Từ đầu năm 2024, họ thoải mái công khai tình cảm trên mạng xã hội.

Sự kiện có cặp TikToker tham gia đều chật kín người hâm mộ.

Video của Ninh Dương Story luôn đạt lượng tương tác cao trên TikTok. Họ chủ yếu sáng tạo nội dung xoay quanh chuyện tình cảm, hẹn hò, video nhảy đu trend, cắm hoa, thăm gia đình hay chia sẻ về hành trình công khai mối quan hệ với người thân.

Từ khi nổi tiếng, hai người góp mặt ở loạt sự kiện quảng cáo cho nhãn hàng, thu hút đông đảo người hâm mộ tới cổ vũ. Từ khóa Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương cũng vượt 1 tỷ lượt xem trên TikTok.